Sau giai đoạn đầu năm khá trầm lắng, thị trường ô tô tháng 6 hứa hẹn mang đến làn gió mới với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe từ các dòng xe SUV và crossover gầm cao đến các mẫu xe xanh, thân thiện với môi trường.

Dưới đây là một số mẫu xe đã "lên kệ" chờ ngày ra mắt khách Việt:

KIA Sportage 2026

Mới đây, trên fanpage chính hãng, KIA Việt Nam đã đăng đoạn video hé lộ kế hoạch ra mắt của một mẫu xe vào ngày 6/6 tới. Dù không công bố tên gọi của mẫu xe, tuy nhiên, qua thiết kế của cụm đèn pha và đèn hậu, có thể thấy cái tên mà KIA Việt Nam nhắc tới chính là KIA Sportage. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe Hàn Quốc sau 4 năm có mặt tại thị trường Việt Nam.

KIA Sportage tại thị trường Mỹ. Ảnh: KIA

Hiện chưa có thông tin cụ thể về động cơ của KIA Sportage ở Việt Nam. Trong khi đó, tại thị trường nước ngoài, xe dùng động cơ xăng 1.6L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm kết hợp với hộp số tự động 8 cấp.

Ngoài ra, tùy chọn động cơ tiếp theo là hệ truyền động hybrid, bao gồm động cơ tăng áp dung tích 1.6L như trên bản thuần xăng nhưng được kết hợp thêm mô-tơ điện 47,7 kW (khoảng 65 mã lực). Tuy nhiên, nhiều khả năng phiên bản này sẽ chưa được hãng đưa về Việt Nam trong giai đoạn đầu.

KIA Sportage hiện được phân phối chính hãng ở Việt Nam với 3 phiên bản là 2.0G Premium, 2.0G Sigature và 1.6 Turbo Signature, tất cả đều lắp ráp trong nước. Giá bán đề xuất của mẫu SUV này dao động từ 819 triệu đồng đến 1,009 tỷ đồng.

Dù được đánh giá là thiết kế đẹp và cho cảm giác lái tốt, song Sportage lại là một trong những mẫu xe bán chậm nhất của THACO-KIA. Theo thống kê 4 tháng đầu năm 2026, mẫu SUV Hàn Quốc chỉ đạt doanh số 523 chiếc, kém xa so với các đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory hay Honda CR-V.

Bộ đôi Geely Coolray và Okavango

Hãng Geely tại Việt Nam cũng ấn định ngày công bố bộ đôi Coolray và Okavango vào cuối tuần này, ngày 5/6. Trong đó, mẫu B-SUV Coolray là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), còn mẫu SUV cỡ D Okavango là mẫu xe lần đầu đặt chân đến Việt Nam.

Geely dự kiến giới thiệu Coolray facelift và Okavango vào ngày 5/6 tới. Ảnh: DubiCars

Ở phân khúc SUV cỡ B, Coolray facelift làm mới thiết kế một số chi tiết. Động cơ được nâng cấp lên loại xăng 1.5L tăng áp 4 xi-lanh, cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm.

Geely Coolray lần đầu xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 3/2025, từng được đánh giá là một trong những mẫu SUV cỡ B có thiết kế trẻ trung, nhiều trang bị công nghệ và khả năng vận hành khá ấn tượng trong tầm giá.

Tuy nhiên, nhược điểm của mẫu xe này nằm ở khả năng cách âm và khá "ngốn" xăng; không gian hàng ghế sau và khoang hành lý chưa thực sự rộng rãi so với một số đối thủ cùng phân khúc. Ngoài ra, điểm cố hữu nằm ở thương hiệu còn mới tại Việt Nam, khiến người dùng băn khoăn về khả năng giữ giá và dịch vụ hậu mãi.

Okavango sẽ gia nhập phân khúc D-SUV. Ảnh: Geely

Còn Geely Okavango được định vị ở phân khúc SUV cỡ D 7 chỗ với kích thước lớn hơn đôi chút so với người anh em Monjaro. Động cơ sử dụng trên Geely Okavango là loại tăng áp 1.5 với công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm.

Mẫu xe này được đại lý hé lộ giá dự kiến khoảng 800 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ cùng kích cỡ. Tại phân khúc này, Geely Okavango sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh như Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8 hay KIA Sorento...

Hyundai Tucson Hybrid

Nhiều đại lý Hyundai đã bắt đầu nhận cọc cho phiên bản hybrid mới của dòng xe Tucson. Một số nguồn tin cho biết, Hyundai Tucson Hybrid 2026 dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 6 tới với 1 phiên bản. Trước đó, phiên bản hybrid của mẫu C-SUV đã được ra mắt tại một số nước Đông Nam Á từ cuối năm 2025.

