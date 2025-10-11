Nhiều gara sửa chữa xe hơi trên địa bàn Hà Nội nhận số lượng xe bị ngập nước tăng đột biến những ngày qua. Gara ô tô HTC trên đường Phạm Văn Đồng hiện nhận phục hồi khoảng 20 ô tô. Gara ô tô HZ Mỹ Đình cũng đang quá tải với vài chục chiếc xếp hàng chờ sửa động cơ và dọn bùn, làm lại nội thất.

Phần lớn số xe đang nằm gara hiện nay do ảnh hưởng của mưa ngập trên địa bàn Hà Nội và từ Thái Nguyên mới được chuyển về.

Gara HTC trên đường Phạm Văn Đồng hiện tiếp nhận sửa chữa phục hồi cho khoảng 20 ô tô bị ngập nước. Do số lượng lớn đột biến, nhiều xe vẫn phải để một góc xếp hàng chờ.

Trong số này có nhiều xe sang. Trong ảnh, chiếc xe Mercedes Benz GLK phải hạ máy. Theo lời kỹ thuật viên tại đây, chi phí sửa chữa cho dòng xe sang Đức này khá tốn kém, có thể lên đến hàng trăm triệu.

Anh Công (phụ trách kỹ thuật gara ô tô HTC) khuyến cáo, nước bùn chứa nhiều tạp chất, khi xâm nhập vào động cơ hay hệ thống điện sẽ gây oxy hóa nhanh, kẹt chi tiết máy và chập mạch điện. Các chủ xe tuyệt đối không khởi động xe khi bị ngập bùn nước.

Việc rửa dọn nội thất, sửa chữa động cơ, sửa chữa hệ thống điện... có quy trình kéo dài từ 7-10 ngày, chi phí nhẹ thì vài chục triệu, còn những dòng hạng sang như Mercedes - Benz, Audi, BMW chủ xe có thể phải mất hàng trăm triệu đồng, chưa kể tốn nhiều thời gian.

Những dòng xế cưng đời mới, hiện đại trong đó có Mercedes - Benz, BMW... khi bị ngập nước, cửa kính tự hạ xuống và mất điện toàn bộ xe. Nếu ô tô bị ngập khi đang để ngoài trời mưa, không có che chắn, thiệt hại càng nặng.

Dọn dẹp nội thất là thủ tục đầu tiên với việc thay thế, làm mới ghế da, sàn nỉ, thảm cách âm, tappi cửa, thậm chí cả bảng taplo cũng bắt buộc phải tháo rời để vệ sinh.

Hệ thống dây điện nếu nước ngâm lâu sẽ bị ăn mòn lõi đồng và gây chập cháy.

Ô tô khi ngập nước, nguyên tắc đầu tiên là tài xế không được cho nổ máy bởi nếu làm vậy sẽ khiến xe bị hiện tượng thủy kích, gây hư hỏng nặng cho các chi tiết bên trong động cơ.

Trong ảnh, động cơ chiếc xe bị thuỷ kích, gẫy tay biên, thủng lốc máy. Chi phí sửa chữa hạng mục này lên đến cả trăm triệu.

Chiếc ô tô được cứu hộ từ Thái Nguyên về sau trận ngập lụt vừa qua. Các kỹ thuật viên tiến hành hạ máy để sửa chữa động cơ tại gara ô tô HZ Mỹ Đình, Hà Nội.

Gara tiếp nhận chiếc xe này khi nước vẫn còn bên trong nội thất, bùn đất để lại sau khi nước chảy ra ngoài. Đây là chiếc ô tô bị ngập khi không nổ máy, được dân chuyên môn gọi là "ngập tĩnh".

Quy trình sửa chữa những chiếc ô tô bị "ngập tĩnh" cũng gồm rất nhiều công đoạn. Theo đó, kỹ thuật viên dùng vòi xịt áp lực cao để làm sạch bùn đất bám trên xe.

Sau đó các nhân viên bóc ghế, bóc mút để giặt sấy, xử lý các giắc điện trên xe, hộp điều khiển, kiểm tra các họng hút, kim phun, đường ống ga...

Đệm mút ghế phơi khô, phần da nếu còn tái sử dụng cũng được phơi khô.

Sau đó tất cả được kỹ thuật viên bọc lại rồi làm sạch bề mặt và khử mùi.

Chiếc Lexus được rửa dây đai an toàn do ngập nhẹ, vệ sinh nội thất và thay dầu máy. Xong xuôi, xe được rửa sạch bằng vòi phun áp lực cao, sau đó tiến hành sấy khô, khử mùi.

Chứng từ sửa chữa một chiếc ô tô được cứu hộ từ Thái Nguyên về gara HZ. "Những chiếc xe ngập tĩnh phải nằm đây từ 10-20 ngày tuỳ tình trạng hỏng hóc, chi phí trên dưới 100 triệu đồng. Xe càng đắt tiền, hiện đại thì chi phí càng cao", anh Nhật Nam (kỹ thuật viên gara) tiết lộ.

Trong những ngày tới, theo các kỹ thuật viên chuyên phục hồi ô tô, dự kiến số lượng ô tô được đưa về gara sửa chữa sẽ tăng cao bởi các tỉnh bị ngập nặng do hoàn lưu bão số 11 như Thái Nguyên, Bắc Ninh, nước đang rút.