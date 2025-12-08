Hành trình tri ân 165 garage trên khắp nẻo đường

90 năm bền bỉ đồng hành cùng hàng triệu chuyến xe vận tải toàn cầu, Caltex Delo viết tiếp hành trình bằng một lời tri ân khác biệt tại Việt Nam.

Đó là một hành trình xuyên suốt nhiều vùng đất, từ những cảng lớn miền Bắc, bến xe dọc miền Trung, qua các trục quốc lộ nhộn nhịp miền Nam cho đến những cảng cá sông nước miền Tây. Mỗi điểm dừng không chỉ là một tọa độ địa lý, mà còn là nơi lưu giữ câu chuyện đồng hành bền bỉ của Caltex Delo với những người thợ máy, chủ garage và các chuyến xe vận tải.

Có garage đã gắn bó với Caltex Delo từ những năm 90, chứng kiến sự đổi thay qua nhiều thế hệ thợ máy. Cũng có những garage trẻ mới hợp tác vài năm nhưng đã nhanh chóng đặt trọn niềm tin nhờ công nghệ tổng hợp ISOSYN ADVANCED giúp dầu bền hơn, bảo vệ động cơ vượt trội trong điều kiện vận tải khắc nghiệt.

Delo không chỉ tri ân, mà còn lắng nghe phản hồi từ garage để thấu hiểu và đồng hành bền chặt.

Trên từng cung đường, Delo gửi lời cảm ơn đồng thời lắng nghe băn khoăn, phản hồi thực tế từ đối tác: từ chất lượng dầu, chi phí bảo dưỡng cho tới sự hỗ trợ kỹ thuật.

Một chủ garage chia sẻ: “Chúng tôi thực sự bất ngờ khi Delo không chọn cách tổ chức sự kiện lớn, mà trực tiếp đến tận nơi. Điều đó cho thấy họ coi trọng chúng tôi như những người bạn đồng hành thực sự”.

Không ít garage cũng bày tỏ rằng, trong thị trường nhiều biến động, sự hiện diện trực tiếp của Caltex Delo mang lại niềm tin và sự yên tâm lớn. Những cuộc trò chuyện ngắn, những cái bắt tay thân tình, sự lắng nghe và hỗ trợ từ hãng cũng như Nhà phân phối địa phương đã trở thành minh chứng cho một mối quan hệ vượt ra ngoài khuôn khổ thương mại - đó là sự đồng hành thực sự.

Thắt chặt gắn kết cùng nhau kiến tạo

Hành trình tri ân 165 garage của Caltex Delo cho thấy, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thành công cần đến từ sản phẩm chất lượng và sự gắn kết bền chặt với hệ sinh thái đối tác.

Việc Caltex Delo chọn cách “đi và gặp” từng đối tác thay vì tổ chức những sự kiện hoành tráng đã khẳng định một cam kết khác biệt: coi sự kết nối trực tiếp là nền tảng để xây dựng niềm tin lâu dài. Với Delo, garage vừa là nơi phân phối sản phẩm vừa là “cánh tay nối dài” giúp thương hiệu thấu hiểu nhu cầu, thói quen và kỳ vọng của khách hàng cuối cùng.

165 garage - Delo mang công nghệ tiên tiến và vun đắp niềm tin qua từng cái bắt tay thân tình.

Trải qua 90 năm, Caltex Delo đã trở thành thương hiệu toàn cầu, mang trong mình công nghệ tổng hợp ISOSYN ADVANCED tiên tiến - dãy sản phẩm toàn diện cho xe thương mại, vận tải đường dài và công trình. Nhưng hành trình tri ân lần này còn mang ý nghĩa hơn cả: đó là lời khẳng định thương hiệu sẽ tiếp tục tiến bước bằng sự gắn kết.

Những phản hồi chân thành từ garage chính là động lực để Delo cải tiến công nghệ, tối ưu dịch vụ và phát triển sản phẩm phù hợp hơn với điều kiện vận tải tại Việt Nam - từ đường trường, xe tải nặng đến xe khách liên tỉnh.

90 năm là một cột mốc tự hào, nhưng quan trọng hơn, đó là nền tảng để Delo tiếp tục đồng hành cùng garage và khách hàng trên mọi cung đường.

Với niềm tin “Vững uy tín, Xứng lòng tin”, Caltex Delo khẳng định: thành công không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở sự tin cậy được vun đắp qua từng cái bắt tay. Và chính từ sự gắn kết ấy, Delo sẽ tiếp tục cùng đối tác kiến tạo thêm nhiều hành trình mới - vững bền, thực chất và khác biệt bằng công nghệ.

Minh Hòa