Quy định tại khoản 3 điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 yêu cầu rõ: từ ngày 1/1/2026, trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m không được phép ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em phù hợp. Vi phạm sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Các thiết bị an toàn cho trẻ như ghế trẻ em sẽ là trang bị bắt buộc có trên xe khi có trẻ em đi cùng. Ảnh: Uber

Đây là bước tiến rất lớn trong việc nâng chuẩn an toàn giao thông. Nhưng khi "giờ G" cận kề, việc lựa chọn ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô như thế nào cho phù hợp đang khiến thị trường lên cơn sốt, người dùng tìm mua, "hoa mắt" với giá cả, chất lượng.

Làn sóng tìm mua ghế trẻ em trên ô tô tăng mạnh

Chỉ cách đây vài năm, thị trường ghế trẻ em trên ô tô chỉ tập trung vào đối tượng khách hàng có điều kiện và tiếp cận văn hóa an toàn sớm. Nhưng hiện nay, nhu cầu bất ngờ tăng đột biến khiến thị trường trở nên sôi động chưa từng có.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, lượng người đến tìm hiểu và mua ghế ngồi ô tô cho trẻ em tại nhiều cửa hàng mẹ và bé ở Hà Nội tăng gấp nhiều lần so với năm ngoái. Khách hàng quan tâm chủ yếu là các gia đình đang có con nhỏ trong độ tuổi quy định.

Một khách hàng đang tìm mua ghế trẻ em cho ô tô trước khi quy định bắt buộc có hiệu lực. Ảnh: Ngô Minh

Một tư vấn bán hàng tại showroom đồ trẻ em Chilux tại đường Xã Đàn, Hà Nội cho biết doanh số bán ghế ngồi trẻ em trên ô tô trong 3 tháng gần đây tăng 2–3 lần doanh số.

Còn chị Bích Hằng, chủ một cửa hàng đồ trẻ em tại khu vực Cầu Giấy cho hay: "Ngày trước, cửa hàng đã từng trưng bày ghế trẻ em trên ô tô nhưng không mấy ai quan tâm nên sau đó đã phải ngừng bán. Hai tháng trở lại đây, lượng khách hỏi về dòng ghế này nhiều nên cửa hàng đang lên kế hoạch nhập hàng trở lại."

Theo tìm hiểu của VietNamNet, sự bùng nổ về cầu đang kéo theo một cuộc đua về cung. Hiện tại, thị trường ghế trẻ em trên ô tô tại Việt Nam đang có khá nhiều thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Joie, Chilux, Chicco, Maxi-Cosi hay Zaracos được phân phối chính hãng, có bảo hành và cam kết chất lượng đạt tiêu chuẩn ECE R44/04 hoặc R129 (i-Size). Giá phổ biến từ 2-7 triệu đồng, loại cao cấp có giá cả chục triệu đồng.

Thị trường Việt Nam hiện đang có khá nhiều thương hiệu ghế an toàn cho trẻ em, từ chính hãng cho đến xách tay. Ảnh Ngô Minh

Bên cạnh hàng chính hãng, thị trường còn xuất hiện hàng xách tay dưới dạng đã qua sử dụng, thường là các mẫu nội địa từ Nhật, Hàn hoặc châu Âu. Chất lượng có thể tốt nhưng thiếu bảo hành và khó kiểm định. Giá bán dao động từ 1,7-1,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, "cơn sốt" này cũng đi kèm với rủi ro khi nhiều loại hàng không rõ nguồn gốc, hàng không qua kiểm định an toàn cũng đã bắt đầu len lỏi vào thị trường. Chúng được bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử với giá chưa đến 1 triệu đồng.

"Người bán chúng tôi cũng lo nhưng lo nhất là khách hàng mua phải hàng kém chất lượng, đến lúc có sự cố thì hậu quả khôn lường", chị Hằng nói thêm.

Người dùng từ thờ ơ đến "cuống cuồng" tìm hiểu

Nếu như trước đây, nhiều phụ huynh Việt vẫn giữ thói quen bế con trên tay hoặc cho con ngồi tự do ở hàng ghế sau thì nay quy định bắt buộc đã tạo ra một cú hích tâm lý cực lớn.

