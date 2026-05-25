Ngày 25/5, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Công Đức Trung (SN 2007, ở Phú Thượng, Hà Nội), Lê Tuấn Việt (SN 2007, ở Nghĩa Đô, Hà Nội), Dương Quế Lâm (SN 2008, ở Nghĩa Đô), Trần Giang Nam (SN 2006, ở Đông Ngạc, Hà Nội), Lương Minh Vũ (SN 2008, ở Nghĩa Đô) và nhiều bị cáo khác ra xét xử về tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng.

Trong vụ án này, có 6/9 bị cáo là sinh viên một trường cao đẳng FPT, khi phạm tội, nhiều bị cáo ở tuổi chưa thành niên. Đặc biệt, bị cáo Lâm vừa là bị cáo, đồng thời là bị hại.

Theo cáo buộc, khoảng 10h ngày 14/5/2025, sau khi tan học, bị cáo Trung lên tầng 2 tòa E, Trường FPT để đón bạn gái là Đào Khánh Ly (SN 2007). Đến nơi, thấy Thanh (là học sinh trong trường, không rõ nhân thân) đang ấn đầu Ly xuống, Trung đẩy Thanh ra thì bị Thanh chửi dẫn đến 2 bên mâu thuẫn.

Ảnh minh họa.

Khi Trung cùng Ly đi xuống cầu thang, Thanh và Lê Tuấn Việt (bạn cùng lớp với Ly) cùng lao vào đánh Trung. Sau đó, Thanh và Trung giảng hoà, Thanh nói không quen biết Việt. Thấy Việt vô cớ đánh mình, Trung nhắn tin qua Facebook để nói chuyện. Trung muốn Việt phải xin lỗi dẫn đến hai bên chửi, hẹn hôm sau gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Tối hôm đó, Trung kể lại sự việc cho các bạn nghe, trong đó có Vũ Bảo Khánh (SN 2007, ở phường Phú Thượng, Hà Nội). Trung gửi thông tin tài khoản Facebook của Việt cho Khánh nói chuyện. Quá trình nói chuyện, giữa Việt và Khánh xảy ra chửi bới, thách thức đánh nhau. Khánh hẹn sẽ đến Trường FPT vào trưa 15/5/2025 để giải quyết mâu thuẫn.

Về phía Lê Tuấn Việt, tối 14/5/2025, bị cáo rủ bạn bè đi giải quyết mâu thuẫn với Trung. Ngày hôm sau (15/5/2025), Trung nhận được tin nhắn của bạn gái về việc có thể nhóm của Việt sẽ mang “đồ” (hung khí) đi. Do đó, Trung thủ sẵn dao rọc giấy, cất vào túi áo.

Án mạng

Trưa cùng ngày, nhóm của Việt và Trung tụ tập, chờ nhau quanh khu vực cổng Trường FPT để giải quyết mâu thuẫn. Tại khu vực cổng trường, hai nhóm thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, hò hét, bấm còi, rượt đuổi đánh nhau.

Bị Lâm đấm, Trung dùng dao rọc giấy đâm liên tiếp nhiều cái vào vùng cổ, mặt đối thủ khiến nạn nhân bị tổn hại 36% sức khỏe. Vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi được mọi người can ngăn.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ thái độ ăn năn, hối cải.

Có mặt tại tòa, bố, mẹ của các bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo để họ có cơ hội được trở về tiếp tục học hành.

Vừa là bị cáo, vừa là nạn nhân trong vụ án, Dương Quế Lâm trình bày, bị cáo thương tích không hề nhẹ, bị khó thở và mong HĐXX cho mình sớm được trở về để chữa bệnh, phụ giúp gia đình.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trung 5 năm 6 tháng tù về tội Giết người. Nhận định của HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo Trung đã trực tiếp dùng dao đâm bị cáo Lâm gây thương tích. Việc bị cáo Lâm không chết là do được cấp cứu kịp thời.

Bị cáo Việt và Lâm lần lượt nhận án 18 tháng tù treo và 11 tháng tù giam. Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX bị tuyên mức án từ 12 – 18 tháng tù, tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng.