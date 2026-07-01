Tranh thủ kỳ nghỉ hè, Nhung một mình di chuyển liên tục qua 7 tỉnh, thành phố, trải nghiệm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); Quy Nhơn cũ (Gia Lai); Phú Yên (Đắk Lắk); Nha Trang, Vĩnh Hy (Khánh Hòa); Phú Quốc (An Giang) và Đà Nẵng, Hội An (Đà Nẵng).

Với nữ du khách, đây không chỉ là chuyến đi ngắm cảnh mà còn là cơ hội trải nghiệm cuộc sống địa phương, thử thách sự độc lập và khả năng thích nghi của bản thân. Nhờ lên kế hoạch kỹ lưỡng, tổng chi phí cho hành trình 12 ngày chỉ khoảng 12 triệu đồng, bao gồm chi phí di chuyển, lưu trú và ăn uống.

Nhung chuẩn bị 1 tháng cho hành trình

12 ngày rong ruổi qua những vùng biển Việt Nam

Hành trình của Nhung bắt đầu từ Hà Nội, đi xe giường nằm đến Quảng Ngãi rồi ra đảo Lý Sơn trải nghiệm 2 ngày 1 đêm.

Rời Lý Sơn, cô tiếp tục khám phá Quy Nhơn với các điểm đến nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, đồi cát Phương Mai, làng chài Nhơn Lý, Nhơn Hải và làng phong Quy Hòa.

Điểm dừng chân để lại nhiều cảm xúc nhất là Phú Yên. Tại đây, Nhung thuê xe máy khám phá cung đường ven biển phía nam, ghé Mũi Điện, Bãi Môn, Vũng Rô, tháp Nhạn, tháp Nghinh Phong và thưởng thức ẩm thực địa phương. Vẻ đẹp nguyên sơ, bình yên cùng nhịp sống chậm rãi khiến cô đặc biệt lưu luyến.

"Mình có thể ngồi trước biển rất lâu, ngắm sóng xô bờ và nhịp sống của bà con. Vùng biển này thực sự khiến mình muốn trở lại nhiều lần hơn nữa", Nhung chia sẻ.

Vẻ đẹp nguyên sơ, không ồn ào, không đông đúc của Phú Yên khiến Nhung lưu luyến

Sau Phú Yên, Nhung đi tàu hỏa đến Nha Trang, thăm các bãi biển ở trung tâm, hòn Chồng, tháp Bà Ponagar, nhà thờ Chính Tòa, rồi thuê xe máy chạy tới Vĩnh Hy (Ninh Thuận).

Từ Cam Ranh, nữ du khách bay tới đảo ngọc Phú Quốc 3 ngày 2 đêm, dành thời gian khám phá khu vực nam đảo, chợ đêm và làng chài Rạch Vẹm trước khi trở về Đà Nẵng thăm bạn.

Để thực hiện hành trình 12 ngày, Nhung dành khoảng 1 tháng lên kế hoạch chi tiết, từ lịch trình, phương tiện di chuyển đến dự trù kinh phí và các tình huống phát sinh.

Khoản chi lớn nhất trong chuyến đi là di chuyển. Nhung đặt vé máy bay từ Nha Trang đi Phú Quốc với chi phí khoảng 2,6 triệu đồng/khứ hồi do mua sớm. Vé xe giường nằm Hà Nội - Quảng Ngãi khoảng 550.000 đồng, xe cabin Đà Nẵng - Hà Nội khoảng 650.000 đồng. Các chặng xe khách liên tỉnh, tàu hỏa, taxi được cô chủ động đặt trước, phần lớn thông qua ứng dụng đặt vé.

Ngoài ra, chi phí tàu, cano ra đảo khoảng 800.000 đồng; tiền thuê xe máy dao động 150.000 - 200.000 đồng/ngày, đã bao gồm xăng xe.

Ra đảo Lý Sơn, Nhung dành thời gian khám phá cả đảo Lớn và đảo Bé

Về lưu trú, Nhung ưu tiên lựa chọn homestay, phòng giá rẻ. Với những điểm du lịch có chi phí cao như Nha Trang hay Phú Quốc, cô chọn ở phòng dorm chung với du khách nước ngoài để tiết kiệm.

"Vì có thể giao tiếp tiếng Anh nên ở dorm là trải nghiệm khá thú vị, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giúp mình gặp gỡ thêm nhiều bạn mới", Nhung chia sẻ.

Chi phí ăn uống của cô dao động 100.000 - 200.000 đồng/ngày. Vé tham quan, quà tặng và các khoản phát sinh khác khoảng 1 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí cho chuyến đi được Nhung tiết kiệm từ công việc làm thêm - chụp ảnh tự do.

Đi một mình để tự do trải nghiệm và trưởng thành hơn

Trước hành trình 12 ngày này, Nhung từng một mình du lịch Huế. Ban đầu, cô lo lắng vì cảm giác cô đơn, không có người chụp ảnh hay chia sẻ trải nghiệm trên đường đi.

Tuy nhiên, sau chuyến đi, Nhung nhận ra du lịch một mình có nhiều niềm vui riêng. Cô được tự do quyết định lịch trình, điểm đến và thời gian trải nghiệm theo sở thích của bản thân.

"Mình có thể tự dựng chân máy chụp ảnh hoặc mạnh dạn nhờ người lạ giúp đỡ. Chính những lần như vậy lại mang đến nhiều cuộc trò chuyện thú vị", Nhung chia sẻ.

Trong hành trình, Nhung có nhiều cuộc gặp gỡ đáng nhớ. Tại công viên đá Ninh Thuận, cô tình cờ gặp nhóm 5 bạn trẻ đang thực hiện chuyến xuyên Việt. Từ lời nhờ chụp ảnh ban đầu, họ dần trò chuyện và chia sẻ những trải nghiệm trên đường đi.

"Mình cảm nhận được ở các bạn nguồn năng lượng tích cực của tuổi trẻ: yêu thiên nhiên, thích tự do, dám bước ra khỏi vùng an toàn và sẵn sàng đón nhận điều mới mẻ. Cuộc gặp ấy khiến mình càng tin rằng một ngày nào đó, mình cũng sẽ thực hiện được hành trình xuyên Việt mà mình luôn ấp ủ", Nhung chia sẻ.

Nhung có cuộc gặp gỡ đáng nhớ khi tới công viên đá Ninh Thuận

Dù yêu thích du lịch một mình, Nhung luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Trước mỗi chuyến đi, cô lên kế hoạch chi tiết, hạn chế đến nơi vắng vẻ vào buổi tối, thường xuyên cập nhật vị trí cho người thân và bảo quản cẩn thận giấy tờ, tài sản cá nhân.

Một sự cố đáng nhớ xảy ra khi Nhung đến sân bay Cam Ranh để bay tới Phú Quốc. Chiếc khóa vali bất ngờ bị hỏng trong khi thời gian làm thủ tục không còn nhiều.

"Lúc đó tôi khá hoang mang vì chưa từng gặp tình huống này. Loay hoay gần 15 phút không xử lý được, tôi quyết định nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ. May mắn, một chị lễ tân khách sạn đã nhiệt tình sửa khóa vali để tôi kịp làm thủ tục", Nhung kể.

Nhung một mình lái xe rong ruổi trên cung đường ven biển DT702

Sau sự cố ấy, cô nhận ra đi một mình không đồng nghĩa với việc phải tự giải quyết mọi chuyện. Điều quan trọng là giữ bình tĩnh và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Hành trình ấy giúp nữ sinh viên tự tin hơn, hiểu khả năng của bản thân và học cách chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình.

Ảnh: NVCC