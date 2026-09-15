VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Ngọc Tâm (SN 1989, ở Hà Nội) về tội Giết người.

Trước đó, tối 15/8/2025, các anh Chu Văn H., Lê Anh Đ. và Bùi Văn H. cùng nhau đi ăn uống. Đến khoảng 23h50 cùng ngày, nhóm này đi chung xe máy đến khu nhà trọ của người quen để mượn đồ làm xây dựng.

Khi đến trước cửa một nhà dân ở tổ dân phố Phúc Lý 3, phường Tây Tựu, Hà Nội, 3 người nói chuyện to tiếng, gây ồn ào. Lúc này, Tâm đi từ nhà bên cạnh ra, tỏ thái độ bực tức.

Tâm chỉ tay vào mặt anh Đ. và nói: “Thằng kia, mày lại đây”. Anh Đ. tiến lại gần thì bị Tâm tát một cái vào mặt.

Sau khi lấy đồ, ra xe để về, anh Chu Văn H. đứng vệ sinh ở ven đường, đối diện cổng khu trọ. Tâm bất ngờ cầm thanh kiếm dài khoảng 70cm từ phòng trọ đi ra.

Thấy vậy, anh Đ. và anh Bùi Văn H. bỏ chạy. Tâm tiến về phía anh Chu Văn H., chĩa kiếm thẳng vào mặt và bắt anh này quỳ xuống xin lỗi.

Anh Chu Văn H. không quỳ mà đang ngồi xuống thì bị Tâm dùng kiếm chém 1 nhát xuống đỉnh đầu.

Bị tấn công, anh Chu Văn H. bỏ chạy. Tâm cầm kiếm đuổi theo truy sát cả 3 người đàn ông nhưng không được.

Gây án xong, Tâm quay về nhà lấy xe máy, mang theo thanh kiếm đi ra đường Tây Thăng Long.

Về phía nạn nhân, anh Chu Văn H. được đưa đi cấp cứu và điều trị, bị tổn hại 2% sức khỏe. Ngày 16/8/2025, anh này đến cơ quan công an trình báo sự việc.