Theo tìm hiểu của phóng viên, nữ cán bộ công an xuất hiện trong clip là Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa).

Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng người dân đưa cháu bé lên xe đi cấp cứu. Ảnh cắt từ clip

Chị Thảo cho biết, khoảng 17h ngày 22/9, trên đường trở về sau chuyến công tác, chị và đồng nghiệp phát hiện đông người tập trung theo dõi một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A.

Khi tiếp cận hiện trường, chị Thảo thấy một bé trai khoảng 4 tuổi bị thương nặng. Chị lập tức cùng đồng nghiệp và người dân sơ cứu, hỗ trợ hô hấp cho cháu bé.

Theo chị Thảo, khi đó toàn thân cháu bé có biểu hiện co cứng. Sau khi sơ cứu, chị Thảo bế cháu lên xe của đoàn công tác, chở đến bệnh viện.

Theo thông tin từ bệnh viện, cháu bé vào cấp cứu trong tình trạng bị dập lách. Nhờ được cấp cứu kịp thời, cháu đã qua cơn nguy kịch. Cháu bé đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.