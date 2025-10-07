Hiện tại, dù trời đã ngớt mưa, nhiều khu vực trung tâm và các tuyến đường huyết mạch vẫn chìm trong biển nước, khiến hàng trăm phương tiện bất động, chờ “giải cứu”.

Cứu hộ xe ngập nước quá tải từ rạng sáng

Một chiếc xe điện dù có khả năng lội nước tốt hơn xe xăng nhưng cũng không dám mạo hiểm. Ảnh: Cứu hộ 116

Trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Xuân Duyên, Giám đốc Trung tâm cứu hộ 116 cho biết: "Từ rạng sáng, hàng trăm cuộc gọi cầu cứu đổ về cùng lúc. Các tuyến đường như Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi, Tố Hữu, Lê Văn Lương, Phạm Hùng hay khu vực Mỹ Đình đều ngập nặng, có nơi sâu gần một mét. Xe cứu hộ dù gầm cao cũng phải di chuyển chậm chạp."

Thực tế, không chỉ đối mặt với nước sâu, các đội cứu hộ còn phải vật lộn với cảnh ùn tắc kéo dài hàng cây số, khiến nhiều xe không thể tiếp cận hiện trường. “Có những lúc, chính xe cứu hộ của chúng tôi cũng cần được… cứu hộ,” ông Duyên nói nửa đùa nửa thật.

Theo ghi nhận của VietNamNet, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) trong sáng ngày 7/10 khiến Hà Nội hiện có hơn 120 điểm ngập úng, trong đó có gần 30 điểm ngập sâu làm giao thông tê liệt. Hàng trăm chủ xe chỉ còn biết "bất lực" đứng nhìn tài sản của mình bị nhấn chìm trong dòng nước đang ngày một dâng cao.

Nhiều chủ xe đành bất lực đứng nhìn chiếc xe của mình bị nhấn chìm trong dòng nước. Ảnh: Đình Hiếu

Ông Duyên nói thêm: "Lực lượng cứu hộ có hạn, lại bị dàn mỏng trên một địa bàn rộng lớn như Hà Nội buộc chúng tôi phải liên tục đưa ra quyết định khó khăn. Thường sẽ ưu tiên cứu hộ các trường hợp khẩn cấp hoặc các xe ở khu vực không bị ngập nước quá sâu."

Nói về khó khăn khi cứu hộ xe ngập nước, anh Phùng Bá Thanh - lái xe cứu hộ ở khu vực Cầu Diễn (Hà Nội) kể lại: "Chạy xe cứu hộ trong nước ngập là công việc nguy hiểm. Dưới lớp nước đục có thể là ổ gà, nắp cống mất hoặc hố ga sụt. Đã có trường hợp xe cứu hộ của chúng tôi bị sụt hố.

Công việc càng khó hơn khi trời vẫn mưa và nước dâng không ổn định. “Chúng tôi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối vì phía sau xe mình là tài sản hàng trăm triệu đồng của người khác. Một sai sót nhỏ có thể khiến xe hỏng nặng hơn,” anh Thanh chia sẻ.

Từ sáng sớm, các trung tâm cứu hộ đã phải căng mình để giải cứu những chiếc xe bị ngập nước. Ảnh: Thụy Du

Không chỉ xe cá nhân, xe buýt, xe khách cũng chịu chung cảnh “chết máy giữa đường”. Những hình ảnh này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng ngập lụt tại Thủ đô – nơi chỉ cần một trận mưa lớn, cả hệ thống giao thông có thể tê liệt.

Cước phí cứu hộ tăng cao, người dân vẫn “cắn răng” chờ

Theo vị giám đốc trung tâm cứu hộ 116, giá cứu hộ ô tô bị ngập nước tại Hà Nội trong điều kiện mưa lớn dao động từ 1–2 triệu đồng/xe, tùy độ ngập và vị trí. Bình thường, giá chỉ khoảng 600.000–800.000 đồng trong phạm vi 10km, nhưng khi thời tiết xấu, chi phí tăng mạnh do rủi ro và thời gian di chuyển kéo dài.

Còn anh Thanh cho rằng: “Dù giá cao, nhiều chủ xe vẫn chấp nhận miễn sao xe được kéo đi sớm. Họ hiểu rằng càng để xe ngâm nước lâu, hỏng hóc càng nghiêm trọng, đặc biệt là hệ thống điện, ECU và động cơ, khi đó cái giá phải trả cho những sửa chữa sẽ càng tốn kém."

Theo các trung tâm cứu hộ và sửa chữa ô tô, nhờ kinh nghiệm từ trận mưa lớn trước đó một tuần, nhiều chủ xe đã kịp đậu xe ở nơi cao, tránh vùng trũng, hoặc chủ động gọi cứu hộ sớm. Nhờ vậy, số lượng xe cần cứu hộ và sửa chữa trong ngày 7/10 giảm đáng kể so với những đợt mưa ngập trước đây.

Một chiếc xe Lexus RX đang được xe cứu hộ "giải cứu" sau khi không thể di chuyển qua vùng nước sâu. Ảnh: Thế Bằng

Dù vậy, các chuyên gia vẫn cảnh báo: "Đừng cố nổ máy khi xe đang ngập nước". Hành động này có thể khiến nước tràn vào buồng đốt, gây “thủy kích” và phá hỏng hoàn toàn động cơ khiến chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Các đơn vị cứu hộ ô tô chuyên nghiệp tại Hà Nội cũng khuyến nghị chủ xe nên lưu sẵn số điện thoại cứu hộ uy tín, chuẩn bị dây cáp kéo, bọc chống nước cho ổ điện và tránh lái xe qua khu vực ngập sâu trên 30cm.

Sau mỗi đợt mưa lớn, câu chuyện cứu hộ xe ngập nước lại trở thành “điệp khúc quen thuộc” của Hà Nội. Nhưng với tình trạng hạ tầng thoát nước hiện nay, các chuyên gia cho rằng đây sẽ còn là nỗi lo lặp lại – trừ khi thành phố có những giải pháp căn cơ hơn để chống ngập cho đô thị hàng chục triệu dân này.

