Phân khúc "chật chội" nhất thị trường xe Việt

Tại thị trường ô tô Việt Nam, phân khúc xe đa dụng cỡ B (B-SUV) chỉ mới được "khai phá" khoảng 10 năm trở lại đây với sự xuất hiện của Ford EcoSport vào cuối năm 2014. Mẫu xe của Ford như một làn gió mới và "một mình một ngựa" trong giai đoạn 2015-2018. Sau đó, Hyundai Kona ra mắt vào năm 2018 đã gây áp lực lớn và dần lấy đi thị phần của EcoSport.

Ford Eco Sport và sau đó là Hyundai Kona xuất hiện, định hình nên phân khúc sôi động bậc nhất thị trường. Ảnh: TC

Nhận thấy tiềm năng của dòng xe gầm cao cỡ nhỏ tại Việt Nam, từ 2020 đến nay, hàng loạt hãng xe khác như Toyota, KIA, Mazda, Nissan, Honda, Peugeot, Volkswagen, Subaru, Skoda... cùng nhiều hãng xe Trung Quốc cũng không đứng ngoài cuộc và liên tục đưa các mẫu mới của mình "nhập mâm".

Chỉ riêng trong khoảng 1 năm vừa qua, đã có ít nhất 6 mẫu xe mới xuất hiện trong phân khúc B-SUV tại Việt Nam là Subaru Crosstrek, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda C5, Skoda Kushaq và BYD Atto 2. Cùng với đó là loạt xe được nâng cấp mới trong năm vừa qua như Hyundai Creta, Honda HR-V, Peugeot 2008 hay Mazda CX-3...

Ngoài các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, phân khúc này còn có sự góp mặt của nhiều mẫu xe thuần điện và hybrid rất đáng chú ý. Nổi bật nhất là VinFast VF 6 được ra mắt từ tháng 9/2023 với giá bán là 689-749 triệu đồng cho cấu hình kèm pin tiêu chuẩn.

VinFast VF 6 là mẫu xe đang dẫn đầu về doanh số tại phân khúc B-SUV tại Việt Nam. Ảnh: VF

Tổng cộng, thị trường ô tô Việt Nam đang ghi nhận sự xuất hiện của hơn 25 mẫu xe cùng “chen chân” trong phân khúc B-SUV, biến đây trở thành một trong những sân chơi chật chội và cạnh tranh khốc liệt nhất hiện nay.

Sự hiện diện đông đảo của các thương hiệu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Trung Quốc, với danh mục sản phẩm đa dạng từ xe thuần xăng truyền thống đến hybrid và xe điện, cho thấy sức hút ngày càng lớn của phân khúc này đối với người tiêu dùng trong nước.

Cùng với sự tham gia ồ ạt của các hãng, hàng loạt chương trình ưu đãi và giảm giá sâu chưa từng có đã được triển khai nhằm kích cầu và gia tăng lợi thế cạnh tranh, qua đó giúp nhiều mẫu xe trong phân khúc ghi nhận doanh số cao trong thời gian gần đây.

Theo báo cáo bán hàng từ các hãng xe, VinFast VF 6 với doanh số 19.750 chiếc trong 11 tháng đầu năm 2025 đang dẫn đầu phân khúc. Ngoài ra, những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong như bộ đôi Toyota Yaris Cross/ Corolla Cross, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta cũng có doanh số cao và thường xuyên nằm trong top xe bán chạy nhất thị trường.

Mitsubishi Xforce cùng Toyota Yaris Cross thường xuyên nằm trong top xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường. Ảnh: MMV

"Bóp nghẹt" sedan cỡ C tại thị trường Việt Nam

Trong bối cảnh dung lượng thị trường ô tô Việt Nam chỉ có mức tăng trưởng khoảng 7-8%/năm, việc một phân khúc "phình to" tất yếu sẽ tạo ra áp lực và thu hẹp "miếng bánh" của những nhóm xe khác.

Trong khi phân khúc B-SUV liên tục bứt phá về doanh số và trở thành lựa chọn ưu tiên của đông đảo người tiêu dùng thì ở chiều ngược lại, phân khúc sedan cỡ C vốn có khoảng giá bán tương đương, dao động từ 600-800 triệu đồng lại rơi vào trạng thái trầm lắng kéo dài.

Sức hút suy giảm, cộng với sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng và thị hiếu của khách hàng, khiến sedan cỡ C dần mất đi lợi thế vốn có, buộc phải nhường "sân chơi” cho các mẫu xe gầm cao đa dụng đang lên ngôi.

Hiện, phân khúc này chỉ còn khoảng 7 cái tên, với chủ yếu là những mẫu xe đã xuất hiện trên thị trường từ khá lâu và ít được làm mới. Doanh số bán ra của những mẫu xe này cũng khá "èo uột".

Cụ thể, cái tên nổi bật nhất phân khúc là Mazda3 trong tháng 11 vừa qua chỉ bán ra được đúng 325 chiếc, cộng dồn cả năm là 2.546 chiếc. KIA K3 xếp thứ hai nhưng cũng chỉ có doanh số luỹ kế là 1.489 chiếc. Trong khi đó, 3 mẫu xe là Honda Civic, Hyundai Elantra và Toyota Corolla Altis thậm chí không vượt qua mốc 100 chiếc/tháng.

Các chuyên gia đánh giá, sự trỗi dậy mạnh mẽ của B-SUV không chỉ là một xu hướng ngắn hạn mà đang dần hình thành vai trò thay thế rõ rệt đối với sedan cỡ C trong cùng tầm giá.

Khi nhu cầu sử dụng của khách hàng ngày càng thiên về tính đa dụng, linh hoạt và phù hợp nhiều điều kiện vận hành, những lợi thế truyền thống của sedan hạng C như cảm giác lái hay độ đầm chắc không còn đủ sức níu giữ người mua.

Đa số các mẫu xe ở phân khúc sedan cỡ C đang có doanh số khá thấp, chỉ dưới 100 chiếc mỗi tháng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Thay vào đó, B-SUV ghi điểm nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị an toàn và công nghệ ngày càng cao cấp, kích thước vừa vặn cho đô thị nhưng vẫn đủ khả năng đi đường dài hay xử lý địa hình khó. Đáng chú ý, sự xuất hiện của các phiên bản xe điện, xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu nhưng không kém phần mạnh mẽ trở thành xu hướng mới của thị trường.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang dần phục hồi, cộng thêm nguồn cung phong phú và chính sách giá cạnh tranh, phân khúc B-SUV được dự báo sẽ tiếp tục “nóng” trong những năm tới. Điều này đồng nghĩa sedan cỡ C sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức, nếu không có những thay đổi mạnh mẽ để lấy lại vị thế vốn có.

