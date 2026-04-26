Bỏ phố về quê dựng nhà lá

Vợ chồng Nguyễn Thảo Nguyên (SN 1993, quê ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) từng có hơn 10 năm sống và làm việc tại TPHCM. Thảo Nguyên quản lý xưởng sản xuất gương soi, còn chồng chị làm khung nhôm cửa kính.

Trong suốt 10 năm đó, Thảo Nguyên thuê một căn nhà tại TPHCM, vừa làm xưởng sản xuất, vừa làm nơi sinh hoạt. Cuộc sống thoải mái về mặt kinh tế nhưng chị vẫn thấy không khí ngột ngạt, bí bách.

Video về căn nhà lá của Thảo Nguyên thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên TikTok

“Tôi luôn mong có một ngôi nhà vườn hoang sơ, được hít thở không khí trong lành, sống cuộc đời bình yên và được làm những gì mình thích.

Có lúc, tôi rủ chồng bỏ thành phố lên rừng, mua đất, dựng nhà để thỏa ước nguyện. Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng rời bỏ phố thị”, chị kể.

Đầu năm 2023, Thảo Nguyên mang thai em bé đầu lòng. Những thay đổi về thể trạng lẫn cảm xúc khiến chị thấy cuộc sống ở thành phố bí bách hơn bao giờ hết. Vợ chồng chị quyết định dẹp xưởng, rời phố về quê xây dựng cuộc sống mới.

Thời gian đầu, chị Thảo Nguyên sống cùng nhà bố mẹ đẻ. Đầu năm 2024, chị quyết định cất một căn nhà của riêng mình trên mảnh đất bố mẹ cho. Thay vì xây nhà tường kín đáo, chị dựng nhà lá với thiết kế khác lạ.

Chồng chị ủng hộ vợ hoàn toàn. Bố mẹ chị ban đầu có chút băn khoăn bởi nhà lá có thể thiếu tiện nghi và an toàn hơn nhà tường. Tuy nhiên, khi hiểu rõ điều con gái mong muốn, họ đã vui vẻ ủng hộ.

“Mọi người xung quanh thấy tôi dựng nhà lá thì lời ra tiếng vào bởi hầu hết đều đã xây nhà tường kín đáo.

Riêng tôi chỉ muốn xây một căn nhà đúng nghĩa là nhà của mình, phù hợp với cách sống của mình và khiến mình thoải mái”, Thảo Nguyên chia sẻ.

Hạnh phúc trong căn nhà lá

Với tất cả tâm huyết, chị tự chọn và mua vật tư cho căn nhà sau đó thuê thợ về dựng. Căn nhà được làm từ gỗ, cây tầm vông, lá dừa nước… Riêng phòng ngủ và nhà vệ sinh ốp gạch để sinh hoạt thuận tiện hơn.

Căn nhà với diện tích 88m² được hoàn thành sau 2 tháng thi công liên tục, với chi phí 130 triệu đồng. Nhà lá gồm có 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và 1 gian bếp mở bên hiên. Với chị Thảo Nguyên, công năng như vậy là phù hợp cho gia đình 3 người sinh hoạt.

Từng món nội thất trong nhà đều do chị tự tay chọn lựa và bài trí. Tất cả được sắp xếp phù hợp đảm bảo nhà đủ tiện nghi nhưng vẫn thông thoáng.

Bên hông nhà, chị mở cửa sổ cỡ lớn để đón gió và ánh sáng tự nhiên. Đó cũng là nơi gia đình chị thường quây quần bên nhau, cùng nhau ngắm cảnh vật xanh mát bên ngoài và hít thở không khí trong lành.

Vì muốn có không gian thoáng đãng và giữ được vẻ hoang sơ, chị không đầu tư quá nhiều về sân vườn. Chị chỉ trồng một số loại cây ăn trái để tạo bóng mát, trồng một vườn rau nhỏ sau nhà và đào một chiếc ao lớn bên hông nhà để nuôi tôm, cua, sò huyết.

Gian bếp bên hiên là nơi chị Thảo Nguyên tâm đắc nhất trong căn nhà

Khi mọi thứ hoàn thành, ngắm nhìn căn nhà đầy tâm huyết, Thảo Nguyên trào dâng cảm xúc khó tả. Chị hạnh phúc khi có không gian sống như ý.

Gần 2 năm sống trong căn nhà lá, chị càng tin lựa chọn của mình là đúng đắn. Căn nhà vừa đảm bảo tiện nghi, sạch sẽ, lại vừa thoáng đãng, phù hợp với phong cách sống của chị.

“Căn nhà nhỏ gọn, không gian sinh hoạt thoải mái, việc dọn dẹp nhanh gọn, không tốn quá nhiều thời gian.

Hơn nữa, tôi thấy mình được gần gũi với thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ. Không gian sống hiện tại cho tôi nguồn năng lượng rất tốt”, chị chia sẻ.

Nhiều người quan ngại về an ninh, tiếng ồn, việc đảm bảo vệ sinh… khi sống trong nhà lá. Vợ chồng chị đã tính trước việc này nên xử lý từ khâu thiết kế.

Phòng ngủ, nhà vệ sinh đều được ốp gạch đảm bảo sạch sẽ, tiện nghi. Riêng phòng ngủ được thiết kế cách âm và có khóa trong để đảm bảo an toàn. Không gian sống được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày để vi khuẩn không sinh sôi.

“Khác với trước, giờ đây gia đình và hàng xóm rất thích căn nhà lá của tôi, nhận xét nó đẹp như homestay. Một số người còn có ý định cất thêm căn nhà lá nhỏ cạnh nhà chính làm nơi thư giãn”, Thảo Nguyên kể.

Cuộc sống của vợ chồng Thảo Nguyên thay đổi nhiều từ khi chuyển về sống trong căn nhà lá. Điều khiến chị vui hơn cả là được sống gần bố mẹ. Suốt năm tháng bươn chải ở phố thị, chị đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian được chăm sóc, gần gũi với gia đình. Giờ đây, mỗi ngày đều được sang thăm hỏi, ăn cơm, trò chuyện cùng bố mẹ, chị thấy mãn nguyện.

“Vợ chồng tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có thể với người khác, hạnh phúc là có nhà cao cửa rộng, giàu có về vật chất nhưng với vợ chồng tôi, cuộc sống thoải mái, vui vẻ như hiện tại là quá đủ rồi.

Hơn nữa, tôi tin rằng con gái mình sẽ có tuổi thơ thật đẹp trong căn nhà lá bố mẹ tâm huyết dựng lên”, Thảo Nguyên chia sẻ.

