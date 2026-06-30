Nằm phía sau một căn nhà liền kề bình thường ở thị trấn Rotherham (Anh) là một gara nhiều tầng được thiết kế riêng để chứa bộ sưu tập siêu xe trị giá khoảng 1 triệu bảng Anh (hơn 34 tỷ đồng).

Chủ nhân của bộ sưu tập là James. Theo kênh YouTube Collecting Cars, ông mua căn nhà này cách đây khoảng 30 năm với giá chỉ 50.000 bảng Anh (khoảng 1,84 tỷ đồng). Thay vì bán nhà để chuyển đến nơi ở lớn hơn, James dành phần lớn thu nhập cho niềm đam mê xe thể thao.

Bộ sưu tập siêu xe trị giá khoảng 1 triệu bảng Anh (hơn 34 tỷ đồng).

Điều đặc biệt là những chiếc xe trong gara không được cất giữ như tài sản đầu tư mà đều được sử dụng thường xuyên. "Tôi chưa bao giờ mua xe để đầu tư. Tất cả đều là những chiếc xe tôi thực sự yêu thích", James chia sẻ.

James gọi bộ sưu tập của mình là "gara của những giấc mơ tan vỡ", một cách nói vui để nhấn mạnh rằng những chiếc xe này sinh ra để vận hành chứ không phải trưng bày.

Ông tự bảo dưỡng phần lớn số xe đang sở hữu và còn dành hẳn tầng áp mái của gara để lưu trữ phụ tùng. Riêng phụ tùng dự phòng dành cho các mẫu Lotus đã có giá trị khoảng 40.000 bảng Anh (khoảng 1,47 tỷ đồng).

James gọi bộ sưu tập của mình là "gara của những giấc mơ tan vỡ".

Theo James, việc tích trữ phụ tùng là điều cần thiết bởi ông thường xuyên lái xe hết khả năng của chúng. Nói về chiếc Lamborghini Diablo SV, James cười cho biết: "Tôi lái nó như xe vừa mới lấy trộm, nên nghĩ sẽ có lúc phải thay phụ tùng hoặc thậm chí cần thêm một chiếc Diablo khác."

Một trong những mẫu xe đáng chú ý nhất là chiếc Lamborghini Murciélago màu cam mang biển số SG54 LAM. Đây được cho là chiếc Murciélago có quãng đường vận hành lớn nhất thế giới, với hơn 308.000 dặm (gần 496.000 km). Chiếc xe từng được sử dụng làm xe cho thuê nhằm bù đắp chi phí vận hành rất cao.

Lamborghini Murciélago màu cam mang biển số SG54 LAM.

Theo hồ sơ bảo dưỡng, chiếc siêu xe này đã thay tới 10 bộ ly hợp, 2 động cơ V12, 2 hộp số, sơn lại 9 lần và sử dụng tổng cộng 111 bộ lốp Pirelli. Chiếc xe cũng từng gặp nhiều tai nạn nhưng vẫn được phục hồi và tiếp tục lăn bánh.

Ngoài Murciélago, gara của James còn quy tụ nhiều mẫu xe từng là biểu tượng của thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Đáng chú ý là chiếc Lamborghini Diablo SV thứ năm xuất xưởng của phiên bản SV và cũng là xe báo chí đầu tiên tại Anh. Xe vẫn giữ nguyên hệ thống âm thanh Alpine được lắp đặt từ thời điểm mới.

James còn sở hữu chiếc Ferrari 512 TR sơn màu Blue Chiaro hiếm gặp kết hợp nội thất da đỏ, hai chiếc Vauxhall Lotus Carlton, trong đó có một bản wagon được nâng cấp bằng hệ truyền động Lotus chính hãng, cùng Ferrari 430 Scuderia - mẫu xe ông thường sử dụng khi điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Ferrari 512 TR sơn màu Blue Chiaro hiếm gặp.

Theo thời gian, giá trị bộ sưu tập tăng mạnh, thậm chí vượt xa giá trị căn nhà nơi nó được cất giữ.

Dù vậy, khi được hỏi có bán xe để đổi sang một ngôi nhà lớn hơn hay không, James cho biết ông từng nghĩ đến điều đó vì giá xe liên tục tăng, nhưng hiện tại vẫn muốn giữ nguyên mọi thứ.

Theo Motorbiscuit

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