Geely đang mở rộng trải nghiệm sở hữu xe điện thông qua các giải pháp về sạc, thanh toán, cứu hộ và hậu mãi nhằm hỗ trợ người dùng xe điện trong quá trình sử dụng, đồng thời gia tăng khả năng chủ động tính toán chi phí sở hữu dài hạn.

Hoàn thiện trải nghiệm từ nhu cầu hằng ngày

Trải nghiệm xe điện không dừng lại ở thời điểm người dùng rời khỏi showroom. Sau khi sở hữu xe, những câu hỏi thực tế bắt đầu xuất hiện: sạc ở đâu, thanh toán như thế nào, xử lý ra sao nếu gặp sự cố giữa đường và tổng chi phí bảo dưỡng trong vài năm sẽ ở mức nào.

Đây cũng là những bài toán ngày càng được các hãng xe điện quan tâm khi thị trường xuất hiện thêm nhiều lựa chọn. Bên cạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ trong suốt vòng đời sử dụng đang trở thành một phần trong trải nghiệm thương hiệu.

Geely đang mở rộng các tiện ích xoay quanh xe điện theo hướng này, từ hỗ trợ sạc, cứu hộ đến chính sách hậu mãi. Cách tiếp cận hướng đến việc giải quyết những nhu cầu phát sinh trong quá trình vận hành, giúp người dùng thuận tiện hơn khi sử dụng phương tiện.

Kết nối các tiện ích, đơn giản hóa quá trình sạc

Khả năng tiếp cận hạ tầng sạc là một trong những mối quan tâm của người dùng xe điện. Việc phải tìm đúng trạm, kiểm tra tình trạng hoạt động, xác định công suất và thực hiện thanh toán có thể trở thành những bước phát sinh trong mỗi hành trình.

Các nền tảng số như VETC Trạm sạc đang hỗ trợ đơn giản hóa quy trình này thông qua những tính năng tìm kiếm trạm theo vị trí, công suất và tình trạng hoạt động, dẫn đường, kích hoạt phiên sạc và thanh toán trên cùng nền tảng.

Theo chính sách được giới thiệu, chủ xe Geely được hưởng ưu đãi 35% khi sạc tại trụ Esky, với mức giá giảm từ 7.000 đồng xuống còn 4.450 đồng.

Việc kết nối với các nền tảng hỗ trợ cho thấy trải nghiệm sạc xe điện ngày càng gắn với khả năng tiếp cận dịch vụ số. Khi tìm trạm, dẫn đường và thanh toán được tích hợp thuận tiện, người dùng có thêm cơ sở để chủ động lên kế hoạch di chuyển.

Bên cạnh tiện ích sạc, Geely Việt Nam đưa gói cứu hộ VETC vào chương trình dành cho hai mẫu xe năng lượng mới Geely EX2 và Geely EX5 EM-i. Kết hợp với bộ sạc cầm tay chính hãng, các giải pháp này hướng đến những tình huống có thể phát sinh trong quá trình sử dụng, từ nhu cầu bổ sung năng lượng đến hỗ trợ khi phương tiện gặp sự cố.

Geely và bài toán chi phí

Thay vì chỉ nhìn vào giá bán, người mua xe có thể tiếp cận bài toán chi phí sở hữu và sử dụng phương tiện trong suốt một khoảng thời gian, bao gồm nhiều yếu tố như giá mua, chi phí năng lượng, bảo dưỡng, bảo hiểm, các khoản phí liên quan và giá trị còn lại của xe.

Đối với xe điện, chi phí năng lượng là một trong những khoản có thể theo dõi tương đối rõ ràng. Người dùng có thể tính toán dựa trên mức tiêu thụ điện, quãng đường di chuyển và hình thức sạc tại nhà hoặc trạm công cộng.

Trong khi đó, việc không sử dụng dầu động cơ giúp xe điện loại bỏ một hạng mục bảo dưỡng đặc thù của xe động cơ đốt trong. Dù vẫn cần kiểm tra lốp, phanh và các hệ thống khác theo khuyến nghị của nhà sản xuất, cơ cấu vận hành khác biệt khiến bài toán bảo dưỡng của xe điện cũng cần được nhìn nhận theo cách khác.

Với Geely, cách tiếp cận này được bổ sung bằng các chính sách hậu mãi. Trong chương trình dành cho Geely EX2 và Geely EX5 EM-i, hãng công bố quyền lợi bảo dưỡng định kỳ miễn phí trong 5 năm cùng gói cứu hộ VETC miễn phí trong 5 năm. Những chính sách này, nếu đáp ứng điều kiện áp dụng có thể giúp người dùng chủ động hơn khi dự toán chi phí sở hữu trong những năm đầu.

Xây dựng hệ sinh thái xoay quanh người dùng

Sự cạnh tranh trên thị trường xe điện vì thế không còn chỉ nằm ở thông số sản phẩm. Khi ngày càng nhiều mẫu xe có thể đáp ứng những nhu cầu cơ bản về vận hành, trải nghiệm trước, trong và sau mỗi hành trình trở thành một phần quan trọng trong quyết định sở hữu.

Cách Geely mở rộng các dịch vụ từ sạc, thanh toán đến cứu hộ và hậu mãi cho thấy hãng đang tiếp cận trải nghiệm xe điện theo hướng toàn diện hơn. Mỗi giải pháp giải quyết một nhu cầu cụ thể, nhưng khi được đặt trong cùng hành trình sử dụng, chúng góp phần tạo nên một hệ sinh thái xoay quanh người dùng.

Đây cũng là cách Geely từng bước xây dựng vị thế tại thị trường Việt Nam: không chỉ đưa thêm những mẫu xe điện mới đến người dùng, mà còn tìm cách giảm bớt những rào cản trong quá trình sử dụng.

Phương Dung