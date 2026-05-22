Ngày 9/5, Geely Việt Nam khai trương showroom mới tại Biên Hòa, Đồng Nai đồng thời chuẩn bị khai trương điểm bán tại Vĩnh Long trong tháng 6, qua đó mở rộng hiện diện tại cả khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Geely Biên Hòa nằm tại 521 Xa Lộ Hà Nội, TP. Biên Hòa với tiêu chuẩn 3S.

Việc mở thêm showroom tại các địa phương này cho thấy hãng không chỉ tập trung vào các đô thị lớn, mà đang từng bước gia tăng độ phủ tại những thị trường có tiềm năng thực tế. Tính đến tháng 5/2026, Geely Việt Nam đã vận hành 56 showroom trên toàn quốc, từ nền tảng 15 đại lý tại thời điểm ra mắt vào tháng 3/2025, cho thấy tốc độ mở rộng mạng lưới thuộc nhóm nhanh nhất thị trường và độ phủ đại lý nổi bật trong số các thương hiệu ô tô mới tại Việt Nam.

Song song với hoạt động mở rộng mạng lưới, Geely Việt Nam cũng chính thức nhận đặt cọc Coolray thế hệ mới và Okavango từ ngày 5/5/2026, với mức cọc tối thiểu 10 triệu đồng. Theo thông tin từ hệ thống phân phối, cả hai mẫu xe đều ghi nhận lượng đặt cọc vượt kỳ vọng trong những ngày đầu.

Coolray thế hệ mới tiếp tục giữ định vị B-SUV 5 chỗ, nhưng có những thay đổi đáng chú ý ở hệ truyền động và thiết kế. Mẫu xe chuyển sang động cơ 1.5 Turbo 4 xi-lanh, sử dụng nền tảng khung gầm BMA và có nhiều cải tiến về nội thất. Với mức giá dự kiến khoảng 520-620 triệu đồng cho ba phiên bản, Coolray mới sẽ gia nhập đường đua ở phân khúc B-SUV vốn đang cạnh tranh rất khốc liệt, đòi hỏi sự cân bằng giữa giá bán, công nghệ, khả năng vận hành và chi phí sử dụng.

Trong khi đó, Okavango bổ sung mảnh ghép còn thiếu trong danh mục Geely tại Việt Nam là SUV 7 chỗ dành cho gia đình. Mẫu xe được trang bị động cơ xăng 1.5T công suất 181 PS, mô-men xoắn 290 Nm, hệ treo đa liên kết phía sau, hệ điều hành Flyme OS và gói an toàn ADAS. Với hai phiên bản có giá dự kiến khoảng 760-820 triệu đồng, Okavango hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu xe rộng rãi, tiện nghi và đa dụng cho cả nhu cầu đô thị lẫn những chuyến đi dài.

Việc nhận cọc Coolray và Okavango chỉ sau chưa đầy hai tháng ra mắt Geely EX2 và Geely EX5 EM-i cho thấy tốc độ bổ sung sản phẩm khá nhanh của Geely tại Việt Nam. Khi đặt cạnh các mẫu xe đã giới thiệu trước đó, danh mục Geely đang dần hình thành phổ sản phẩm rộng hơn, từ SUV đô thị đến SUV gia đình, từ xe xăng đến hybrid cắm điện và xe thuần điện.

Nếu các hoạt động khai trương showroom và mở cọc sản phẩm mới cho thấy nhịp tăng tốc ở thị trường Việt Nam, thì những giải thưởng tại Hội nghị Đối tác Kinh doanh Toàn cầu Geely Auto 2026 là sự ghi nhận cho nỗ lực triển khai của Tasco Auto và Geely Việt Nam trong hệ thống toàn cầu.

Sự kiện diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc vào cuối tháng 4 vừa qua, quy tụ hơn 1.000 đại diện đại lý đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại hội nghị, Tasco Auto được Geely Auto Group vinh danh với 6 giải thưởng, bao gồm Excellent Sales Contribution Award, Brand Resonance Award, Channel Development Award, Service Excellence Award, Outstanding Lynk & Co Showroom dành cho Lynk & Co Sài Gòn và Outstanding Geely Showroom dành cho Geely Giải Phóng.

Những giải thưởng này phủ rộng ở hầu hết những trụ cột quan trọng trong hoạt động phân phối ô tô: đóng góp bán hàng, xây dựng thương hiệu, phát triển kênh phân phối, chất lượng dịch vụ hậu mãi và tiêu chuẩn vận hành showroom. Đây không chỉ là sự ghi nhận về tốc độ mở rộng, mà còn phản ánh năng lực tổ chức hệ thống và chuẩn hóa trải nghiệm khách hàng của Tasco Auto theo tiêu chuẩn quốc tế của Geely Auto Group.

Rộng hơn, đây cũng là những tín hiệu đáng khích lệ, thể hiện sự nhất quán và hiệu quả trong định hướng xây dựng đồng nhất giữa dải sản phẩm, mạng lưới phân phối, dịch vụ hậu mãi và trải nghiệm khách hàng. Trong chiến lược này, Tasco Auto giữ vai trò là nền tảng triển khai quan trọng, giúp Geely rút ngắn thời gian thiết lập hạ tầng tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để thương hiệu tiếp cận khách hàng bằng một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện hơn. Cách tiếp cận này đòi hỏi mức đầu tư lớn hơn ở giai đoạn đầu, nhưng lại trực tiếp giải quyết một trong những bài toán quan trọng nhất với các thương hiệu mới tại Việt Nam đó là niềm tin của khách hàng.

