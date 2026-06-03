Bản lĩnh dẫn đầu

Trước khi vươn mình ra thế giới, Geely Coolray (được biết đến với tên gọi Binyue tại Trung Quốc) đã thiết lập vị thế vững chắc tại quê nhà. Số liệu thống kê bán lẻ từ Hiệp hội Ô tô Khách hàng Trung Quốc CPCA (China Passenger Car Association) cho thấy, trong cả năm 2025, xe đạt doanh số bán lẻ 133.888 chiếc, nằm trong nhóm những mẫu SUV cỡ nhỏ có sức tiêu thụ tốt nhất.

Báo cáo bán lẻ mới nhất vào tháng 4/2026 của CPCA tiếp tục ghi nhận mức tiêu thụ 14.923 chiếc Coolray chỉ trong một tháng, nằm trong danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường đại lục.

Chính bệ phóng vững chắc đó đã đưa Coolray trở thành dòng xe có khối lượng xuất khẩu lớn nhất và phạm vi quốc tế rộng lớn nhất của thương hiệu Geely, với cột mốc 1 triệu xe bán ra trên 53 thị trường quốc tế.

Theo báo cáo của hãng năm 2025, xe đạt mức tăng trưởng bán lẻ 80,1% so với cùng kỳ năm trước tại UAE, đồng thời lọt vào Top 3 xe bán chạy nhất phân khúc tại Kuwait. Tại Panama, mẫu SUV của Geely duy trì vị trí Top 3 xe bán chạy nhất phân khúc liên tục từ năm 2022 đến nay.

Công thức "triệu bản" và lựa chọn mới tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, Geely Coolray được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi Tasco Auto - đơn vị sở hữu mạng lưới đại lý lớn nhất cả nước. Nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc B-SUV, nhà phân phối cũng đã xác nhận chuẩn bị cho ra mắt phiên bản Geely Coolray mới 2026.

Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) với những thay đổi đáng kể về mặt thiết kế theo ngôn ngữ thể thao "Energy Burst" sắc sảo hơn. Đáng chú ý, cấu hình vận hành của xe có sự cải tiến mang tính chiến lược khi động cơ được chuyển đổi từ loại 3 xi-lanh trước đây sang loại 4 xi-lanh.

Yếu tố giúp Geely Coolray thuyết phục người dùng nằm ở các thông số kỹ thuật tối ưu cho nhu cầu di chuyển đô thị. Xe được xây dựng trên kiến trúc mô-đun phân khúc B (BMA) tiên tiến, sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.330 x 1.800 x 1.609 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.600 mm.

Về vận hành, Coolray trang bị khối động cơ tăng áp 1.5 TD Turbo (4 xi-lanh) phát triển cùng Volvo, sản sinh công suất từ 172 đến 181 mã lực (tùy thị trường) và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Sức mạnh này truyền qua hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp (7-speed Wet DCT), giúp xe tăng tốc từ 0-100km/h trong 7,6 giây, trong khi mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp ở mức 5,8L/100km.

Không gian cabin nổi bật với cụm màn hình đôi tích hợp (màn hình tài xế 10.25 inch và màn hình giải trí 12.3 inch). Xe tích hợp hệ thống hỗ trợ lái thông minh nâng cao ADAS (gồm ICC, AEB, BSD, APA...) và camera 540 độ quan sát dưới gầm xe.

Bên cạnh đó, khách hàng Việt Nam có thêm cơ sở an tâm nhờ hệ sinh thái toàn diện của nhà phân phối Tasco Auto. Với mạng lưới showroom rộng khắp, hệ thống nhà xưởng quy chuẩn cùng các dịch vụ bổ trợ khép kín (thu phí không dừng VETC, dịch vụ tài chính, bảo dưỡng Carpla), Tasco Auto đảm bảo chính sách hậu mãi rõ ràng, an tâm cho khách hàng sở hữu chiếc Coolray.

Một sản phẩm hấp dẫn hàng triệu khách hàng trên toàn cầu, cùng chính sách giá bán ưu đãi kích cầu linh hoạt và một hệ sinh thái dịch vụ nội địa có tiềm lực như Tasco Auto là tiền đề quan trọng giúp Geely Coolray xây dựng chỗ đứng vững chắc, tạo nên những thay đổi đáng kể cục diện phân khúc B-SUV tại Việt Nam.

(Nguồn: Tasco Auto)