Chi phí vận hành tiết kiệm cùng khả năng tìm trạm sạc, thanh toán và mua bảo hiểm trên VETC mang lại tiện ích cho chủ xe điện Geely. Sự kết nối các dịch vụ trong hệ sinh thái Tasco giúp khách hàng thuận tiện di chuyển và chủ động quản lý chi phí.

Tìm trạm, sạc điện và thanh toán trên cùng ứng dụng

Với người sử dụng xe điện, sự thuận tiện thể hiện qua những nhu cầu hằng ngày: tìm điểm sạc phù hợp, biết tình trạng trạm trước khi đến, theo dõi chi phí và thanh toán dễ dàng. Đặc biệt khi di chuyển ngoài tuyến đường quen thuộc, thông tin về dịch vụ sạc giúp chủ xe chủ động sắp xếp hành trình.

VETC Trạm sạc được phát triển nhằm giúp người sử dụng xe năng lượng mới tiếp cận mạng lưới của nhiều nhà vận hành mà không cần cài đặt nhiều ứng dụng hay duy trì các tài khoản thanh toán riêng biệt.

VETC Trạm sạc theo hướng một nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng tìm kiếm trạm, dẫn đường, kích hoạt phiên sạc và thanh toán trên ứng dụng VETC.

Hiện nay, nền tảng đã kết nối hơn 350 trụ sạc cho ô tô trên toàn quốc, tương đương khoảng 50% mạng lưới trạm sạc đa thương hiệu tại Việt Nam. Các đối tác đã kết nối bao gồm: Smart Charge, Ford Việt Nam, ESKY, Rabbit EVC, ChargeLink, NovaCharge và EBOOST.

Trên ứng dụng, chủ xe có thể tìm trạm theo vị trí, công suất và tình trạng hoạt động, sau đó được dẫn đường đến địa điểm phù hợp. Tại trạm, khách hàng có thể kích hoạt phiên sạc bằng mã QR hoặc trực tiếp trên ứng dụng; theo dõi lượng điện tiêu thụ, thời gian và chi phí theo thời gian thực. Sau khi kết thúc, người dùng thanh toán bằng tài khoản VETC và nhận hóa đơn VAT điện tử.

Với các hệ thống đã kết nối toàn trình, toàn bộ các bước từ tìm trạm đến nhận hóa đơn được thực hiện trên cùng một ứng dụng. Khách hàng giảm thao tác chuyển đổi giữa các nền tảng, không cần nạp tiền vào nhiều ví riêng của từng nhà cung cấp.

Chi phí vận hành tiết kiệm, quyền lợi được ghi nhận minh bạch

Bên cạnh sự thuận tiện, khả năng tiết kiệm năng lượng giúp chủ xe Geely tối ưu khoản chi cho việc di chuyển.

Các mẫu Geely EX2 và Geely EX5 được trang bị hệ truyền động điện tích hợp 11in1 cùng chế độ lái tiết kiệm. Theo thông số Geely Việt Nam công bố, EX2 tiêu thụ 11,8 kWh/100 km, còn EX5 khoảng 13,9–14 kWh/100 km. Với mức giá sạc ưu đãi của ESKY hiện tại dành cho xe Geely là 4.550 đồng/kWh, chi phí điện tương ứng khoảng 537 đồng/km với EX2 và 632–637 đồng/km với EX5.

Nếu sạc tại nhà, lấy mức giá điện tham khảo khoảng 3.500 đồng/kWh, khoản chi tương ứng khoảng 413 đồng/km và 487–490 đồng/km. Đây là phép tính theo mức tiêu thụ công bố, chưa tính hao hụt sạc và phí dịch vụ; chi phí tại nhà phụ thuộc vào bậc điện của hộ gia đình. Phạm vi di chuyển công bố mỗi lần sạc đầy của EX2 và EX5 lần lượt đạt 395 km và tối đa 495 km theo chuẩn NEDC.

Chiếc xe Geely EX2 thuộc dự án Hành Trình An Tâm của Tasco Auto hiện đã đạt 55.000 km với mức chi phí trung bình chưa tới 400 đồng cho mỗi km.

Trong khi đó, Geely EX5 EM-i là mẫu hybrid cắm sạc, có phạm vi thuần điện 105–170 km theo NEDC, tùy phiên bản. Khách hàng có thể ưu tiên sử dụng điện cho hành trình hằng ngày khi sạc thường xuyên, đồng thời có động cơ xăng hỗ trợ những chuyến đi dài.

Chi phí và quãng đường thực tế phụ thuộc vào mẫu xe, điều kiện vận hành và đơn giá tại nơi sạc. Với các phiên sạc qua VETC, thông tin điện năng và chi phí hiển thị theo thời gian thực giúp người dùng biết rõ khoản thanh toán, từ đó tính toán theo nhu cầu đi lại.

Hiện ESKY vẫn đang ưu đãi 35% chi phí sạc cho các chủ xe Geely khi thanh toán qua app VETC. Thông tin phiên sạc, hóa đơn và điều kiện ưu đãi được công khai, minh bạch, giúp người dùng theo dõi khoản chi và quyền lợi được hưởng.

Từ sạc xe đến bảo hiểm, thêm tiện ích từ hệ sinh thái Tasco

Ngoài sạc điện, VETC tích hợp thu phí không dừng, thanh toán đỗ xe tại điểm liên kết, mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và dịch vụ cứu hộ ô tô. Chủ xe Geely có thể sử dụng một nền tảng cho nhiều nhu cầu phát sinh trong quá trình di chuyển.

Chi phí vận hành tiết kiệm của xe điện, kết hợp với các tiện ích trên VETC, góp phần mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện và dễ quản lý hơn cho chủ xe Geely.

Với bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, người dùng có thể hoàn tất giao dịch, nhận chứng nhận điện tử và tra cứu thông tin, thời hạn hiệu lực trên ứng dụng. Việc lưu trữ tập trung giúp chủ xe thuận tiện kiểm tra chứng nhận khi cần.

Trong hệ sinh thái Tasco, Tasco Auto cung cấp sản phẩm và dịch vụ ô tô, VETC phát triển các tiện ích giao thông số, còn lĩnh vực bảo hiểm phục vụ nhu cầu bảo vệ tài chính. Sự kết nối này mở rộng phạm vi hỗ trợ khách hàng sau khi nhận xe.

Với chủ xe Geely, lợi thế ấy được thể hiện qua những tiện ích thiết thực: có thêm lựa chọn sạc, chủ động tìm điểm dừng, nắm rõ chi phí và tiếp cận dịch vụ trên điện thoại. Cùng với dịch vụ tại showroom, xưởng bảo dưỡng, các tiện ích trên VETC góp phần giúp việc sử dụng xe thuận tiện và dễ quản lý hơn.

(Nguồn: Tasco Auto)