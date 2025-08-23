2 người tử vong khi đang 'đấu lèo' trên cột điệnCơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt tạm giam 2 đối tượng với cáo buộc vi phạm quy định về an toàn vận hành điện lực khiến 2 người tử vong.
Một người dân địa phương cho biết: “Chứng kiến sự việc, chúng tôi ai nấy cũng xót xa, chỉ biết gọi nhau báo tin cho chính quyền và lực lượng chức năng”.
Theo thông tin từ công an xã Vĩnh Thanh, khoảng 6h47 sáng nay, anh Bùi V. D. (34 tuổi, quê ở xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, làm nghề công nhân thi công điện tự do) trong lúc làm việc tại đường dây điện ở xóm 3, thôn Hải Bối đã không may bị điện giật.
Nạn nhân được đưa đi đến trạm y tế địa phương để sơ cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 8h cùng ngày, anh D. đã tử vong. Vụ việc đang được xác minh, làm rõ.