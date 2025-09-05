Trước đó, ngày 4/9, trên tài khoản Facebook cá nhân, chị C.T.H. đăng bài viết: “Các bác Sở Điện lực ơi... cứu nhà em. Một hộ gia đình nhỏ nhưng 3 tháng hè tiền điện đều đều hơn 3 triệu. Nhà em đã lắp công tơ theo dõi điện trong nhà và phát hiện sai phạm của anh chốt điện. Anh Mạnh (thợ điện Quảng Trung cũ) chốt điện ngày 31/8. Em đã ra chụp lại và chênh lệch gần 80 số điện. Công tơ theo dõi trong nhà 1 tháng 2 ngày mới chỉ 792 số nhưng phiếu thu tiền tháng này là 834 số. Em cần lời giải thích từ Điện lực”.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ. Đơn vị cung cấp điện cho hộ dân này là Công ty Cổ phần Quản lý Kinh doanh Điện Thanh Hóa - một tổ chức bán điện không thuộc hệ thống quản lý trực tiếp của ngành điện.

Nội dung đăng tải của chị H. trước đó. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Như Triều - Phó giám đốc Công ty CP Quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, sáng 5/9, công ty đã trực tiếp làm việc với gia đình khách hàng.

Theo biên bản kiểm tra, chủ hợp đồng điện là ông Nguyễn Bá San (đã mất), địa chỉ tại thôn Ngọc Trà 1, xã Quảng Chính, Thanh Hóa.

Thời điểm kiểm tra, công tơ vẫn hoạt động bình thường. Kết quả đo bằng Ampe kìm cho thấy công tơ đo đếm điện năng chính xác, gia đình không thắc mắc về độ chuẩn xác của công tơ.

Tuy nhiên, gia đình phản ánh việc ghi chỉ số công tơ bị sai lệch so với số liệu thực tế theo dõi. Sau khi đối chiếu, công ty xác định ông Hoàng Công Mạnh (cán bộ điện) đã ghi sai chỉ số vào ngày 31/8/2025, dẫn đến chênh lệch 79 kWh so với thực tế (khách hàng phản ánh là 80 số điện - PV).

Cũng theo nội dung biên bản, phía công ty đã thừa nhận sai sót, gửi lời xin lỗi đến khách hàng, đồng thời điều chỉnh lại hóa đơn theo đúng số liệu thực tế. Gia đình không có khiếu nại gì thêm.

Chị H. cũng xác nhận đã thống nhất với kết quả làm việc cùng công ty điện, đồng thời gỡ bài đăng trước đó và đính chính lại sự việc nhầm lẫn đơn vị bán điện là của Sở Điện lực trên mạng xã hội.