Tối 31/12, UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã có báo cáo chính thức về sự cố sập cần cẩu xảy ra tại công trình xây dựng trên đường 2 Tháng 9.

Theo đó, công trình xảy ra sự cố là dự án The One Tower (xây dựng văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch) do Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam làm chủ đầu tư, đang trong giai đoạn thi công cọc khoan nhồi và tường vây. Dự án được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp giấy phép xây dựng vào tháng 8/2024.

Cần cẩu tại công trình bị gãy đổ.

Trong quá trình thi công cọc khoan nhồi, xe cần cẩu bánh xích đang thực hiện tải khối thép dài khoảng 19m thì bất ngờ bị đổ, chắn ngang kiệt số 4 đường 2 Tháng 9.

Vụ việc khiến một đoạn tường rào của Bảo tàng Điêu khắc Chăm bị sập, làm đứt dây điện hạ áp và gãy một trụ điện.

Đến khoảng 15h cùng ngày, hệ thống điện đã được khắc phục. Đơn vị thi công đang tiến hành sửa chữa phần tường rào bị hư hỏng, dự kiến hoàn thành trước ngày 5/1/2026.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, khoảng hơn 10h hôm nay, tại công trình The One Tower trên đường 2 Tháng 9 đã xảy ra sự cố cần cẩu gãy đổ. Lúc đó không có phương tiện lưu thông qua khu vực.