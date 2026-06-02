Số liệu mới từ Edmunds cho thấy xu hướng người tiêu dùng đang chủ động chuyển từ xe xăng sang xe điện khi mua mới đang tăng trưởng mạnh mẽ. Trước đó, tỷ lệ này chỉ đạt 67,1% vào tháng 1/2026 nhưng đến tháng 4 năm nay, con số này đã tăng lên 72,1%.

Đáng chú ý, số liệu tháng 1/2026 cũng chỉ ra có khoảng 26,2% người mua đã đổi xe điện cũ lấy xe điện hoàn toàn mới. Con số này đã tăng vọt lên 35,4% vào tháng 4 cho thấy sự tăng trưởng này đang diễn ra bất chấp việc bãi bỏ khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD cho xe điện và một số ưu đãi cấp tiểu bang.

Người tiêu dùng Mỹ bắt đầu đổ xô đi mua xe điện dù không còn được nhận ưu đãi thuế. Ảnh: Roschetzky

Giới phân tích nhấn mạnh rằng xu hướng này không chỉ đơn giản là phản ứng trước môi trường hay công nghệ mà còn chịu tác động mạnh bởi giá nhiên liệu tăng cao sau những biến động địa chính trị gần đây, đặc biệt là từ xung đột tại Trung Đông, khiến chi phí đổ xăng trở thành gánh nặng với nhiều người.

Tuy nhiên, phát biểu với CNBC, ông Ivan Drury - Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường của Edmunds cho biết, vẫn còn quá sớm để khẳng định đây là một thay đổi chiến lược dài hạn trong nhận thức người tiêu dùng.

"Chỉ khi chúng ta có thêm dữ liệu trong vài tháng tới, khi giá xăng dầu biến động ổn định, thì mới thực sự thấy xu hướng này có bền vững hay không", ông Drury phân tích

Bên cạnh đó, thị trường xe cũ cũng cho thấy rõ dấu hiệu thay đổi. Theo dữ liệu từ Cox Automotive, giá xe điện đã qua sử dụng tăng nhanh hơn và duy trì ở mức cao, thậm chí trong một số thời điểm còn vượt lên giá trị của xe chạy xăng tương đương nhờ nhu cầu tăng mạnh. Điều này trái ngược với giai đoạn trước đó khi xe điện cũ thường phải giảm giá sâu bởi yếu tố khấu hao nhanh và lo ngại về pin.

Đáng chú ý, chỉ số giá xe đã tăng trên toàn bộ thị trường ô tô, bao gồm cả xe mới và xe cũ do chi phí sản xuất và vật liệu đầu vào tăng. Trong bối cảnh đó, nhiều người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận giá mua ban đầu cao hơn cho xe điện, với kỳ vọng chi phí vận hành thấp hơn về lâu dài.

Một điểm khác biệt rõ rệt nữa là sự "đảo chiều" về mức tăng giá giữa các dòng xe. Xe Crossover và SUV chạy xăng vốn tiêu tốn nhiều nhiên liệu chỉ tăng giá nhẹ khoảng 0,3% so với năm trước, trong khi các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu hơn hoặc EV có mức tăng cao hơn nhiều.

Theo Carscoops

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!