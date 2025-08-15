Ngày 15/8, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai xác nhận vụ một thanh niên gây tai nạn giao thông, rời khỏi hiện trường và giấu xe máy trong nghĩa trang liệt sĩ. Khi được yêu cầu quay lại làm việc, người này đã manh động tấn công lực lượng chức năng.

Cũng theo Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Khoảng 7h40 ngày 14/8, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) nhận tin báo về một vụ tai nạn giao thông tại Km8+100, Quốc lộ 1D.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng chỉ thấy xe máy biển số 77L2-403.xx của chị H.T.H.N. (25 tuổi, trú phường Quy Nhơn Bắc) bị đổ giữa đường, không có người điều khiển. Người đàn ông lái xe máy liên quan vụ tai nạn đã cùng phương tiện rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Đức tấn công lực lượng chức năng. Ảnh cắt từ clip

Từ thông tin người dân cung cấp, CSGT nhanh chóng triển khai truy tìm. Chỉ ít phút sau, công an phát hiện một người đàn ông nghi vấn đang đi bộ trên đường Hoàng Văn Thụ, giao với Quốc lộ 1D, cách hiện trường khoảng 200m.

Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng tổ tuần tra, lập tức điều khiển mô tô đặc chủng đuổi theo và yêu cầu người này quay lại hiện trường. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà bất ngờ quay lại, nhảy lên đạp liên tiếp vào đầu xe mô tô chuyên dụng, khiến còi hụ rơi xuống đường.

Đối tượng còn manh động tấn công lực lượng chức năng, nhưng nhanh chóng bị khống chế. Người này được xác định là Ngô Văn Đức (32 tuổi), trú tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan công an, Đức khai sau khi xảy ra va chạm giao thông đã đem xe máy biển số 77FB-3205 giấu trong nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn rồi bỏ đi.