Xây dựng thói quen tầm soát để nâng cao chất lượng sống

Tầm soát sức khỏe là hoạt động kiểm tra định kỳ thông qua các phương pháp lâm sàng và cận lâm sàng như xét nghiệm máu, chẩn đoán hình ảnh, nội soi…, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường hoặc nguy cơ bệnh lý ngay cả khi cơ thể chưa có triệu chứng rõ ràng. Khác với khám chữa bệnh truyền thống - thường chỉ được thực hiện khi người bệnh đã có biểu hiện - tầm soát mang tính chủ động, giúp mỗi cá nhân hiểu rõ “bức tranh toàn cảnh” về sức khỏe của mình.

Tầm soát sức khỏe định kỳ không chỉ dành cho người bệnh, mà là hành động thiết yếu với mỗi người khỏe mạnh, nhằm bảo vệ tương lai sức khỏe cho chính mình và người thân.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi chất lượng sống và tuổi thọ ngày càng được coi trọng, tầm soát sức khỏe định kỳ đã trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người. Đặc biệt sau đại dịch Covid-19, nhận thức về y tế dự phòng có sự thay đổi rõ rệt, nhất là trong nhóm người trẻ, nhân viên văn phòng, người lao động trí óc và phụ nữ ngoài 30 tuổi.

Không chỉ dừng lại ở việc “phát hiện bệnh”, tầm soát sức khỏe định kỳ đang được nhìn nhận như một giải pháp chủ động nhằm phòng ngừa rủi ro, duy trì thể trạng tốt và nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Lợi ích lớn nhất của tầm soát định kỳ là khả năng phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Nhiều bệnh lý nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh gan, thận… thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Khi được phát hiện sớm, hiệu quả điều trị cao hơn, chi phí thấp hơn và khả năng kiểm soát biến chứng cũng tốt hơn đáng kể.

Bên cạnh lợi ích y tế, tầm soát định kỳ còn giúp giảm gánh nặng tài chính cho cá nhân và gia đình. Điều trị bệnh ở giai đoạn muộn thường kéo dài, tốn kém và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lao động cũng như chất lượng cuộc sống. Xét về lâu dài, đầu tư cho tầm soát sức khỏe là một lựa chọn kinh tế và bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa, y tế dự phòng công nghệ cao được xem là xu hướng tất yếu. Theo thống kê, từ 50-80% bệnh nhân ung thư tại Việt Nam chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và gia tăng gánh nặng chi phí.

Tại các quốc gia phát triển như Hàn Quốc, tầm soát sức khỏe được xem là nền tảng của y tế dự phòng và được khuyến nghị cho mọi nhóm tuổi. Người trưởng thành từ 20–30 tuổi được khuyến nghị khám sức khỏe định kỳ để thiết lập “hồ sơ sức khỏe nền” theo dõi các chỉ số chuyển hóa, lối sống và nguy cơ tiềm ẩn. Từ khoảng 40 tuổi, các chương trình tầm soát được mở rộng và chuyên sâu hơn, tập trung vào bệnh mạn tính và các loại ung thư phổ biến như dạ dày, đại trực tràng, gan, vú, cổ tử cung… tùy nhóm tuổi.

Với nhóm nguy cơ cao, việc theo dõi được cá thể hóa và thực hiện với tần suất dày hơn. Mục tiêu của mô hình này là phát hiện sớm - can thiệp kịp thời - kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh và giảm gánh nặng điều trị lâu dài.

Tầm soát sức khỏe định kỳ giúp tăng hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng chi phí

Tần suất tầm soát nên được cá nhân hóa theo độ tuổi và nguy cơ. Người dưới 40 tuổi có thể khám tổng quát mỗi năm một lần; người từ 40 tuổi trở lên hoặc có yếu tố nguy cơ nên khám định kỳ 6-12 tháng/lần. Các xét nghiệm chuyên sâu như nội soi đại tràng, tầm soát ung thư có thể thực hiện theo chu kỳ 2-5 năm theo chỉ định bác sĩ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca ung thư mới tại Việt Nam đã tăng gần gấp đôi trong hơn một thập kỷ qua. Điều này càng cho thấy việc chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là giải pháp căn cơ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng sống trong dài hạn.

Mô hình y tế chuẩn Hàn

Thực tế cho thấy, nhu cầu tầm soát sức khỏe chất lượng cao đang thúc đẩy sự ra đời của các mô hình y tế hiện đại, lấy trải nghiệm khách hàng và hiệu quả chăm sóc chủ động làm trung tâm.

Nắm bắt xu thế đó, với thế mạnh trong y học dự phòng và tầm soát sớm, Tập đoàn y tế Hàn Quốc - GC Group đã hợp tác với Tập đoàn Phenikaa (Việt Nam) xây dựng GC&Phenikaa Healthcare Center. Trung tâm hướng tới mô hình y tế hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và tiêu chuẩn vận hành quốc tế trong tầm soát sớm.

Ông Huh Yong Jun - Tổng Giám đốc Tập đoàn GC và PGS.TS. Hồ Xuân Năng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phenikaa trong lễ khai trương GC&Phenikaa Healthcare Center

Chị Phạm Phương Thanh (40 tuổi, Hà Nội), người đã điều trị viêm thận mạn nhiều năm, cho biết việc khám sức khỏe định kỳ trước đây thường mất trọn một ngày làm việc. Từ khi trải nghiệm mô hình tại GC&Phenikaa Healthcare Center, chị cảm nhận rõ sự khác biệt trong cách tiếp cận dịch vụ y tế.

Theo chia sẻ của chị Thanh, quy trình tầm soát tại đây được số hóa gần như hoàn toàn. Khách hàng sử dụng vòng tay nhận diện thông minh, không cần mang theo hồ sơ giấy, các bước thăm khám được điều phối tự động, bảo đảm tính riêng tư và tiết kiệm thời gian. Toàn bộ chu trình khám và chờ kết quả chỉ mất khoảng 2 giờ.

Vòng tay thông minh RF có tích hợp các hạng mục cần thăm khám, xét nghiệm

GC là tập đoàn y tế - dược phẩm lớn của Hàn Quốc với gần 60 năm kinh nghiệm trong y học dự phòng và công nghệ sinh học. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của GC và năng lực đổi mới sáng tạo của Phenikaa được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng tầm soát, lan tỏa lối sống phòng bệnh và giảm gánh nặng y tế cho xã hội.

Bích Đào