Trưởng thôn 21 tuổi

Sinh năm 2005, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Đoàn Văn Ngọc (trú thôn Kênh, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và được kết nạp Đảng trong thời gian tại ngũ.

Sau khi xuất ngũ trở về chưa đầy nửa năm, anh Ngọc được tín nhiệm giao nhiệm vụ Trưởng thôn Kênh, trở thành một trong những trưởng thôn Gen Z trẻ nhất tỉnh.

Anh Đoàn Văn Ngọc (SN 2005), Trưởng thôn Kênh (ngoài cùng bên trái)

Thôn Kênh hiện có 729 hộ dân, với 2.728 nhân khẩu.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, anh cùng Ban công tác thôn tập trung tiếp nhận cơ sở vật chất, nắm tình hình địa bàn, đồng thời thành lập nhóm Facebook, Zalo để thông báo các văn bản chỉ đạo của xã, cập nhật tin tức trong thôn, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn.

“Do bản thân còn trẻ, kinh nghiệm sống còn hạn chế nên khi mới nhận nhiệm vụ, tôi thấy có chút áp lực, lo lắng. Để làm tốt nhiệm vụ được giao, tôi luôn cố gắng học hỏi, lắng nghe những kinh nghiệm quý báu của người đi trước để từng bước hoàn thiện mình”, anh Ngọc chia sẻ.

"Bài học" đầu tiên đến với anh Ngọc chỉ 6 ngày sau khi nhận nhiệm vụ. Khi trong thôn có người qua đời, anh lần đầu phải đứng ra làm trưởng ban tang lễ. Chưa từng đảm nhiệm công việc này, anh Ngọc tìm đến những trưởng thôn cũ để hỏi cách tổ chức, cách xử lý từng phần việc.

“Lần đầu làm trưởng ban tang lễ, tôi rất lo lắng, nhất là lúc đứng đọc điếu văn cứ sợ mình làm sai. Nhưng rồi tôi tự trấn an, nhớ lại những gì các bác trưởng thôn cũ hướng dẫn và cố gắng làm từng việc cho đúng”, anh Ngọc nói.

Anh Ngọc cùng người dân chuẩn bị cơ sở vật chất để tập luyện các môn thể thao tham gia Tuần lễ Văn hoá xã Cổ Lễ, diễn ra vào dịp 2/9 vừa qua

Từ bài học đầu tiên ấy, anh Ngọc tiếp tục học cách làm những công việc khác của một trưởng thôn. Anh tìm đến các trưởng thôn, bí thư chi bộ cũ để hỏi cách chủ trì một cuộc họp, cách làm giấy tờ, sổ sách, công tác liên quan đến ruộng đất...

Sau một thời gian, sự nghi ngại ban đầu của nhiều người dân dần được thay bằng sự tin tưởng khi thấy anh Ngọc luôn nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động trong công việc.

"Nghề" trưởng thôn không có giờ hành chính

Là một trong những trưởng thôn thế hệ 9X của tỉnh Ninh Bình, anh Phạm Văn Toàn (SN 1992), Trưởng thôn Hương Khê, xã Ninh Giang đang từng bước tạo dấu ấn bằng sự năng động và sức trẻ. Với anh, công việc của trưởng thôn không chỉ diễn ra trong giờ hành chính.

Thôn Hương Khê hiện có 716 hộ dân, với 2.677 nhân khẩu.

Anh Phạm Văn Toàn, Trưởng thôn Hương Khê (bên trái)

Anh kể một lần đêm muộn, anh nhận tin báo tại xóm Hòa Bình (thuộc thôn Hương Khê) có những bao rác lớn tồn tại lâu ngày chưa được xử lý. Dù trời đang mưa, ngay sau cuộc gọi, anh Toàn đến hiện trường, chụp ảnh ghi nhận tình trạng rồi chuyển ngay cho cán bộ xã để phối hợp xử lý.

Đây không phải lần đầu anh Toàn nhận được những cuộc gọi như vậy vào buổi tối. Từ khi đảm nhận nhiệm vụ trưởng thôn, chiếc điện thoại gần như trở thành “đường dây nóng” kết nối anh với người dân.

Bên cạnh làm trưởng thôn, hiện anh Toàn làm nghề đắp phù điêu cho các công trình tâm linh, đồng thời làm công việc truyền thông trên mạng xã hội và thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng. Nhờ thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội từ trước, anh Toàn có được sự tin tưởng của nhiều người dân, qua đó thuận lợi hơn trong việc kết nối, nắm bắt thông tin và tiếp nhận phản ánh từ cơ sở.

Nhóm Zalo là kênh để trưởng thôn trẻ thông báo công việc, kết nối với người dân

Anh Toàn từng ứng trước kinh phí mua máy cắt cỏ để định kỳ dọn vệ sinh các khu vực trong thôn; đổ bê tông sân nhà văn hóa xóm để có chỗ tổ chức các cuộc họp thôn. Bên cạnh đó, anh cũng trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh trong thôn. Các vấn đề phát sinh từ mưa ngập, hỗ trợ gia đình chính sách giải quyết thủ tục hành chính được anh ưu tiên xử lý.

