Như vậy, chỉ còn 4 tháng nữa là quy định sẽ chính thức được thực thi. Theo đó, Luật TTATGT đường bộ quy định: Người lớn không được để trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp ô tô chỉ có một hàng ghế. Người lái xe phải sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương, Trường Đại học Y tế Công cộng, cho biết: Khi được sử dụng thiết bị an toàn, nguy cơ chấn thương của trẻ ngồi ghế sau giảm 14% so với ngồi ghế trước. Trẻ sử dụng thiết bị an toàn khi ngồi trên ô tô sẽ giúp giảm 70 – 90% số ca tử vong và chấn thương nặng khi xảy ra va chạm.

PGS.TS Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương, Trường Đại học Y tế Công cộng. Ảnh: N. Huyền

“Nếu trẻ em được sử dụng thiết bị an toàn trên ô tô đúng cách, có thể kéo giảm tới 400–500 vụ trẻ em bị chấn thương nghiêm trọng hoặc thiệt mạng do tai nạn giao thông mỗi năm tại Việt Nam”, PGS.TS Phạm Việt Cường khuyến cáo.

Theo PGS.TS Cường, thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô có thể bao gồm một số loại cụ thể: Nôi cho trẻ sơ sinh (thường dưới 2 tuổi); Ghế trẻ em nhỏ (cho trẻ từ 2–6 tuổi); Ghế nâng và đệm nâng (cho trẻ từ 6–10 tuổi).

Mỗi loại thiết bị phù hợp với độ tuổi khác nhau:

Với trẻ em dưới 2 tuổi: Cha mẹ nên dùng nôi được thiết kế hướng về phía sau xe. Khi có lực tác động từ phía trước, va chạm sẽ được phân bổ đều trên phần lưng trẻ, giảm thiểu tổn thương – điều này đặc biệt quan trọng vì cơ thể trẻ còn yếu và dễ bị tổn thương.

Với trẻ sơ sinh (dưới 2 tuổi): Việc dùng nôi hướng về phía sau xe giúp giảm tới 90% nguy cơ tử vong hoặc chấn thương nặng, so với việc không có thiết bị an toàn. Đồng thời, giảm gấp 5 lần nguy cơ chấn thương nặng/tử vong so với việc đặt nôi hướng về phía trước.

Với trẻ từ 2–6 tuổi: Sử dụng ghế chuyên dụng cho trẻ em. Đây là loại phổ biến nhất, vì đây là giai đoạn trẻ bắt đầu thường xuyên di chuyển cùng gia đình.

Khi trẻ lớn, khoảng từ 6–8 tuổi: Nếu ghế trẻ em trở nên chật chội, trẻ có thể chuyển sang ghế nâng. Giai đoạn cuối, từ 8–10 tuổi, khi cơ thể trẻ tăng trưởng nhanh, có thể chuyển sang đệm nâng.

Trẻ ngồi trên ô tô bắt buộc phải sử dụng ghế an toàn. Ảnh: VNN

“Trên thực tế, có những thiết bị tích hợp cả 4 tính năng trên, cho phép sử dụng liên tục cho trẻ từ 1–10 tuổi. Khuyến cáo từ Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) là trẻ em nên tiếp tục sử dụng ghế hoặc đệm nâng cho đến khi cao ít nhất 145cm”, ông Cường thông tin.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, nhấn mạnh: Tất cả các chuyến đi bằng ô tô có trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m đều cần tuân thủ đúng quy định.

Tuy nhiên, nên ưu tiên triển khai quy định với xe con cá nhân trước – vì đây là loại xe thường di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc (tối đa 120 km/h), tần suất trẻ em sử dụng cao (xe gia đình) và cha mẹ hoặc người giám hộ có thể chủ động chuẩn bị từ trước.