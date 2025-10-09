Hôm nay (9/10), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Xuân Duy (SN 2002, ở Quảng Ninh) ra xét xử về tội Giết người. Liên quan đến vụ án, Trịnh Thế Anh (SN 2004), Lê Khánh Sơn (SN 2004, đều ở Thanh Hóa) bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo buộc, khoảng đầu năm 2021, bị cáo Đỗ Xuân Duy có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.H (SN 2004). Đến đầu tháng 2/2022, chị H. có quan hệ tình cảm với bị cáo Trịnh Thế Anh (SN 2004), người cùng thuê trọ với chị H. ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội nên đã chia tay Duy.

Khoảng 22h30 ngày 22/10/2022, Duy mượn chiếc xe máy của một người cùng khu trọ rồi điều khiển xe đến nơi chị H. thuê trọ.

Bị cáo Đỗ Xuân Duy. Ảnh: TN

Khi Duy đến phòng của chị H. thì thấy khóa cửa nên gọi điện cho "tình cũ". Lúc đó chị H. nói đang đi ăn tối với bị cáo Thế Anh và người bạn của Thế Anh là bị cáo Lê Khánh Sơn ở phố Lương Yên.

Duy đi ra chỗ chị H. đang ăn tối để gặp “tình cũ” nói chuyện nhưng bị chị H. từ chối nên bỏ về. Khoảng 60 phút sau, bị cáo Thế Anh lấy điện thoại của chị H. nhắn tin cho Duy, giả vờ là chị H. hẹn gặp Duy ở đầu ngõ 116, phố Thúy Ái 2 để nói chuyện, giải quyết dứt điểm chuyện tình cảm.

Khoảng 00h30 ngày 23/10/2022, sau khi ăn tối xong, chị H. cùng bạn trai mới và Sơn đi về phòng trọ của Thế Anh thì Duy đi đến và gọi điện rủ chị H. ra đầu ngõ để nói chuyện.

Do có tình cảm với chị H. nên Thế Anh bực tức, nhặt 1/3 viên gạch trên đường ném vào bánh sau xe máy của Duy. Thấy vậy, Duy đi về phía Thế Anh hỏi: “Mày thích gì”. Bị cáo Thế Anh đáp: “Mày dứt điểm với H. đi”

Lời qua tiếng lại, hai người cãi chửi nhau, đánh nhau. Bị cáo Sơn bênh bạn nên cũng lao vào đạp Duy. Bị Sơn tấn công, Duy ngồi xuống ôm đầu và nhặt được 1/3 viên gạch trên đường, cầm lên đập 1 phát trúng đỉnh đầu bị cáo Sơn làm người này bị thương, ôm đầu bỏ chạy về phía phòng trọ.

Lúc đó, Thế Anh tóm cổ áo Duy, đè đầu “tình địch” xuống đấm vào đầu Duy 4-5 phát. Duy nhặt được 1 mảnh tôn có đầu nhọn đâm 1 nhát vào ngực trái và bụng của Thế Anh. Gây án xong Duy phóng xe máy về nhà trọ của mình, vứt hung khí dọc đường.

Trong khi đó, Thế Anh đi bộ đến cửa phòng trọ thì phát hiện bụng bị đâm chảy máu nhiều và ngất ngay tại chỗ. Thế Anh được đưa đi cấp cứu và điều trị, đến ngày 9/11/2022 thì xuất viện. Còn Sơn tự đi đến phòng khám để khâu vết thương.

Ngày 24/12, Duy bị bắt để điều tra về tội Giết người. Trong khi đó Trịnh Thế Anh và Lê Khánh Sơn bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

CQĐT xác đinh, Thế Anh không tử vong nhưng bị tổn hại 53% sức khỏe. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Duy mức án 10 năm tù. Bị cáo Thế Anh và Sơn lần lượt nhận án 12 tháng tù giam và 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.