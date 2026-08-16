Tại xã biên giới Hoành Mô, từ 7h, các điểm bầu cử trên địa bàn đồng loạt tổ chức bầu trưởng thôn, bản. Đến 9h30, xã đã hoàn thành 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Toàn xã có 6 điểm bầu cử, với hơn 2.090 cử tri tham gia. Cuộc bầu cử có 7 ứng cử viên, trong đó 6 người tái cử và một ứng cử viên mới.

Người dân xã Hoành Mô tập trung đi bầu trưởng thôn, bản, khu phố. Ảnh: P.C

Công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai nghiêm túc, dân chủ, công khai, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và đúng quy định.

Cử tri Trần Thị Lường, tại điểm bầu thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, cho biết sau sáp nhập, địa bàn thôn rộng hơn, quy mô dân cư lớn hơn. Người dân kỳ vọng trưởng thôn sẽ phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, lắng nghe ý kiến và cùng bà con giải quyết các công việc chung, góp phần đưa thôn ngày càng phát triển.

Cử tri vui mừng tự tay bỏ phiếu vào hòm tại điểm bầu cử thôn Đồng Cậm. Ảnh: P.C

Cử tri Trần Thị Lường làm thủ tục bỏ phiếu bầu trưởng thôn tại thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô. Ảnh: P.C

12 cử tri trên đảo tiền tiêu bầu trưởng thôn

Tại thôn Trần, đặc khu Cô Tô, 12 cử tri đại diện các hộ gia đình cũng trực tiếp bỏ phiếu lựa chọn người đứng đầu cộng đồng dân cư trên đảo tiền tiêu.

Từ sáng sớm, khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, trang hoàng rực rỡ. Dù nằm xa đất liền, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử vẫn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Tại thôn Trần, trên đảo tiền tiêu vùng biển Đông Bắc, 12 cử tri đại diện các hộ gia đình trên đảo tham gia bầu trưởng thôn. Ảnh: Đ.X

Với chỉ 12 cử tri đại diện các hộ gia đình, mỗi lá phiếu tại thôn Trần mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyền và trách nhiệm của người dân trong việc lựa chọn người đại diện cho cộng đồng.

Các cử tri biểu quyết bầu trưởng thôn. Ảnh: Đ.X

Cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ, công khai và đúng trình tự. Trong không khí trang trọng nhưng gần gũi, các cử tri đã cân nhắc, lựa chọn người đủ uy tín, trách nhiệm để giao phó trọng trách trong nhiệm kỳ mới.

Kết quả, 100% cử tri đã bỏ phiếu bầu ông Vũ Văn Định giữ chức Trưởng thôn Trần, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chị Phạm Thị Loan chèo thuyền đi bầu tại đặc khu Cô Tô. Ảnh: Đ.X

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Cô Tô, trò chuyện với cử tri tại điểm bầu cử thôn Trần. Ảnh: Đ.X

Quảng Ninh có gần 400.000 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Toàn tỉnh có 624 thôn, bản, khu phố; các địa phương đã thành lập 624 tổ bầu cử với 6.380 thành viên. Có 627 người ứng cử trưởng thôn, bản, khu phố, trong đó 370 người tái cử và 257 nhân sự mới. Trong số các ứng cử viên, 262 người có trình độ đại học trở lên, 202 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Có 176 người sở hữu chứng chỉ công nghệ thông tin và 407 người có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Về hình thức bầu cử, 174 thôn, bản, khu phố lựa chọn biểu quyết bằng hình thức giơ tay, chiếm 27,88%; 450 nơi tổ chức bỏ phiếu kín, chiếm 72,12%. Về thời gian, 486 thôn, bản, khu phố tổ chức bầu cử trong cả ngày, trong khi 138 nơi tiến hành trong buổi sáng.

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