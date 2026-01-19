Những cái tên hàng đầu phân khúc B-SUV

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc sau giai đoạn trầm lắng trước đó. Nhu cầu mua xe phục hồi rõ rệt, đặc biệt vào các tháng cao điểm cuối năm, nhờ kinh tế ổn định hơn và loạt chương trình ưu đãi từ hãng xe, đại lý.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, năm 2025, các thành viên VAMA bán ra tổng cộng 375.739 chiếc, tăng 10,5% so với năm 2024.

Cộng cả doanh số của VinFast (175.099 chiếc) và Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (53.299 chiếc), lượng bán ra của toàn thị trường ô tô trong nước ước đạt 604.064 xe, tăng hơn 15% so với năm trước.

Đây là mức tăng trưởng cao hiếm thấy của thị trường ô tô trong nhiều năm trở lại đây.

Trong số 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường năm 2025 vừa qua, có đến 6 mẫu là xe gầm cao đa dụng (SUV/crossover), trong đó có 3 mẫu xe thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ B (B-SUV) là VinFast VF 6, Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross.

Ngoài 3 cái tên trên, nhiều mẫu xe khác của phân khúc này cũng đạt được doanh số rất cao, thường xuyên nằm trong top xe bán chạy hàng tháng như Hyundai Creta, Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V.

(*) Năm 2024, VinFast không công bố doanh số riêng đối với mẫu VF 6.

Tại phân khúc này, có thể thấy hầu hết các mẫu xe đều có doanh số cao và tăng mạnh trong năm vừa qua. Trong đó, VinFast VF 6 dẫn đầu với lượng bán ra tới hơn 23.000 chiếc (VinFast không công bố doanh số riêng đối với mẫu VF 6 trong năm 2024).

Nếu tính riêng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, Mitsubishi Xforce tiếp tục giữ vị trí số 1 phân khúc B-SUV với lượng bán ra tới 15.254 chiếc, tăng 5,9% so với năm 2024. Toyota Yaris Cross xếp thứ hai với lượng bán ra khá sát là 14.601 chiếc, tăng tới 30,7% so với năm 2024.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Hyundai Creta (9.046 chiếc, tăng 4,7%); Toyota Corolla Cross (8.708 chiếc, tăng 13,9%); Honda HR-V (6.665 chiếc, tăng 7,0%) và KIA Seltos (6.577, giảm 3,7%)...

VinFast VF 6, Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross nằm trong top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường năm 2025.

Phân khúc ngày càng "đông vui", chiếm thị phần của phân khúc khác

Tại thị trường ô tô Việt Nam, phân khúc xe đa dụng cỡ B (B-SUV) chỉ mới được "khai phá" khoảng hơn 10 năm trở lại đây với sự xuất hiện của Ford EcoSport vào cuối năm 2014. Mẫu xe của Ford như một làn gió mới và "một mình một ngựa" trong giai đoạn 2015-2018. Sau đó, Hyundai Kona ra mắt vào năm 2018 đã gây áp lực lớn và dần lấy đi thị phần của EcoSport.

Nhận thấy tiềm năng của dòng xe gầm cao cỡ nhỏ tại Việt Nam, từ 2020 đến nay, hàng loạt hãng xe khác như Toyota, KIA, Mazda, Nissan, Honda, Peugeot, Volkswagen, Subaru, Skoda... cùng nhiều hãng xe Trung Quốc như BYD, Omoda & Jaecoo, Lynk & Co, Geely,... cũng không đứng ngoài cuộc.

Ford EcoSport ra mắt thị trường Việt Nam năm 2024, mở ra phân khúc B-SUV đông đảo như hiện nay. Ảnh: FVN

Theo thống kê của VietNamNet, chỉ riêng trong khoảng hơn 1 năm vừa qua, đã có ít nhất 6 mẫu xe mới xuất hiện trong phân khúc B-SUV tại Việt Nam là Subaru Crosstrek, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda C5, Skoda Kushaq và BYD Atto 2. Cùng với đó là loạt xe được nâng cấp mới trong năm vừa qua như Hyundai Creta, Honda HR-V, Peugeot 2008, Mazda CX-3...