Hyundai Tucson Hybrid có một số điểm khác biệt nhỏ về ngoại hình so với bản thuần xăng. Ảnh: Đại lý Hyundai

Tại các thị trường lân cận, Tucson Hybrid sử dụng hệ truyền động kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 1.6L và mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 226 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xe có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Hiện, giá bán cụ thể của Hyundai Tucson Hybrid ở Việt Nam vẫn chưa được công bố.

Hyundai Tucson thế hệ hiện tại là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công. Tucson được nhiều khách Việt lựa chọn nhờ thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi, nhiều công nghệ hỗ trợ lái và dải động cơ đa dạng. Tuy nhiên, mẫu xe này lại không được đánh giá cao khi vận hành, nhất là với bản xăng 2.0, đồng thời xuống giá nhanh hơn một số đối thủ sau vài năm sử dụng.

Toyota Land Cruiser FJ

Theo một số nguồn tin, Toyota Land Cruiser FJ đã bắt đầu được các đại lý nhận đặt cọc và có thể ra mắt thị trường Việt Nam trong giai đoạn tháng 6. Mẫu SUV của Toyota sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với số lượng hạn chế.

Toyota Land Cruiser FJ có thể được ra mắt tại Việt Nam ngay trong tháng tới. Ảnh: Toyota

Tại Thái Lan, Toyota Land Cruiser FJ có cấu hình 5 chỗ ngồi, thiết kế ngoại thất theo phong cách vuông vức, đậm chất off-road. Mẫu xe sử dụng động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên công suất 161 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian 4WD cùng các chế độ hỗ trợ địa hình.

Một số đại lý đang định giá bán tạm tính của mẫu xe này vào khoảng 1,2 tỷ đồng. Nếu như vậy, Land Cruiser FJ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport và cả người anh em Toyota Fortuner ở phân khúc D-SUV.

Tuy vậy, khác với hai mẫu xe kể trên, FJ Cruiser mới nhiều khả năng sẽ kén khách hơn bởi thiết kế mang đậm chất việt dã và cá tính. Kích thước nhỏ hơn, không gian sử dụng hạn chế hơn SUV gia đình truyền thống cùng mức giá dự kiến không hề thấp sẽ khiến tệp khách hàng chủ yếu là những người đam mê off-road, thích sưu tầm hoặc tìm kiếm một mẫu xe khác biệt thay vì số đông người dùng phổ thông.

Lynk & Co 900

Mẫu xe cao cấp và đắt tiền nhất của nhà Lynk & Co là 900 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 6 với giá dự kiến 3,299 tỷ đồng.

Lynk & Co 900 là mẫu xe cao cấp nhất của thương hiệu Lynk & Co. Ảnh: Lynk & Co

Lynk & Co 900 sở hữu kích thước khá đồ sộ với ngoại thất theo phong cách tối giản có nét tương đồng Range Rover.

Điểm đáng chú ý trên Lynk & Co 900 là hệ truyền động PHEV gồm động cơ xăng 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất tới 709 mã lực. Bộ pin có dung lượng 52,38 kWh cho phép di chuyển thuần điện khoảng 150 km, phạm vi hoạt động hỗn hợp lên tới 800 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC từ 20-80% trong 17 phút.

Tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co 900 nằm trong phân khúc SUV cỡ lớn, cùng với những mẫu xe đã khẳng định được tên tuổi như Mercedes-Benz GLS, BMW X7, Lexus LX 600 và Land Rover Range Rover.

Dù sở hữu mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể cùng lợi thế về công nghệ, không gian và hệ truyền động điện hóa, Lynk & Co 900 vẫn phải đối mặt với thách thức lớn về nhận diện thương hiệu. Đây sẽ là bài toán không dễ đối với mẫu SUV đến từ Trung Quốc trong giai đoạn đầu thâm nhập thị trường.

Trước đó, ngay trong cuối tháng 5, nhiều mẫu xe mới đã liên tục được giới thiệu ra thị trường.

Trong nhóm xe điện, có thể kể đến như VinFast VF 8 thế hệ mới; xe thể thao hiệu suất cao Audi S6 Sportback e-tron 2026, bộ đôi Lotus Eletre và Lotus Emeya; siêu xe điện Lotus Evija. Trong nhóm xe xăng, thị trường có thêm mẫu SUV Mitsubishi Xforce nâng cấp; Ford Everest 2026; bán tải Ranger Raptor V6; bộ đôi SUV Peugeot 3008 & 5008 thế hệ mới, SUV địa hình Jeep Wrangler và "siêu bán tải" Ram 1500.

(Tổng hợp)

Bạn có góc nhìn nào về các mẫu xe trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!