Xem Video:

Sáng 8/9, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngã tư Cổng 11 (phường Phước Tân, TP Đồng Nai) giữa ô tô tải và xe máy khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Anh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h15, ô tô tải BKS 29H-890.XX lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 51 đi đường Bùi Văn Hòa.

Khi đến ngã tư Cổng 11, xe tải xảy ra va chạm với xe máy BKS 60F2-415.XX do một phụ nữ điều khiển, chở theo 3 trẻ em.

Cú va chạm mạnh khiến 4 người trên xe máy ngã xuống đường. Người phụ nữ cùng 2 trẻ em tử vong tại chỗ, trẻ còn lại bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, nằm sát bánh xe tải. Nhiều vật dụng cá nhân và mảnh vỡ phương tiện văng trên mặt đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ.

Xe máy hư hỏng nặng, nằm sát bánh ô tô tải. Ảnh: Hoàng Anh

Nhận tin báo, lực lượng CSGT cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đồng Nai có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.