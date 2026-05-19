Trong bối cảnh nhiều hãng xe lớn trên thế giới chuyển hướng sang xe điện, không ít người cho rằng động cơ đốt trong đã gần chạm tới giới hạn phát triển về hiệu suất. Tuy nhiên, nhóm sinh viên của Đại học Brigham Young (bang Utah, Mỹ) vừa chứng minh điều ngược lại với mẫu xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu đáng kinh ngạc lên tới 2.145 mpg, tương đương khoảng 0,11 lít/100km. Ước 1 lít xăng, xe đi được 912km.

Dù vậy, gọi đây là một chiếc “ô tô” theo nghĩa thông thường có lẽ chưa hoàn toàn chính xác. Mẫu xe mang tên Supermileage được phát triển để tham dự cuộc thi Shell Eco-marathon, có thiết kế pha trộn giữa xe ba bánh và ô tô cỡ siêu nhỏ.

Xe sử dụng thân vỏ sợi carbon siêu nhẹ và có kích thước cực kỳ nhỏ gọn. Khoang lái chỉ đủ cho người cao tối đa khoảng 1,63 m và nặng không quá 54 kg. Bản thân chiếc xe cũng chỉ nặng khoảng 49 kg, tương đương một chiếc xe máy điện mini.

Trong khuôn khổ cuộc thi Shell Eco-marathon, mẫu xe này đã hoàn thành quãng đường thử dài 10 dặm (khoảng 16 km) tại trường đua Indianapolis Motor Speedway. Để tối ưu khối lượng, xe không dùng bình xăng thông thường mà chỉ sử dụng một bình chứa ethanol dung tích vỏn vẹn 30 ml kết nối với động cơ.

Theo tính toán lý thuyết, với hiệu suất 2.145 mpg, chiếc xe có thể di chuyển từ bang Utah tới thành phố New York chỉ bằng một gallon nhiên liệu (khoảng 3,78 lít). Tuy nhiên, hành trình này chắc chắn không nhanh bởi tốc độ tối đa của xe chỉ khoảng 37 km/h.

Ngoài ra, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của mẫu xe cũng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Chỉ cần có gió ngược hoặc gió ngang nhẹ cũng đủ làm giảm đáng kể hiệu suất vận hành.

Dù khó có thể ứng dụng thực tế như ô tô thương mại, dự án của nhóm sinh viên Mỹ vẫn cho thấy tiềm năng rất lớn của việc tối ưu thiết kế khí động học, giảm trọng lượng và cải tiến động cơ đốt trong.

Khi nhiều hãng xe đang giảm tốc chiến lược điện hóa hoàn toàn để chuyển sang tập trung vào xe hybrid, những dự án như Supermileage được xem là lời nhắc nhở rằng động cơ đốt trong vẫn còn nhiều dư địa để nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu.



Theo Carsoops

