Ngày 8/9, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe máy khiến ba người tử vong tại chỗ, một trẻ em bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h15 cùng ngày, tại khu vực ngã tư Cổng 11 (phường Phước Tân, TP Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải BKS 29H-890.XX và xe máy BKS 60F2-415.XX do một phụ nữ điều khiển, khiến ba người tử vong tại chỗ, một trẻ em bị thương nặng.

Khu vực Cổng 11 (phường Phước Tân, TP Đồng Nai) chụp hồi tháng 6/2026.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực ngã tư Cổng 11 - nút giao có lưu lượng phương tiện lớn kết nối Quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây được xem là một trong những “điểm đen” về tai nạn giao thông trên địa bàn.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng, nằm sát bánh xe tải. Nhiều vật dụng cá nhân cùng các mảnh vỡ của phương tiện văng trên mặt đường.

Khu vực xảy ra tai nạn được lực lượng chức năng bảo vệ để phục vụ công tác khám nghiệm. Các dấu vết, mảnh vỡ và phương tiện liên quan được giữ nguyên nhằm phục vụ việc xác định diễn biến vụ việc.

Ba lô trẻ em trên mặt đường, bên cạnh xe máy bị hư hỏng nặng nằm dưới gầm xe tải.

Chiếc dép cùng thỏi son môi của nạn nhân nằm dưới gầm ô tô tải tại hiện trường vụ tai nạn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định ba nạn nhân tử vong gồm chị B.T.H. (27 tuổi, ngụ phường Long Hưng) cùng hai cháu L.N.A.T. (6 tuổi) và T.N.K.Y. (2 tuổi).

Ngoài ra, một bé nhỏ bị thương nặng đã được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu.

Đến hơn 11h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn cơ bản được xử lý.

Lực lượng chức năng TP Đồng Nai vẫn có mặt để hoàn tất công tác khám nghiệm, thu thập dấu vết phục vụ điều tra và di dời các phương tiện liên quan.