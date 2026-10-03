GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%

Tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 sáng 3/10, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), cho biết, kinh tế trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt kết quả tích cực.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2026 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II.

GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%.

Cục Thống kê họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 sáng 3/10. Ảnh: N.L

Trong 9 tháng năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục tăng trưởng khá. Năng suất, sản lượng lúa, cây ăn quả, chăn nuôi và thủy sản đều tăng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Giá trị tăng thêm của khu vực này tăng 4,02% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nông nghiệp tăng 3,72%, lâm nghiệp tăng 3,99% và thủy sản tăng 4,99%.

Khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ một số dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi và tiến độ đầu tư công được đẩy mạnh.

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp tăng 11,02%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính, tăng 11,36%; ngành xây dựng tăng 12,22%.

Khu vực dịch vụ cũng duy trì mức tăng khá, với sự cải thiện ở các lĩnh vực thương mại, vận tải, du lịch và dịch vụ phục vụ đời sống. Giá trị tăng thêm của khu vực này tăng 8,69%.

Một số ngành tăng trưởng đáng chú ý gồm vận tải, kho bãi tăng 11,03%; bán buôn và bán lẻ tăng 9,85%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,45%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,83%.

Về cơ cấu nền kinh tế, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 42,97%, tiếp đến là công nghiệp và xây dựng 38,35%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,65%.

Xét theo sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,51%, tích lũy tài sản tăng 17,88%. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 21,29%, trong khi nhập khẩu tăng 27,19% so với cùng kỳ năm 2025.

“9 tháng năm 2026, kinh tế nước ta đạt 9,01% là mức tăng trưởng rất cao trong nhiều năm qua, tạo nền tảng quan trọng để đạt mức cao nhất có thể theo mục tiêu đề ra”, bà Hương đánh giá.

Tuy nhiên, theo bà Hương, trong 3 tháng cuối năm, kinh tế - xã hội nước ta vẫn đối diện với không ít khó khăn, thách thức, nhất là do nền kinh tế có độ mở lớn và chịu tác động đáng kể từ bên ngoài. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, doanh nghiệp và người dân, cùng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm. Ảnh: Nam Khánh

Các ngành, địa phương cần chủ động cập nhật, dự báo tình hình, điều hành linh hoạt, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.

Trọng tâm là phối hợp hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ; theo dõi sát biến động quốc tế; hỗ trợ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu và thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Đồng thời, cần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thu hút có chọn lọc nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại điện tử, logistics, du lịch và các ngành dịch vụ, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng những tháng cuối năm.

CPI 9 tháng tăng 4,52%

Cũng theo số liệu của Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,62% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới. CPI tháng 9 tăng 4,2% so với tháng 12/2025 và tăng 5,08% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý III/2026 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhà ở - điện nước - chất đốt, cùng nhóm giao thông là những yếu tố chính kéo CPI tăng.

Lạm phát cơ bản tháng 9 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,26%, thấp hơn mức tăng của CPI chung.

Theo Cục Thống kê, nguyên nhân chủ yếu là giá xăng dầu, gas, lương thực, thực phẩm tươi sống và dịch vụ y tế biến động, trong khi các nhóm này không được tính vào lạm phát cơ bản.

Giá vàng trong nước tiếp tục biến động cùng chiều với thị trường thế giới. Tháng 9, chỉ số giá vàng tăng 2,38% so với tháng trước. Bình quân 9 tháng năm 2026, giá vàng tăng 42,67% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, chỉ số giá USD tháng 9 giảm 0,69% so với tháng trước. Bình quân 9 tháng, giá USD tăng 1,01% so với cùng kỳ năm trước.