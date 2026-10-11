1. Điểm hẹp nhất lãnh thổ Việt Nam nằm ở tỉnh nào?
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Huế
0%
- Đà Nẵng0%
- Quảng Trị0%
- Quảng Ngãi0%Chính xác
Lãnh thổ Việt Nam trải dài từ khoảng 8° đến 24° vĩ Bắc, có đường biên giới đất liền dài khoảng 4.639km. Tuy nhiên, bề ngang lãnh thổ Việt Nam từ Tây sang Đông có sự thay đổi lớn giữa các khu vực.
Trong đó, nơi hẹp nhất hiện nay thuộc tỉnh Quảng Trị (Quảng Bình cũ) với bề ngang chỉ khoảng 50km. Còn tại một số khu vực phía Bắc, bề ngang lãnh thổ có thể lên tới khoảng 600km.
2. Đâu là đặc khu của tỉnh này?
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Phú Quý
0%
- Thổ Châu0%
- Lý Sơn0%
- Cồn Cỏ0%Chính xác
Quảng Trị có đặc khu Cồn Cỏ, diện tích khoảng 2,3km2, cách đất liền 18 hải lý về phía Đông. Mặc dù diện tích không lớn nhưng Cồn Cỏ có vị trí chiến lược quan trọng.
Đặc khu hiện có khoảng 480 người sinh sống thường xuyên, trong đó là 24 hộ dân với 96 nhân khẩu. Phần lớn cư dân còn lại là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên đảo.
3. Đường bờ biển tỉnh này dài bao nhiêu km?
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Gần 50km
0%
- Gần 100km0%
- Gần 150km0%
- Gần 200km0%Chính xác
Tỉnh Quảng Trị là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh với đường bờ biển dài hơn 190km. Đây là một trong những vùng biển giàu tiềm năng phát triển du lịch của khu vực Bắc Trung bộ với nhiều bãi tắm đẹp, nước trong xanh, cát trắng mịn, cảnh quan nguyên sơ cùng hệ sinh thái ven biển đa dạng.
4. Con sông nào tại đây là ranh giới giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài thời Trịnh - Nguyễn phân tranh?
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Sông Mã
0%
- Sông Gianh0%
- Sông Lam0%
- Sông Thu Bồn0%Chính xác
Sông Gianh, thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị hiện nay (Quảng Bình cũ), là ranh giới giữa Đàng Trong – Đàng Ngoài thời Trịnh Nguyễn phân tranh (1570-1786). Phía Bắc sông Gianh được chúa Trịnh án ngữ, dựa vào thế hiểm trở của Đèo Ngang. Phía Nam sông Gianh, chúa Nguyễn xây dựng Lũy Thầy vô cùng kiên cố dưới sự chỉ đạo của Đào Duy Từ. Trong nhiều năm, cả hai bên đều không thể vượt qua các phòng tuyến này.
5. Dòng sông chảy ngược ở tỉnh này có tên là gì?
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Sông Son
0%
- Sông Nhật Lệ0%
- Sông Kiến Giang0%
- Sông Ô Lâu0%Chính xác
Các con sông ở miền Trung thường chảy theo hướng Đông - Nam, tuy nhiên, sông Kiến Giang lại chảy theo hướng Đông - Bắc. Sông Kiến Giang dài khoảng 58km.
Hàng năm tại sông Kiến Giang, người dân đều tổ chức hội đua thuyền nổi tiếng. Nơi đây cũng được nhiều người biết đến với điệu Hò khoan Lệ Thủy.
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