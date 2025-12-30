Giá bạc trong nước hôm nay (30/12) giảm mạnh theo diễn biến trên thị trường thế giới.

Lúc 15h30 ngày 30/12, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,796-2,882 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 243.000 đồng/lượng chiều mua vào và 251.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 29/12.

Cùng thời điểm, bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) giao dịch ở mức 2,856-2,931 triệu đồng/lượng, giảm 165.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và hơn 168.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đáng chú ý, giá bạc thỏi 1kg giảm sâu hơn, có thương hiệu mất gần 7 triệu đồng/kg chỉ sau một ngày.

Giá bạc giảm mạnh.

Cụ thể, chiều nay, giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm tới 6,48 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 6,693 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với mức niêm yết sáng qua, giá xuống mức 74,559-76,853 triệu đồng/kg (mua - bán).

Còn giá bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank chiều nay giảm 4,64 triệu đồng/kg ở chiều mua và 4,72 triệu đồng/kg ở chiều bán, niêm yết ở mức 76-78 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Giá bạc trong nước lao dốc trong bối cảnh giá bạc trên thị trường thế giới giảm nhanh.

Trong phiên 29/12, giá bạc thế giới giao ngay có thời điểm lùi sâu về 70,9 USD/ounce, giảm tới 19% so với mức đỉnh 83,5 USD/ounce lập một ngày trước đó, đánh dấu mức giảm trong một ngày mạnh nhất kể từ đại dịch Covid-19.

Theo giới phân tích, giá bạc bất ngờ giảm mạnh là do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau giai đoạn tăng nóng và liên tục lập đỉnh trong năm nay.

Tuy nhiên, sang phiên 30/12, thị trường bạc thế giới đã ổn định trở lại. Theo Kitco, lúc 16h03 ngày 30/12 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay ở mức 74,23 USD/ounce.