Ngoài các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, phân khúc này còn có sự góp mặt của nhiều mẫu xe thuần điện và hybrid rất đáng chú ý. Nổi bật nhất là VinFast VF 6 được ra mắt từ tháng 9/2023 với giá bán là 689-749 triệu đồng (kèm pin tiêu chuẩn). Mẫu xe của VinFast nhanh chóng nổi lên trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc trong năm 2025 vừa qua.

Tổng cộng, thị trường ô tô Việt Nam đang ghi nhận sự xuất hiện của hơn 25 mẫu xe cùng “chen chân” trong phân khúc B-SUV, biến đây trở thành một trong những sân chơi chật chội và cạnh tranh khốc liệt nhất hiện nay.

Sự hiện diện đông đảo của các thương hiệu đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Trung Quốc, với danh mục sản phẩm đa dạng từ xe thuần xăng truyền thống đến hybrid và xe điện, cho thấy sức hút ngày càng lớn của phân khúc này đối với người tiêu dùng trong nước.

Trong bối cảnh phân khúc B-SUV "phình to" cả về số lượng mẫu xe và doanh số bán hàng, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến nhiều nhóm xe khác như sedan cỡ C, D; SUV/crossover cỡ A, C và MPV cỡ nhỏ. Và chịu áp lực lớn nhất chính là sedan cỡ C vốn có khoảng giá bán tương đương, dao động từ 600-800 triệu đồng.

Với sức hút suy giảm, cộng với sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng và thị hiếu của khách hàng, các mẫu xe của sedan cỡ C dần mất đi lợi thế vốn có, buộc phải nhường "sân chơi” cho các mẫu xe gầm cao đa dụng đang lên ngôi. Hiện, phân khúc này chỉ còn khoảng 6-7 cái tên, với chủ yếu là những mẫu xe đã xuất hiện trên thị trường từ khá lâu và ít được làm mới.

Doanh số bán ra của những mẫu xe này cũng khá thấp với mức sụt giảm nặng nề so với năm trước. Cái tên nổi bật nhất phân khúc là Mazda3 trong năm vừa qua chỉ bán ra được 2.969 chiếc, giảm tới 40,1% so với năm 2024 (4.958 chiếc). KIA K3 xếp thứ hai nhưng cũng chỉ có doanh số luỹ kế là 1.682 chiếc, thậm chí còn giảm mạnh hơn, tới 53,3% so với năm 2024 (3.603 chiếc).

Trong khi đó, 3 mẫu xe là Honda Civic (767 chiếc), Hyundai Elantra (665 chiếc) và Toyota Corolla Altis (285 chiếc) có doanh số quá èo uột, với mức giảm từ 40-200% so với năm trước.

B-SUV ghi điểm

Theo các chuyên gia, B-SUV ghi điểm nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị an toàn và công nghệ ngày càng cao cấp, kích thước vừa vặn cho đô thị nhưng vẫn đủ khả năng đi đường dài hay xử lý địa hình khó. Đáng chú ý, sự xuất hiện của các phiên bản xe điện, xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu nhưng không kém phần mạnh mẽ trở thành xu hướng mới của thị trường.

"Sự trỗi dậy mạnh mẽ của B-SUV không chỉ là một xu hướng ngắn hạn mà đang dần hình thành vai trò thay thế rõ rệt đối với sedan cỡ C trong cùng tầm giá. Khi nhu cầu sử dụng của khách hàng ngày càng thiên về tính đa dụng, linh hoạt và phù hợp nhiều điều kiện vận hành, những lợi thế truyền thống của sedan hạng C như cảm giác lái hay độ đầm chắc không còn đủ sức níu giữ người mua", một vị chuyên gia về thị trường ô tô đánh giá.

