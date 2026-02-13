Người kiến tạo quản trị hệ thống tại GenCasa Mỹ Đình

Năm 2020, khi thị trường gần như "đóng băng" vì đại dịch, anh Nguyễn Văn Vịnh đã đưa ra một quyết định táo bạo: rời vị trí Trưởng miền để bắt đầu hành trình xây dựng văn phòng Tổng Đại lý GenCasa Mỹ Đình với vai trò Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý (GAD).

Từ những ngày đầu khi văn phòng chỉ có vài gương mặt trẻ, anh Vịnh đã lựa chọn cho mình một con đường rõ ràng: "Lãnh đạo bằng hệ thống - Đồng hành bằng trái tim". Thay vì chạy theo những kết quả ngắn hạn, anh kiên trì xây dựng nền móng từ gốc rễ - bắt đầu bằng các quy trình minh bạch, chương trình đào tạo bài bản và chuẩn mực làm nghề theo tư duy MDRT (Million Dollar Round Table), nơi kỷ luật, đạo đức và giá trị bền vững luôn được đặt lên hàng đầu.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa tư duy quản trị bài bản và một môi trường làm việc đề cao sự gắn kết, sẻ chia như gia đình đã giúp GenCasa Mỹ Đình từng bước lớn mạnh và duy trì đà tăng trưởng bền vững.

Với nhiều nỗ lực bền bỉ, sau nhiều năm nằm trong Top văn phòng dẫn đầu về doanh thu, đội ngũ của anh Vịnh đã xuất sắc vươn lên trở thành văn phòng có doanh thu cao nhất cả nước trong năm 2025. Không dừng lại ở đó, sự bền vững trong kinh doanh của GenCasa Mỹ Đình còn được minh chứng rõ nét với tỉ lệ khách hàng tiếp tục duy trì hợp đồng ở năm thứ hai với “tỷ lệ vàng” lên đến hơn 90%.

Tư duy hệ thống và triết lý “Kiềng ba chân” tại GenCasa miền Trung

Là người con của mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, anh Đỗ Văn Biên – Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý Huế 1 & Quảng Trị từng công tác tại Khoa cận lâm sàng Bệnh viện Phục hồi Chức năng Trung ương 2. Năm 2016, anh Biên rẽ hướng sang bảo hiểm nhân thọ, bởi nhìn thấy ở nghề này có điểm chung với ngành y, đều giúp con người vững vàng trước rủi ro, tìm lại bình an giữa biến cố.

Chính tinh thần ấy đã trở thành “kim chỉ nam” định hướng anh trên hành trình xây dựng, phát triển GenCasa Huế 1 và GenCasa Quảng Trị. Bằng tư duy hệ thống, anh Biên phát triển triết lý “Kiềng ba chân” vững chắc, phân định rõ vai trò, quy trình báo cáo, giám sát, tương tác, giúp đội ngũ vận hành hiệu quả.

Sau gần một thập kỷ, GenCasa Huế 1 do anh Biên dẫn dắt luôn trong Top dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm năm đầu tiên trên phạm vi cả nước. Và năm 2025 cũng không phải ngoại lệ, dẫu trải qua nhiều biến động từ kinh tế tới thiên tai tại miền Trung, anh Biên cùng đội ngũ đã vượt đầu ngọn sóng, về đích vẻ vang khi trở thành văn phòng có doanh thu vượt trội tại Generali Việt Nam. Anh Biên nhiều lần được vinh danh Giám đốc văn phòng tổng đại lý của năm nhờ sự kiên định, tinh thần đồng hành và khả năng xây dựng nền tảng tăng trưởng ổn định, bền vững cho đội ngũ.

“Lãnh đạo phục vụ” là tinh thần mà một GAD nên có, bởi đội ngũ đã tin tưởng đi theo mình, thì phải giúp họ thành công, thay đổi cuộc sống và phát triển bản thân ngay cả trong những lúc khó khăn nhất”, anh Đỗ Văn Biên chia sẻ.

GenCasa Thủ Đức 3 và “ngọn cờ đầu” về doanh số của miền Nam

Hơn 11 năm đồng hành cùng Generali Việt Nam, chị Phạm Thị Tuyết Sang đã trải qua mọi cung bậc của nghề, từ những ngày đầu gian khó, qua các giai đoạn bứt phá vượt chỉ tiêu, đến những khoảnh khắc cần nỗ lực gánh vác và truyền lửa cho cả tập thể.

Năm 2024, với vai trò Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý của GenCasa Thủ Đức 3, chị Sang luôn tâm niệm phải tạo nên ngôi nhà thứ hai - nơi các thủ lĩnh tương lai được trưởng thành một cách hạnh phúc và bền vững. Với tinh thần của một “tân GAD”, chị chủ động nhìn nhận thiếu sót, không ngừng học hỏi và hoàn thiện từng kỹ năng để trở thành điểm tựa cho đội ngũ. Triết lý “Lãnh đạo bằng tình, dẫn dắt bằng tầm” của chị hiện diện trong từng buổi đào tạo nhóm nhỏ mà chị cẩn thận chuẩn bị, trong từng giờ hướng dẫn 1:1 mà chị dành trọn tâm sức để định hướng cho các tư vấn tài chính trẻ.

Chị Tuyết Sang đã gặt hái các danh hiệu như: Nữ hoàng Generali 2024, TOT 2025 (Top of the Table - danh hiệu cao cấp nhất trong hệ thống MDRT của ngành bảo hiểm nhân thọ, cùng MDRT/COT (Million Dollar Round Table/ Court of the Table - danh hiệu quốc tế dành cho các Tư vấn Tài chính hàng đầu) nhiều năm liên tiếp. Không chỉ ghi dấu bằng những danh hiệu cá nhân, năm 2025 vừa qua chị Sang còn thổi bùng ngọn lửa bản lĩnh và nhiệt huyết, đưa GenCasa Thủ Đức 3 trở thành “ngọn cờ đầu” về doanh số của miền Nam và vững vàng trong Top 3 doanh thu cả nước.

Hành trình của các Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý cho thấy cách làm của Generali Việt Nam không được đo bằng danh hiệu hay con số, mà được tạo dựng từ những con người làm nghề bằng sự tử tế. Generali coi họ là những nhà lãnh đạo tiêu biểu và đầy cảm hứng, đang từng ngày hiện thực hóa sứ mệnh "Người bạn trọn đời" của Generali, cùng nhau xây dựng một đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, sẵn sàng đồng hành trọn vẹn cùng khách hàng trên khắp Việt Nam.

(Nguồn: Generali Việt Nam)