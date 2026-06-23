Mẫu xe được định vị ở phân khúc hạng B, nhưng mức giá lại tiệm cận nhiều mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ hạng A. Điều này khiến Coolray 2026 phù hợp với nhóm khách hàng muốn “lên hạng” về không gian, động cơ và trang bị nhưng vẫn cần một mức chi phí dễ tiếp cận.

Thị trường SUV đô thị tại Việt Nam đang sôi động với nhiều mức giá cho khách mua xe. Nhóm xe gầm cao cỡ nhỏ hạng A thường hấp dẫn nhờ giá bán dễ tiếp cận, kích thước gọn và phù hợp với nhu cầu đi phố. Trong khi đó, SUV hạng B có lợi thế về không gian, khả năng vận hành và trang bị, nhưng chi phí ban đầu thường cao hơn.

Ra mắt đầu tháng 6, Geely Coolray 2026 nhanh chóng tạo sự chú ý trong phân khúc SUV đô thị

Geely Coolray 2026 xuất hiện với mức giá bán ở khoảng giao giữa hai nhóm xe này. Mẫu xe được giới thiệu tại Việt Nam ngày 5/6 với 3 phiên bản, giá từ 499 triệu đồng. Khoảng giá này giúp Coolray 2026 không chỉ cạnh tranh trong nhóm SUV hạng B, mà còn có thể được cân nhắc bởi những khách hàng đang tìm mua xe gầm cao cỡ nhỏ.

Tầm giá tiệm cận xe hạng A, cấu hình SUV hạng B

Với người mua xe lần đầu hoặc gia đình trẻ, nhóm SUV hạng A có ưu thế rõ về chi phí, kích thước nhỏ gọn và dễ di chuyển trong phố. Nhưng khi nhu cầu sử dụng mở rộng hơn, người dùng có thể bắt đầu cân nhắc đến không gian, khả năng vận hành đường dài và các công nghệ hỗ trợ lái.

Đây là lúc SUV hạng B trở thành lựa chọn hợp lý hơn bởi sự rộng rãi, “đủ” hơn cho gia đình và đem lại sự thoải mái khi di chuyển xa. Điểm khiến nhiều khách hàng phân vân nằm ở giá bán.

Geely Coolray 2026 sở hữu chiều dài 4.380 mm, trục cơ sở 2.600 mm, thiết kế gọn gàng nhưng vẫn đủ không gian cho nhu cầu đô thị

Geely Coolray 2026 giải quyết bài toán này bằng cách đưa cấu hình của một mẫu SUV hạng B về vùng giá dễ tiếp cận hơn. Tại Việt Nam, xe có giá từ 499 - 599 triệu đồng tùy phiên bản, tiệm cận với nhiều mẫu xe gầm cao hạng A bản cao cấp.

Về vận hành, Coolray 2026 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Đây là thông số nổi bật trong nhóm SUV đô thị, đặc biệt với những khách hàng quan tâm đến khả năng tăng tốc, vượt xe hoặc di chuyển trên đường trường.

Khoang lái Geely Coolray 2026 gây ấn tượng với màn hình trung tâm lớn, thiết kế tinh giản và các điểm nhấn thể thao

Thiết kế cũng là yếu tố giúp Coolray 2026 tiếp cận nhóm khách trẻ. Mẫu xe được làm mới theo hướng sắc nét hơn, dáng SUV gọn gàng và phong cách thể thao. Bên trong, Coolray 2026 sở hữu nội thất hiện đại, màn hình lớn và ít nút bấm hơn. Các phiên bản cao có thêm nhiều tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái. Đây là những yếu tố ngày càng được quan tâm trong nhóm SUV đô thị, khi người dùng không chỉ cần phương tiện di chuyển, mà còn muốn một không gian sử dụng tiện nghi hơn mỗi ngày.

Geely Coolray 2026 phù hợp với ai?

Coolray 2026 phù hợp trước hết với nhóm khách hàng đang muốn mua xe gầm cao đầu tiên nhưng không muốn chọn một mẫu xe quá nhỏ. Với mức giá từ 499 triệu đồng, mẫu xe này tạo cảm giác “lên hạng” khá rõ: người dùng có thêm không gian, động cơ mạnh hơn và trang bị tốt hơn so với nhiều lựa chọn cỡ nhỏ.

Gia đình trẻ cũng là nhóm khách hàng có thể cân nhắc Geely Coolray 2026 khi mẫu xe này đủ gọn để đi phố mà vẫn có không gian cho trẻ nhỏ, đồ đạc vào các chuyến đi cuối tuần.

Với người đang cân nhắc nâng cấp từ xe cỡ nhỏ, Coolray 2026 có thể hấp dẫn ở cảm giác không phải tốn nhiều chi phí nhưng vẫn tiếp cận được một mẫu SUV hạng B với động cơ tăng áp, hộp số ly hợp kép và nhiều công nghệ an toàn trên các bản cao.

Geely Vĩnh Long là showroom thứ 56 của Geely Việt Nam vừa được khai trương ngày 6/6

Một yếu tố khác cần tính đến là hệ thống phân phối và hậu mãi. Với nền tảng phân phối của Tasco Auto, Geely Việt Nam không chỉ tiếp cận thị trường thông qua hệ thống 56 showroom Geely trên toàn quốc mà còn được hậu thuẫn bởi mạng lưới ô tô quy mô lớn gồm 152 showroom và 76 xưởng dịch vụ Carpla Service.

Hãng cũng vừa công bố chương trình đặc quyền dành cho khách hàng loyalty “Trọn an tâm, Trọn gắn kết” với 26 quyền lợi đặc biệt, mở rộng trải nghiệm sở hữu xe Geely từ bán hàng, bàn giao, hậu mãi đến các tiện ích trong quá trình sử dụng. Đây là cách Tasco Auto gia tăng giá trị sau bán hàng, giúp khách hàng Geely không chỉ mua một chiếc xe, mà còn bước vào một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện và dài hạn.

Nhìn tổng thể, với giá bán từ 499 triệu đồng, động cơ tăng áp 1.5L và cấu hình SUV hạng B, Geely Coolray 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm khách muốn “nhiều xe hơn” trong cùng tầm ngân sách. Mẫu xe phù hợp với người dùng đô thị cần một phương tiện rộng hơn, mạnh hơn và nhiều trang bị hơn xe gầm cao cỡ nhỏ, nhưng chưa muốn bước lên nhóm xe có chi phí cao hơn.

Bích Đào