Thương hiệu đồng hồ thời trang nội địa Curnon vừa chính thức thông báo ngừng hoạt động kinh doanh. Đại diện Curnon xác nhận thương hiệu đã ngừng cung cấp sản phẩm bán lẻ ra thị trường sau 9 năm vận hành. Các kênh truyền thông trực tuyến của hãng, gồm trang mạng xã hội và website bán hàng, đều đã ngừng cập nhật hệ thống từ cuối tháng 7/2026.

Curnon được thành lập vào cuối năm 2016, hai nhà sáng lập Nguyễn Quang Thái và Trịnh Anh Đức giới thiệu Curnon là thương hiệu đồng hồ thời trang đầu tiên của Việt Nam.

Năm 2018, Curnon xuất hiện trên chương trình Shark Tank Việt Nam và có màn gọi vốn thành công. Hai nhà sáng lập khi đó gọi vốn 5 tỷ đồng, đổi lấy 15% cổ phần. Đến năm 2019, Curnon mở rộng lên 5 cửa hàng tại Hà Nội và TPHCM.

Startup Cà Mèn Foods cũng đã chính thức thông báo dừng hoạt động mảng thực phẩm đóng gói. Cuối tháng 7/2026, Cà Mèn Foods đã sản xuất lô hàng cuối cùng gồm 1.000 gói cháo bột cá lóc, miến lươn và bánh canh cua để tri ân khách hàng trước khi dừng dây chuyền sản xuất thực phẩm đóng gói.

Từ ngày 31/3, doanh nghiệp dừng bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như Shopee và Lazada để tái cấu trúc kênh phân phối. Tuy nhiên, việc tái cấu trúc không mang lại kết quả như kỳ vọng.

Thương hiệu Soya Garden rời bỏ thị trường. Ảnh: Bảo Anh

Thành lập vào tháng 3/2023, Cà Mèn Foods từng được xem là một trong những startup nổi bật trong lĩnh vực thực phẩm, từng tham gia Shark Tank Việt Nam mùa 7. Cà Mèn Foods cũng từng mở rộng thị trường khi xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ, Canada, Úc và Anh.

Trước đó, thương hiệu nhà hàng Vua Cua do bà Đoàn Thị Anh Thư sáng lập cũng từng nổi tiếng trong cộng đồng khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nhượng quyền kinh doanh ẩm thực (F&B).

Vua Cua từng gọi vốn thành công tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 4. Tuy nhiên, nhà sáng lập sau đó bất ngờ tuyên bố tạm dừng phát triển sau 9 năm hoạt động.

Trước đó, Soya Garden, Luxstay, We Escape... từng thu hút sự chú ý với các thương vụ huy động vốn, nhưng sau đó phải thu hẹp quy mô hoặc rời khỏi thị trường.

Điểm yếu startup

Trong thông báo, Cà Mèn Foods cho biết dù đã nỗ lực hết sức, vẫn phải dừng hoạt động khi không giải quyết được bài toán dòng tiền, yếu tố quyết định khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy startup có thể thất bại vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, 38% startup thất bại do cạn tiền hoặc không huy động được nguồn vốn mới. Khoảng 35% trường hợp xuất phát từ việc sản phẩm không đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Khoảng 20% startup gặp khó khăn khi quy mô vận hành vượt quá khả năng quản lý, trong khi 19% thất bại do mô hình kinh doanh không phù hợp.

Ngoài ra, startup còn có thể gặp khó khăn do thay đổi quy định pháp lý, chi phí vận hành và giá bán thiếu cạnh tranh, đội ngũ chưa phù hợp hoặc chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng kỳ vọng.

TS Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia, cho rằng các nhà sáng lập hiện nay phải giải quyết 3 khoảng cách lớn. Đó là khoảng cách giữa ý tưởng và nhu cầu thực tế của thị trường; giữa tri thức, nghiên cứu với khả năng ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh; và giữa khát vọng với nguồn lực để triển khai.

Một ý tưởng tốt cũng khó phát triển nếu thiếu vốn, năng lực quản trị, dữ liệu thị trường và hệ thống khách hàng. Các nhà sáng lập cần những đầu mối có khả năng kết nối nhu cầu thị trường với tri thức, công nghệ và nguồn vốn.

Việt Nam hiện có khoảng 4.000 công ty khởi nghiệp, 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm và hơn 20 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ở cấp quốc gia và địa phương cùng mức định giá vào khoảng 75 tỷ USD.