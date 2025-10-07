Đầu tháng 10, những trận mưa lớn liên tiếp do ảnh hưởng của hoàn lưu bão khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ngập sâu, hàng loạt ô tô chết máy, thậm chí trôi lềnh bềnh giữa dòng nước. Không ít người đặt câu hỏi, ô tô ngập đến mức nào thì sẽ bị mất lái và nổi lềnh bềnh lên như thuyền?

Một chiếc xe 7 chỗ ngồi bị nổi lên mặt nước và trôi đi trên phố Đỗ Đức Dục sáng 7/10. Ảnh: Nguyễn Trọng Toán

Khi nào lực nổi “chiến thắng” trọng lượng xe?

Trao đổi về vấn đề này, kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên cho rằng, về nguyên lý vật lý, mọi vật thể khi ngập trong nước đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes – hay còn gọi là lực nổi. Lực này có phương thẳng đứng, hướng từ dưới lên và có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Với ô tô, do cấu tạo hình hộp và khá kín khít, do đó nếu bị ngập đủ sâu, chiếc xe có thể bị nước đẩy nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Theo anh Kiên, khi nước ngập dâng cao đến khoảng nửa bánh xe và ngập ngang sàn, trọng lượng xe vẫn đủ lớn để giữ độ bám với mặt đường. Tuy nhiên, khi mực nước vượt qua phần sàn xe, lực nổi sẽ bắt đầu phát huy đáng kể.

"Mỗi chiếc xe ô tô chiếm một diện tích trung bình khoảng 8m2. Khi phần sàn xe ngập trong nước khoảng 20cm thì đã xuất hiện lực đẩy tới xấp xỉ 1,6 tấn, ngang với trọng lượng của một chiếc sedan cỡ B. Lúc này, bánh xe không còn tì hoàn toàn xuống mặt đường mà có xu hướng khó điều khiển, thậm chí cả chiếc xe bị nổi lên mặt nước nếu cabin kín khít", anh Kiên nói.

Tuy nhiên, vị kỹ sư này cho rằng, do cấu tạo khoảng sáng gầm xe cũng như khối lượng của mỗi dòng ô tô là khác nhau, do đó khả năng lội nước nói chung và khả năng "đứng yên" trước nước ngập nói riêng cũng rất khác nhau.

"Với gầm xe sedan hiện nay vào khoảng 20cm thì với mức ngập trên 40cm là đã có thể bị mất lái và nổi. Còn với các loại như xe SUV, bán tải... do gầm cao 30-40 cm, cộng với "xác nặng" nên dù nước có ngập đến 60-70cm cũng chưa thể nổi được. Tương tự, ô tô điện có khối lượng trung bình từ 2-2,5 tấn nên lực đẩy Archimedes cũng khó làm chiếc xe bị nổi hơn", anh Kiên phân tích.

(Xe càng nặng và gầm cao càng khó bị nổi trong nước ngập. Nguồn video: OFFB)

Xe không “chết” vì nước sâu, mà vì người lái chủ quan

Cũng theo kỹ sư Dương Trung Kiên, việc xe ô tô bị “nổi lềnh phềnh” rất nguy hiểm vì lúc này xe gần như mất hoàn toàn kiểm soát.

Lực nổi khiến bánh xe không còn bám đường, dù tài xế đánh lái hay phanh cũng vô tác dụng, xe có thể trôi theo dòng nước hoặc xoay ngang giữa đường, va chạm với các vật cản và phương tiện khác gây thiệt hại nặng nề và người và của.

Trên thực tế, không ít người lái vì chủ quan, thấy nước không quá sâu và xe khác đi được nên cố băng qua vùng ngập. Tuy vậy, nước cao cùng với hiệu ứng sóng được tạo ra từ các phương tiện có thể khiến chiếc xe bị ngập cao hơn so với thực tế. Điều này làm phần đầu xe có thể bị nhấc bổng, mất lái.

Nguy hiểm hơn, nước ngập còn dễ tràn vào khoang động cơ, hộp số và nội thất, gây hư hỏng, thậm chí thủy kích nếu không được xử lý đúng cách. Chi phí khắc phục sau đó có thể đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Vì vậy, chuyên gia cho rằng, nếu thấy mực nước đã dâng quá nửa bánh xe, lái xe không nên cố đi tiếp để tránh nguy hiểm cho cả người và phương tiện.

Chiếc KIA Canival bị mất lái nổi giữa "biển nước" ở khu vực gần toà nhà Keangnam. Ảnh: LĐ

Khi buộc phải đi qua vùng ngập, người lái nên chú ý một số điều sau:

- Quan sát kỹ độ sâu và dòng chảy của nước. Nếu không thấy vỉa hè hoặc dải phân cách, tuyệt đối không cố đi qua.

- Giữ tốc độ thấp, đều ga, đi ở số 1 hoặc số L (với xe tự động), tránh phanh gấp hoặc dừng giữa dòng nước.

- Nên tắt điều hòa khi đi qua vùng ngập, vì quạt gió có thể hút nước vào khoang động cơ, gây hư hại. Bên cạnh đó, hệ thống điều hòa hoạt động cũng làm tăng tải cho máy, khiến động cơ yếu hơn và khó vượt qua đoạn ngập sâu.

- Nếu xe chết máy giữa vùng ngập, tuyệt đối không cố khởi động lại. Cách duy nhất an toàn là ra khỏi xe, tìm chỗ cao và gọi cứu hộ chuyên dụng. Việc đề máy trong tình trạng nước lọt vào buồng đốt có thể khiến động cơ “toang” hoàn toàn với chi phí khắc phục có thể tới vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là chiếc xe lội nước tốt đến đâu, mà là người lái có đủ tỉnh táo để dừng lại đúng lúc. Một quyết định chậm vài phút có thể tránh được tổn thất nặng nề và đảm bảo an toàn cho cả người lẫn xe.

Bạn có kinh nghiệm nào trong việc này? Hãy gửi ý kiến ở phần bình luận dưới bài viết. Bài viết cộng tác xin gửi về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!