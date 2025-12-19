2 dự án thúc đẩy phát triển đô thị bền vững ở Hải Phòng, Hà Nội

Các đại biểu bấm nút khởi công khu đô thị nhà ở thấp tầng ANmaison tại Hải Phòng

ANmaison là tên thương mại của Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền - Dự án thành phần 1, tọa lạc một trong những vị trí đắc địa nhất TP. Hải Phòng trên khu đất với tổng diện tích 13,62 ha. CTCP Hạ tầng GELEX làm chủ đầu tư dự án thông qua công ty thành viên là CTCP Xuất nhập khẩu Vật liệu Kim Trang.

Giai đoạn 1, Dự án sẽ triển khai 280 căn nhà thấp tầng, bao gồm nhà phố và dinh thự, lần đầu tiên giới thiệu phong cách kiến trúc Đông Dương tại Hải Phòng. Dự án mang đến cho cư dân một lối sống tinh tế, kết hợp giữa sự sang trọng và sự gắn kết sâu sắc với giá trị văn hóa địa phương.

Phối cảnh dự án ANmaison

ANmaison hứa hẹn tạo nên dấu ấn mới cho đô thị trung tâm Hải Phòng, nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy thương mại - dịch vụ xung quanh, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và giá trị bất động sản địa phương.

Cùng ngày 19/12, liên danh nhà đầu tư Viglacera - Hoàng Thành - Central khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 (tên thương mại: Tiên Dương Park City) tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội.

Dự án có quy mô gần 45 ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có hơn 3.100 căn nhà xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 nhà thấp tầng. Một số hạng mục khác tại dự án gồm trường học từ mầm non đến THCS, công trình dịch vụ, thương mại.

Tiên Dương Park City được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu an cư cho người dân và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững trong khu vực, đặc biệt đóng góp thiết thực vào Chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phối cảnh tổng thể Dự án Nhà ở xã hội Tiên Dương 1

2025 - Năm của những công trình trọng điểm

Năm 2025, việc nối dài chuỗi lễ khởi công, khánh thành tại các dấu mốc 19/4, 19/8 và cao điểm cuối năm không chỉ là hoạt động chào mừng những sự kiện trọng đại của đất nước, mà còn tạo động lực, lan tỏa cảm hứng và đặt nền móng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Riêng dịp 19/12/2025, hoạt động khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật được triển khai đồng loạt tại 234 dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố, với tổng mức đầu tư ước khoảng 3,4 triệu tỷ đồng - một quy mô cho thấy tầm vóc và quyết tâm của nền kinh tế trong giai đoạn bứt phá.

Đáng chú ý, khu vực ngoài Nhà nước đóng góp tới gần 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức đầu tư. Tỷ trọng vượt trội của nguồn vốn tư nhân đã cho thấy một thay đổi mang tính cấu trúc trong tư duy phát triển. Những công trường năm 2025 vì thế không còn là không gian riêng của đầu tư công, mà trở thành biểu tượng của sự cộng hưởng giữa Nhà nước và thị trường - nơi khu vực tư nhân được trao vai trò đồng kiến tạo tăng trưởng.

Trong dòng chảy đó, GELEX cùng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân đang góp phần hình thành những công trình của niềm tin và khát vọng, từng bước kiến tạo một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Bích Diệp