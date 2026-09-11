Nguyễn Văn Hoang (SN 1990), quê Bình Định (cũ), từng là sinh viên ngành kiến trúc nhưng quyết định tạm gác việc học để theo đuổi đam mê kinh doanh giày da. Năm 2015, anh bắt đầu mang giày đi chào bán trực tiếp cho các cửa hàng, sau đó tận dụng Google, mạng xã hội để tìm khách hàng và từng bước có thu nhập ổn định.

Với khoảng 17 triệu đồng vốn tích góp, Hoang nhận đơn hàng lớn đầu tiên và thuê một phòng trọ chỉ 12m2 ở Biên Hòa làm xưởng sản xuất. Đến năm 2017, anh cùng các cộng sự thành lập công ty và phát triển thương hiệu giày Banuli.

Sau khoảng 10 năm xây dựng thương hiệu giày Việt, Nguyễn Văn Hoang quyết định khép lại hành trình kinh doanh. Toàn bộ máy móc, công nghệ, khuôn mẫu, nguyên liệu và hàng tồn kho được anh thanh lý trong khoảng một tháng.

Hàng nghìn đôi giày từng được bán với giá 1-2 triệu đồng/đôi được thanh lý chỉ khoảng 50.000 đồng/đôi. Nhiều máy móc và khuôn mẫu được bán với giá như phế liệu.

Bỏ nghề giày sau 10 năm, ông chủ Banuli làm lại từ đầu. Ảnh: NVCC

Đi làm không lương để đổi nghề

Nhìn lại hành trình kinh doanh giày, Hoang cho biết anh bắt đầu từ hai bàn tay trắng với mong muốn mở một cửa hàng thời trang. Sau khi có cửa hàng, anh tiếp tục đầu tư sản xuất, mở thêm điểm bán, phát triển đại lý ủy quyền và đặt mục tiêu xuất khẩu.

Giai đoạn phát triển cao nhất là năm 2021, khi anh có 6 cửa hàng, đại lý ủy quyền và gần 10 hợp đồng đang xúc tiến ký kết. Sau đó, đại dịch Covid-19 khiến kinh tế suy giảm, sức mua đi xuống. Theo Hoang, sự phát triển nhanh của mạng xã hội và AI cũng góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng và xu hướng thị trường.

Là một doanh nghiệp còn non trẻ, Hoang dần kiệt quệ trước những biến động của thị trường. Anh liên tục cắt giảm chi phí, thay đổi mô hình kinh doanh và tìm cách thích ứng. Giá bán sản phẩm giảm trong khi chi phí tăng, lượng khách hàng cũng thu hẹp dần, khiến hoạt động kinh doanh ngày càng khó khăn.

Cuối cùng, anh chỉ còn duy trì một xưởng rộng 200m2 và một cửa hàng. Khi hoạt động sản xuất dần thu hẹp, Hoang chuyển từ vai trò quản lý sang trực tiếp làm thợ. Đến khi dừng sản xuất, anh vẫn giữ lại xưởng và máy móc, đồng thời trực tiếp bán hàng, livestream tại cửa hàng để duy trì hoạt động.

Năm 2025, Hoang quyết định dừng hoạt động. Toàn bộ máy móc, công nghệ, khuôn mẫu, giày và nguyên liệu được thanh lý. Theo anh, quyết định này khó khăn bởi thương hiệu và những gì đã gây dựng trong nhiều năm không dễ dàng có lại, ngay cả khi có tiền.

Hoang cho rằng việc dừng lại không đơn thuần là thất bại. “Với mọi người thì đó là thất bại, nhưng với tôi thì đó là những nốt thăng trầm trong sự nghiệp. Mô hình kinh doanh đó không còn phù hợp và tôi không còn khả năng để phát triển nó xa hơn nên quyết định dừng”, anh chia sẻ.

Sau khi đóng cửa doanh nghiệp, Hoang chuyển hướng trở lại lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và nội thất. Quá trình bắt đầu lại không dễ dàng. Hoang kể có thời gian gần một năm anh không có thu nhập.

Anh thừa nhận có chút tiếc nuối vì từng bỏ dở việc tốt nghiệp ngành kiến trúc. Tuy nhiên, nếu được lựa chọn lại, anh vẫn đi theo con đường cũ bởi những trải nghiệm trong quá trình kinh doanh đã tạo nên con người anh hiện tại.

Hoang không khuyến khích người khác bỏ học hoặc nghỉ việc để khởi nghiệp. Theo anh, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, vì vậy quyết định thay đổi công việc cần được cân nhắc dựa trên điều kiện của bản thân và gia đình.

Hiện anh bắt đầu một hành trình khởi nghiệp mới với thương hiệu Villax. Hoang kỳ vọng hành trình khởi nghiệp mới sẽ tạo dựng nguồn thu nhập ổn định và trở về đúng lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, nội thất mà anh từng theo đuổi.