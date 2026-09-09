Đồng Nai:

Chiều 9/9, Sở Xây dựng TP Đồng Nai thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Cổng 11 (phường Phước Tân). Động thái này được thực hiện sau vụ tai nạn nghiêm trọng sáng ngày 8/9 khiến ba mẹ con tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ba mẹ con tử vong. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Sở Xây dựng, các hướng vào nút giao Cổng 11 có lưu lượng phương tiện lớn, trong đó xe tải, xe container chiếm tỷ lệ lớn. Các dòng phương tiện đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, chuyển hướng tạo nhiều điểm giao cắt, xung đột, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi kiểm tra hiện trường, đánh giá thực tế và trao đổi với các đơn vị liên quan, cơ quan chức năng thống nhất tiếp tục điều chỉnh một số giải pháp tổ chức giao thông tại nút giao này.

Khu vực vòng xoay Cổng 11 hồi tháng 6. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, Sở Xây dựng sẽ khôi phục vòng xoay, lắp đảo giao thông tại khu vực nút giao nhằm phân định rõ các hướng lưu thông, hạn chế phương tiện đi sai hướng, cắt dòng và tăng khả năng nhận biết, chấp hành giao thông.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ cấm tất cả ô tô từ hướng Quốc lộ 51 vào nút giao Cổng 11 để rẽ trái về ngã tư Vũng Tàu. Biển báo cấm xe sơ-mi rơ-moóc sẽ được thay thế bằng biển cấm ô tô.

Ngoài ra, khu vực sẽ được bổ sung vạch dừng xe, đèn tín hiệu giao thông và mở rộng mặt đường tại một số hướng lưu thông để đảm bảo an toàn.