Giá bạc tăng dựng đứng, lập kỷ lục chưa từng có

Trong phiên giao dịch ngày 19/12, thị trường kim loại quý toàn cầu tiếp tục chứng kiến đà tăng nóng của giá bạc. Kết thúc phiên cuối tuần trên sàn Comex (New York), giá bạc giao ngay tăng thêm 1,68%, lên gần 67,1 USD/ounce - mức cao kỷ lục mới trong lịch sử giao dịch kim loại này. So với phiên đầu tháng 12, giá bạc đã tăng thêm khoảng 10 USD/ounce, cho thấy tốc độ tăng giá đặc biệt mạnh mẽ chỉ trong thời gian ngắn.

Nếu nhìn rộng hơn, diễn biến giá bạc trong vòng một tháng qua càng trở nên ấn tượng. So với mức khoảng 49 USD/ounce cách đây một tháng, giá bạc hiện đã tăng thêm khoảng 18 USD/ounce, tương đương mức tăng xấp xỉ 37%. Tính từ đầu năm 2025, giá bạc đã tăng gần 130%, tức gấp khoảng 2,3 lần – một con số được đánh giá là hiếm thấy trên thị trường kim loại quý, thậm chí vượt xa mức tăng khoảng 65% của giá vàng trong cùng giai đoạn.

So sánh với chu kỳ dài hơn, mức tăng của bạc càng cho thấy quy mô “bùng nổ”. Vào tháng 10/2022, giá bạc từng rơi xuống vùng 18,2 USD/ounce. Từ đáy này đến nay, giá bạc đã tăng gần 3,7 lần, biến bạc từ một kim loại quý kém được chú ý thành tâm điểm của giới đầu tư toàn cầu.

Đà tăng mạnh của giá bạc diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu rõ rệt. Chỉ số DXY - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - đã rơi về gần ngưỡng 98,7 điểm, thấp hơn đáng kể so với mức gần 100 điểm hồi đầu tháng 12 và mức 115 điểm hồi đầu năm. Đồng USD yếu đi thường tạo điều kiện thuận lợi cho các tài sản định giá bằng USD như vàng và bạc tăng giá.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, giá bạc còn được hỗ trợ bởi tình trạng nguồn cung khan hiếm trên thị trường vật chất kéo dài, như trong tháng 10 và tháng 11. Trong khi đó, kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng tiếp tục gia tăng.

Một nguyên nhân quan trọng khác khiến giá bạc tăng nhanh là sự thiếu hụt bạc vật chất tại các trung tâm giao dịch lớn. Thị trường London và Sở Giao dịch Thượng Hải (SGE) đều ghi nhận tình trạng khan hiếm nguồn cung trong khi nhu cầu vẫn ở mức cao. Nguồn cung bạc được dự báo khó cải thiện nhanh trong ngắn hạn, trong khi sức cầu từ cả lĩnh vực đầu tư lẫn công nghiệp vẫn lớn, đặc biệt là trong các ngành năng lượng tái tạo và điện tử.

Tại thị trường trong nước, giá bạc cũng tăng vọt theo xu hướng thế giới. Ngày 20/12, giá bạc trong nước tiếp tục lập đỉnh cao lịch sử, dao động quanh mức 67,41 triệu đồng/kg (mua vào) và 69,49 triệu đồng/kg (bán ra), tương đương khoảng 2,53 - 2,61 triệu đồng/lượng. Mức giá này đã vượt xa đỉnh cũ 56 triệu đồng/kg ghi nhận hồi giữa tháng 10, phản ánh mức độ “nóng” chưa từng thấy của thị trường bạc nội địa.

Giá bạc tăng 2,3 lần trong năm 2025. Ảnh: TV

Giá bạc đối mặt nguy cơ điều chỉnh mạnh trong năm 2026

Sau một năm 2025 tăng bùng nổ, nhiều chuyên gia cảnh báo giá bạc đang đứng trước nguy cơ điều chỉnh đáng kể trong năm 2026. Theo báo cáo triển vọng năm 2026 của TD Securities, thị trường bạc có thể chuyển trạng thái không còn thiếu cung như hồi tháng 10-12, qua đó làm thay đổi căn bản triển vọng giá.

