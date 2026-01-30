Ý nghĩa của meme 67

Meme 67 (thường được viết là 6-7 hoặc 6 7, phát âm là "six seven") là một thuật ngữ lóng và hiện tượng mạng bùng nổ vào năm 2025 trên các nền tảng như TikTok, Instagram Reels và YouTube Shorts.

Meme này được mô tả là không có ý nghĩa cố định, mang tính chất "vô tri" (nonsensical) và thường được gắn liền với hiện tượng "brain rot" – những nội dung kỹ thuật số bị coi là chất lượng kém nhưng có khả năng lan truyền mạnh mẽ.

Cụm từ này được cho là bắt nguồn từ bài hát Drill Rap có tên "Doot Doot (6 7)" của rapper người Mỹ Skrilla. Trong đó con số 67 được lặp lại trong đoạn drop của bài nhạc. Mặc dù Skrilla không xác định một ý nghĩa cụ thể, một số chuyên gia cho rằng nó có thể ám chỉ các con phố ở Philadelphia, Chicago hoặc mã "10-67" của cảnh sát Philadelphia dùng để thông báo về một trường hợp tử vong.

Meme này trở nên viral thông qua các video chỉnh sửa về cầu thủ bóng rổ LaMelo Ball và đặc biệt là sau video của cậu bé Maverick Trevillian (được gọi là "67 Kid"), khi cậu hét lớn cụm từ này cùng một cử chỉ tay đặc trưng tại một trận đấu bóng rổ.