“Gần đây, trong thôn có một bác thương binh nặng, cần làm tài khoản ngân hàng nhưng chưa thực hiện thủ tục định danh điện tử mức 2. Biết hoàn cảnh của bác, tôi chủ động gọi điện bảo bác ở nhà, tôi qua đón rồi đưa lên Công an xã Ninh Giang để được hỗ trợ thực hiện thủ tục. Sau đó, tôi tiếp tục liên hệ với ngân hàng, trình bày hoàn cảnh để hôm sau ngân hàng cử cán bộ xuống tận nhà hỗ trợ bác”, anh Toàn chia sẻ.

Anh Toàn ngồi trò chuyện cùng người dân

Nhận xét về anh Toàn, ông Nguyễn Văn Hinh (61 tuổi), người dân trong thôn cho biết: “Trưởng thôn tuổi còn trẻ nên rất năng nổ, gần gũi, nắm bắt công việc của thôn rất nhanh và luôn có mặt kịp thời khi người dân cần. Vì thế, người dân chúng tôi rất ủng hộ”.

Anh Vũ Tuấn Anh (SN 1998), Trưởng thôn Đông Hạ

Tại xã Cổ Lễ, anh Vũ Tuấn Anh (SN 1998), Trưởng thôn Đông Hạ, cũng thường xuyên nhận những cuộc gọi của người dân, bất kể sớm tối.

Anh Tuấn Anh chia sẻ: "Có hôm 5h, người người dân đến nhà tôi gọi cửa báo mất điện, đề nghị kiểm tra. Những phản ánh bất kể thời gian như vậy diễn ra khá thường xuyên”.

Từ năm 2025, anh xin nghỉ việc ở công ty tư nhân để làm Bí thư Chi bộ thôn An Mỹ cũ. Sau khi sáp nhập thôn, anh tiếp tục được tín nhiệm giao nhiệm vụ Trưởng thôn Đông Hạ.

Anh cho rằng người trẻ có lợi thế về sức khỏe, sự năng động, khả năng tiếp cận công nghệ và những cách làm mới dưới sự kế thừa kinh nghiệm người đi trước.

Trưởng thôn Đông Hạ lập nhóm Facebook của thôn để người dân cập nhật tin tức trong thôn nhanh hơn

Trưởng thôn Vũ Tuấn Anh dành thời gian đi từng khu dân cư, gặp gỡ người dân, đồng thời xin lại thông tin, dữ liệu từ các trưởng thôn cũ để nắm tình hình và tìm hiểu đặc điểm, phong tục của từng thôn trước sáp nhập để thuận lợi hơn trong quá trình vận động và giải quyết công việc.

Theo anh Tuấn Anh, một trong những công việc khó nhất của trưởng thôn là hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng.

“Tôi còn trẻ nên khi đi hòa giải càng phải thận trọng trong cách nói, cách xử lý. Mình phải nói sao để các bên cùng hiểu và nhìn lại vấn đề. Nếu cách nói, cách xử lý không khéo, một vấn đề vốn đơn giản có thể trở nên phức tạp hơn”, anh Tuấn Anh nói.

Bên cạnh việc giải quyết những vấn đề phát sinh, anh Tuấn Anh cùng Ban công tác thôn cũng tập trung xây dựng các phong trào vệ sinh môi trường, văn nghệ, thể thao, tạo thêm hoạt động gắn kết người dân.

Khi có công việc cần, anh Tuấn Anh cùng Ban công tác thôn Đông Hạ sẵn sàng "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Từ việc đi từng khu dân cư, anh cùng Ban công tác thôn cũng nhận thấy nhu cầu cải thiện điều kiện đi lại vào ban đêm tại những tuyến đường nối các khu dân cư cũ. Sau khi nhận được sự đồng thuận của người dân, anh cùng Ban công tác thôn vận động các hộ dân đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại 7 đoạn đường không có dân cư, với tổng chiều dài khoảng 2 km, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn vào ban đêm.

"Tôi luôn nghĩ, làm trưởng thôn trước hết phải gần dân, hiểu dân và đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Tôi mong được góp một phần sức trẻ của mình để cùng bà con xây dựng thôn ngày càng đoàn kết, phát triển. Sự tin tưởng của người dân trong thôn chính là động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày”, anh Tuấn Anh nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Lễ Vũ Viết Thanh cho biết trong quá trình kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn, bên cạnh yêu cầu về năng lực, trách nhiệm và sự am hiểu địa bàn, địa phương cũng mạnh dạn lựa chọn những người trẻ, có tinh thần đổi mới để giao nhiệm vụ.

Theo ông Thanh, việc bố trí người trẻ nhằm phát huy lợi thế về sức khỏe, tư duy đổi mới và khả năng ứng dụng công nghệ số, qua đó tạo những chuyển biến ở cơ sở. Sau một thời gian làm việc, những trưởng thôn trẻ cũng bắt đầu để lại dấu ấn bằng sự năng động và chủ động trong công việc, từng bước tạo được sự tin tưởng đối với người dân.