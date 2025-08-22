Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Đào Ngô Ngọc Tuấn (18 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Đào Ngô Ngọc Tuấn bị công an bắt giữ. Ảnh: H.N

Theo điều tra ban đầu, Tuấn và anh H.B.T.Th. (20 tuổi, quê Tây Ninh) cùng có quan hệ tình cảm với chị T.N.H. (17 tuổi, ngụ phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai).

Do mâu thuẫn ghen tuông, tối 20/8, Tuấn mua xăng mang đến nhà chị H. nhằm đe dọa. Đến khoảng 22h cùng ngày, Tuấn đến nơi thì thấy anh Th. đang đứng nói chuyện với chị H. trước cổng.

Trong cơn tức giận, Tuấn đã tạt xăng vào người anh Th. rồi châm lửa đốt.

Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, còn Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 21/8, lực lượng công an đã bắt giữ Tuấn khi đang lẩn trốn tại phường Đông Hòa (TPHCM).

Vụ việc đang được điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.