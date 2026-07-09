Chị Nguyễn Huế (SN 1993, ở Hà Nội) cùng gia đình thường dành thời gian đi du lịch cùng nhau mỗi năm vài lần.

Họ ưu tiên điểm dừng chân là những nơi xanh mát, có nhiều trải nghiệm riêng tư, vừa tránh cảnh đông đúc, đủ thư giãn, vừa phù hợp với nhu cầu, sở thích của từng thành viên.

Chị Huế tiết lộ, Hữu Liên (Lạng Sơn) là điểm đến để lại nhiều ấn tượng nhất, đến mức ghé thăm 5 lần chưa chán. Trong đó, nữ du khách có dịp khám phá vùng đất này qua đủ 4 mùa với chuyến đi gần nhất cách đây nửa tháng.

Gia đình chị Huế có chuyến du lịch Hữu Liên hồi giữa tháng 6/2026

Chị cho biết, mùa xuân, thời tiết ở đây mát mẻ, bãi cỏ xanh mướt. Mùa hè, cảnh quan vẫn đẹp, trẻ con có nhiều hoạt động thú vị để tham gia như cưỡi ngựa, thả diều, tắm suối...

Mùa thu, gia đình chị đến đây còn được hái và thưởng thức những quả hồng chín mọng. Còn mùa đông, cảnh đẹp nên thơ với thảm cỏ cháy vàng, du khách được hòa mình vào không gian lửa trại ấm áp và xem những màn biểu diễn văn nghệ của đoàn văn công tại địa phương…

“Trung bình mỗi năm mình đến Hữu Liên 1 lần, có lần đi với hội bạn thân, có lần đi cùng đồng nghiệp nhưng hầu hết các chuyến đi đều có mặt cả gia đình.

Mình thực sự thích điểm đến này vì khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, địa hình đa dạng từ núi, ruộng, suối, thung lũng, lại cách Hà Nội không quá xa. Đường sá cũng dễ đi, ngủ một giấc dậy là tới”, chị nhớ lại.

Khung cảnh xanh mát giữa mùa hè ở Hữu Liên

Vì gia đình có 2 con nhỏ nên chuyến đi Hữu Liên gần đây, chị Huế chọn đặt tour trải nghiệm riêng tư thay vì đi tự túc.

Lịch trình dài 2 ngày 1 đêm, phục vụ trọn gói các dịch vụ gồm: xe đưa đón khứ hồi, homestay, ăn uống, chụp ảnh và tham quan một số địa điểm riêng của tour.

Chị cho rằng hình thức này phù hợp với du khách “thích đi chơi nhưng sợ cảnh đông đúc”, vừa tránh “chạy sô” và tận hưởng được từng điểm đến, vừa không làm giảm sự hứng thú và năng lượng, giúp chuyến đi thoải mái và ý nghĩa hơn.

“Chuyến đi ngắn ngày như vậy phù hợp với các gia đình muốn rời phố trong thời gian không quá dài nhưng vẫn đảm bảo có đủ trải nghiệm nghỉ dưỡng, ăn uống, tắm suối và chụp ảnh thỏa thích.

Việc đặt tour còn giúp chúng mình tiết kiệm được thời gian và công sức hơn, không phải lo nghĩ, chuẩn bị gì nhiều. Lịch trình cũng phù hợp với thể lực của các thành viên”, chị Huế chia sẻ.

Gia đình chị Huế thích thú trải nghiệm một số địa điểm riêng tư được thiết kế trong tour

Tại Hữu Liên, trong thời gian 2 ngày 1 đêm, gia đình chị có cơ hội ghé thăm một số địa điểm xanh mát và tận hưởng những trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên như: cắm trại, cưỡi ngựa, thả diều và tắm suối ở thung lũng; chèo bè, bơi lội ở đập Bắc Mỏ và check-in với “cây phu thê”; chèo SUP ở hồ nước lớn…

Những điểm đến này được khai thác riêng theo tour, hạn chế số lượng khách nên đảm bảo riêng tư, tránh cảnh ồn ào, đông đúc. Ở mỗi điểm, chị Huế cùng chồng con cũng có thời gian thoải mái để trải nghiệm và chụp hình.

“Mỗi địa điểm lại có một vẻ đẹp riêng nhưng đều mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu, khác xa thành phố”, nữ du khách bày tỏ.

Không gian lưu trú thiết kế mộc mạc, tạo cho du khách cảm giác gần gũi, ấm cúng và bình yên

Ngoài những hoạt động thú vị được thiết kế phù hợp, chuyến đi này, chị Huế cũng hài lòng với dịch vụ lưu trú, ăn uống tại đây.

Về chỗ ở, gia đình chị nghỉ tại một căn nhà gỗ “đúng gu” có thiết kế đẹp mắt với đầy đủ tiện nghi. Xung quanh là đồng lúa bạt ngàn và cỏ cây, hoa lá.

Không gian nhà khá thoáng, rộng, nổi bật với những món đồ trang trí có họa tiết sáng màu, mang đậm nét văn hóa truyền thống bản địa.

Về ăn uống, các thành viên dùng bữa tại chỗ nghỉ, được phục vụ nhiều món ngon, đặc sản địa phương như: vịt quay, lợn quay, nem nướng, khâu nhục, lạp xưởng, phở thái tay thủ công…

“Món nào mình cũng thấy ngon và còn mua về làm quà cho người thân ở nhà nữa”, chị Huế chia sẻ.

Một số món ngon mang đậm bản sắc ẩm thực Hữu Liên hấp dẫn du khách

Nữ du khách 33 tuổi tiết lộ, chi phí tour là hơn 2,3 triệu đồng/người lớn và hơn 1,8 triệu đồng/trẻ em. Riêng bé dưới 5 tuổi được miễn phí.

Chị nhận xét, mức giá trên hoàn toàn tương xứng với chất lượng dịch vụ, phù hợp với chuyến đi ngắn ngày và đủ để các thành viên có những trải nghiệm thư giãn đáng nhớ, tạm gác lại những bộn bề, mệt mỏi nơi thành phố.

“Mình thấy chi phí bỏ ra khá rẻ so với dịch vụ mình nhận được. Bởi vì bình thường, chỉ riêng khoản thuê thợ chụp ảnh thôi cũng khá đắt rồi”, chị nói thêm.

Ảnh: Nguyễn Huế