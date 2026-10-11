Chính xác

Lãnh thổ Việt Nam trải dài từ khoảng 8° đến 24° vĩ Bắc, có đường biên giới đất liền dài khoảng 4.639km. Tuy nhiên, bề ngang lãnh thổ Việt Nam từ Tây sang Đông có sự thay đổi lớn giữa các khu vực.

Trong đó, nơi hẹp nhất hiện nay thuộc tỉnh Quảng Trị (Quảng Bình cũ) với bề ngang chỉ khoảng 50km. Còn tại một số khu vực phía Bắc, bề ngang lãnh thổ có thể lên tới khoảng 600km.