TD Securities cho biết tình trạng khan hiếm bạc gần đây đã giảm bớt đáng kể. Một làn sóng cung bạc lớn khi giá tăng đã xuất hiện, tạo nên đợt bổ sung tồn kho đáng kể. Hiện có hơn 212 triệu ounce bạc sẵn sàng giao dịch trong các kho của LBMA. Điều này đồng nghĩa thị trường không còn cần mức giá quá cao để thu hút nguồn cung quay trở lại kho dự trữ.

Dù giá bạc chưa giảm mạnh ngay, nhưng rủi ro đang dần tích tụ. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch bạc giao ngay đã giảm hơn 65% so với mức đỉnh hồi tháng 10, làm dấy lên lo ngại về khả năng bạc giảm giá. Trong bối cảnh này, thị trường kim loại quý trở nên dễ tổn thương hơn trước các dòng vốn đầu cơ và các hoạt động phòng hộ rủi ro phái sinh.

TD Securities cho rằng rủi ro điều chỉnh đang gia tăng, đặc biệt khi tồn kho hữu hình toàn cầu tăng lên, nhu cầu công nghiệp có dấu hiệu suy yếu và khả năng áp thuế mới đối với bạc được đánh giá là rất thấp. Ngân hàng này dự báo giá bạc trung bình chỉ khoảng 42 USD/ounce trong quý I/2026 và khó có khả năng quay lại các mức đỉnh hiện tại, với kịch bản cơ sở là dao động quanh vùng giữa 40 USD/ounce trong cả năm.

Các nhà phân tích của Heraeus cũng đưa ra cảnh báo tương tự trong báo cáo Triển vọng Kim loại Quý 2026. Theo Heraeus, giá các kim loại quý nhiều khả năng sẽ đi xuống ít nhất trong giai đoạn đầu năm 2026.

“Đợt tăng giá đã đưa vàng và bạc lên mức kỷ lục diễn ra quá nhanh và đẩy giá lên quá cao,” các chuyên gia nhận định, đồng thời cho rằng thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy kéo dài sau khi động lực tăng suy yếu.

Heraeus dự báo giá bạc trong năm 2026 sẽ dao động trong biên độ khá rộng, từ 43 đến 62 USD/ounce.

Ở thị trường trong nước, giá bạc còn đối mặt rủi ro điều chỉnh do mức chênh lệch quá cao so với giá thế giới quy đổi. Tính đến ngày 20/12, giá bạc thế giới quy đổi theo tỷ giá thị trường tự do chỉ khoảng 58,5 triệu đồng/kg, thấp hơn khoảng 11 triệu đồng/kg so với giá bán trong nước - một khoảng chênh tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh khi thị trường hạ nhiệt.

Dù TD Securities và Heraeus tỏ ra thận trọng, một số tổ chức khác vẫn giữ quan điểm lạc quan hơn nhưng cũng thừa nhận rủi ro. BMO Capital Markets dự báo giá bạc trung bình khoảng 56,3 USD/ounce trong năm 2026, với đỉnh năm có thể đạt 60 USD/ounce vào quý IV. Tuy nhiên, ngân hàng này cảnh báo bạc đang có dấu hiệu bị mua quá mức sau giai đoạn tăng nóng.

Ở góc nhìn khác, bà Maria Smirnova - Giám đốc Đầu tư tại Sprott Asset Management cho rằng các vấn đề nguồn cung bạc mang tính cấu trúc vẫn chưa được giải quyết, trong khi nhu cầu đầu tư tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại Trung Quốc, trung tâm sản xuất pin mặt trời lớn nhất thế giới.

Theo một khảo sát của Kitco, có hơn 50% nhà đầu tư cá nhân vẫn tin rằng bạc có thể tiếp tục là kim loại tăng mạnh nhất năm 2026.