Là người thường xuyên tiếp xúc và đánh giá về ô tô, anh Lê Mạnh Linh, quản trị viên diễn đàn "Anh Em Mê Xe" chia sẻ: "Khi gia đình đón thành viên mới, tôi đã quyết định đầu tư một chiếc ghế trẻ em hơn 10 triệu đồng lắp lên chiếc Ford Ranger Raptor dù thời điểm đó chưa có quy định bắt buộc. Nhìn chung, ghế trẻ em 'đắt nhưng xắt ra miếng', quan trọng là giúp trẻ dễ chịu khi ngồi, lắp đặt dễ dàng cho nhiều dòng xe."

Trẻ em dưới 2 tuổi buộc phải dùng thiết bị an toàn được lắp đặt ngược chiều với ghế ô tô. Ảnh: Britax

Tuy nhiên, chị Lan Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chủ xe Mazda CX-5 thừa nhận: "Mình biết ghế trẻ em là an toàn nhưng vẫn tặc lưỡi bỏ qua vì nghĩ giao thông ở Việt Nam có tốc độ lưu hành không cao nên không sao. Giờ luật bắt buộc, mình mới tá hỏa đi tìm hiểu nhưng thực sự quá rối."

Trên các diễn đàn, hội nhóm "review" xe, chủ đề về ghế trẻ em trên ô tô luôn "nóng" nhất. Các bậc cha mẹ "cuống cuồng" chia sẻ kinh nghiệm, hỏi han nhau. Nhiều phụ huynh thừa nhận họ biết ghế trẻ em tốt nhưng vẫn trì hoãn mua cho đến khi luật yêu cầu bắt buộc.

Những lưu ý khi chọn mua và sử dụng ghế an toàn cho trẻ em

Bên cạnh những người đầu tư bài bản, không ít phụ huynh lại rơi vào kiểu mua theo phong trào, mua loại ghế giá rẻ, không có tem chứng nhận ECE R44/04 hoặc R129, chủ yếu để “đối phó” khi gặp cảnh sát giao thông. Đây là sai lầm phổ biến nhất của nhiều phụ huynh mà họ quên rằng mục tiêu cốt lõi là đảm bảo an toàn cho con.

Ngoài ra, do chi phí đầu tư ghế trẻ em cũng không hề rẻ nên nhiều người có xu hướng lên các hội nhóm người dùng thanh lý ghế trẻ em để mua lại ghế cũ. Các chuyên gia khuyến cáo, ghế an toàn cho trẻ em cũng có "hạn sử dụng", thường từ 6-8 năm do nhựa bị lão hóa.

Quan trọng là người mua không thể biết chiếc ghế cũ đó đã từng trải qua va chạm hay chưa bởi một chiếc ghế đã va chạm có thể bị hư hỏng cấu trúc bên trong và mất khả năng bảo vệ trẻ.

Cách lắp đặt ghế cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Một chiếc ghế đắt tiền nhưng lắp lỏng lẻo cũng vô dụng. Lỗi phổ biến là luồn dây an toàn sai đường, không kéo đủ căng hoặc không chốt ISOFIX đúng cách. Ghế đạt tiêu chuẩn khi lắp phải gần như không xê dịch được.

Cuối cùng là mua sai loại ghế. Ghế trẻ em hiện có 3 loại chính là ghế nôi sơ sinh, ghế ngồi quay mặt về phía trước và ghế nâng có lưng. Do đó, cho trẻ 3 tuổi dùng ghế nâng là quá sớm, hoặc để trẻ 5 tuổi vẫn ngồi ghế sơ sinh là quá chật, khiến dây an toàn bị sai vị trí.

Để tránh "tiền mất tật mang", các bậc phụ huynh cần tỉnh táo và tuân thủ các nguyên tắc sau: Kiểm tra tem chứng nhận, không mua ghế cũ, ưu tiên dùng các loại ghế tiêu chuẩn ISOFIX và đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt.

Ghế an toàn cho trẻ em không phải là một món phụ kiện trang trí, nó là một thiết bị cứu sinh bắt buộc. Đầu tư vào một chiếc ghế an toàn đúng chuẩn, đúng kích cỡ và lắp đặt đúng cách là khoản đầu tư quan trọng nhất mà cha mẹ có thể làm để bảo vệ con mình trên mỗi hành trình.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!