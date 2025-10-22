Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu là một khu rừng nguyên sinh ven biển độc đáo, sỡ hữu hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn nguồn nước, điều hòa khí hậu và duy trì đa dạng sinh học. Trong không khí trong lành của rừng xanh, các thành viên Generali đã trao tặng 1.000 cây giống trồng rừng cho Khu Bảo tồn, trong đó gần 300 cây được trồng trực tiếp bởi các thành viên, góp phần giảm tình trạng khô hạn, gia tăng độ che phủ và chống xói mòn.

Đại diện Generali Việt Nam trao tặng 1.000 cây giống cho Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Hoạt động trồng cây không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, mà còn là minh chứng cam kết hành động của Generali, góp phần vì một tương lai xanh, sạch, đẹp và bền vững cho cộng đồng và các thế hệ mai sau.

Hoạt động trồng cây góp phần giảm tình trạng khô hạn và gia tăng độ che phủ cho khu rừng

Sự kiện là một phần trong Trạm 3 - Tương lai Bền vững, thuộc chương trình “SOHI và Sứ mệnh Bền vững” do Generali Việt Nam triển khai nhằm nâng cao nhận thức của nhân viên về phát triển bền vững, đồng thời khuyến khích việc áp dụng các giá trị bền vững vào công việc và cuộc sống hàng ngày.

Trước đó, tại Trạm 1 - Học viện Bền vững, nhân viên được trang bị kiến thức nền tảng về phát triển bền vững thông qua chuỗi khóa học trực tuyến và hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Tiếp nối là Trạm 2 - Đường đua Bền vững, nơi các “thử thách xanh” như giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng phương tiện giao thông thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng và tiêu dùng bền vững được triển khai rộng rãi. Hoạt động đã góp phần tạo nên những thay đổi tích cực, góp phần xây dựng một Generali Việt Nam bền vững hơn và một cộng đồng trách nhiệm hơn.

Sự kiện thu hút đông đảo nhân viên và Tư vấn viên Generali Việt Nam tham gia, thể hiện tinh thần gắn kết và cam kết mạnh mẽ của Generali đối với phát triển bền vững

Với gần 200 năm lịch sử hoạt động, Tập đoàn Generali luôn đặt phát triển bền vững là một trong những trụ cột cốt lõi và cam kết quan trọng trong chiến lược kinh doanh. Hướng đến mục tiêu quốc gia đạt mức thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, Generali Việt Nam đã và đang từng bước chiến lược Phát triển Bền vững thông qua những sáng kiến cụ thể, thiết thực, và có sức lan tỏa.

Khép lại chương trình “Chung tay gây rừng - Vì tương lai bền vững” 2025, những hàng cây non vươn mình trong nắng sớm không chỉ ghi dấu một ngày hoạt động đầy ý nghĩa, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự gắn kết và cam kết phát triển bền vững của Generali Việt Nam - nơi con người, hành tinh và lợi ích kinh tế cùng phát triển hài hòa.

Bích Đào