Ngày 9/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một con voi thong dong đi dạo trên tuyến đường thuộc xã Trị An, tỉnh Đồng Nai.

Con voi rừng xuất hiện trên đường giao thông. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo hình ảnh trong clip, con voi có một ngà hướng lên, ngà còn lại cong xuống (người dân địa phương gọi là voi "ngà lệch”).

Trong lúc lưu thông trên đường, một người đàn ông đi xe máy bất ngờ chạm mặt con voi. Quá hoảng sợ, người này vội vàng bỏ lại xe máy ven đường rồi chạy nhanh để đảm bảo an toàn. Con voi sau đó tiếp tục di chuyển, không tấn công người hay gây thiệt hại tài sản.

Con voi "ngà lệch” đi dạo trên đường. Ảnh: A.X

Một người dân địa phương cho biết, đây không phải lần đầu tiên voi xuất hiện tại khu vực bìa rừng. Vào những thời điểm khan hiếm thức ăn, voi rừng thường vượt qua hàng rào điện, di chuyển vào khu dân cư.

Một cán bộ Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai cho biết, thời gian qua, voi rừng thường xuyên xuất hiện tại khu vực bìa rừng và một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Trị An. Lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân khi lưu thông qua khu vực, tránh tiếp cận hoặc gây xung đột với voi nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.