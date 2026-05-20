Ngày 20/5, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h15 cùng ngày, xe bơm bê tông đậu trên đường Biên Cương (khu phố 4, phường Bồng Sơn) để phục vụ việc sửa chữa nhà dân.

Trong quá trình vận hành, cần bơm bê tông bất ngờ bị nứt rồi gãy đổ, va trúng một số công nhân đang làm việc tại hiện trường.

Vụ việc khiến thợ xây L.V.T. (46 tuổi, trú phường Bồng Sơn) tử vong. Hai nạn nhân khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Đến trưa nay, một nạn nhân đã được xuất viện; người còn lại đang được theo dõi sức khỏe.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Bồng Sơn cùng các đơn vị chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, ghi nhận thông tin và điều tra nguyên nhân vụ việc.