Sáng 22/8, Công an phường Linh Tây phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM lấy lời khai của nghi phạm N.Q.H. (51 tuổi, ngụ ở địa phương) để làm rõ vụ phóng hoả làm 2 người bị thương xảy ra tại một phòng trọ ở đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức.

Được biết, sau khi gây án, H. bỏ trốn, đến thuê phòng tại một khách sạn ở xã Long Hải (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) để ẩn náu. Tối 21/8, lực lượng công an truy xét, lần theo dấu vết đã ập vào đây bắt giữ.

Nghi phạm H. thừa nhận, nguyên nhân gây án vì ghen tuông tình ái.

Nghi phạm N.Q.H. khi bị bắt giữ. Ảnh: K.N.

Theo lời khai của H., giữa nghi phạm này và bà N.T.T.H. (50 tuổi, quê Đồng Nai, ngụ phường Thủ Đức) có mối quan hệ tình cảm. Gần đây, H. nghi ngờ bà T.H. qua lại với người đàn ông khác nên tỏ ra ghen tuông và âm thầm đeo bám để tìm hiểu.

Trưa 21/8, H. đi theo và xác định bà T.H. đến chơi tại phòng trọ ở đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức, của ông Đ.V.N. (55 tuổi, quê Bến Tre).

Do chuẩn bị từ trước nên lúc này H. tiếp cận, bất ngờ khoá cửa ngoài phòng trọ, sau đó ném chai xăng vào trong để phóng hoả.

Hiện trường khu vực vụ 2 người bị N.Q.H. nhốt trong phòng trọ rồi phóng hoả. Ảnh: K.N.

Khi ngọn lửa bùng phát, H. bỏ chạy. Phát hiện có cháy, người dân xung quanh hô hoán, cùng nhau ứng cứu dập lửa, đưa 2 nạn nhân thoát ra ngoài.

Ông N. và bà T.H. chỉ bị bỏng nhẹ ở chân, được đưa đến cơ sở y tế sơ cứu.