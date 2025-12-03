Đà tăng của bạc được hậu thuẫn bởi một ngành công nghiệp năng lượng xanh trị giá 5.000-7.000 tỷ USD/năm - nguồn lực khổng lồ có khả năng định hình xu hướng dài hạn của kim loại này.

Sáng 3/12, giá bạc trên thị trường quốc tế vượt mốc 58,5 USD/ounce, tăng hơn 20% chỉ trong hai tuần và cao hơn 62% so với đầu tháng 8. Tính trong 3 năm, bạc đã tăng tới 3,3 lần, bỏ xa mức tăng 2,5 lần của vàng cùng giai đoạn.

Bạc tăng giá rất mạnh trong một khoảng thời gian ngắn và đang chịu áp lực chốt lời. Thanh khoản bạc trên thị trường quốc tế suy giảm khá mạnh trong vài phiên giao dịch gần đây.

Một tín hiệu cũng cho thấy áp lực bán đang gia tăng lên vàng. Đó là tỷ lệ giá vàng/giá bạc đang suy giảm rất nhanh. Tính tới 8h50 sáng 3/12, tỷ lệ giá vàng/giá bạc giảm xuống còn 72,1 lần, so với mức gần 74 lần đầu giờ sáng 1/12 và so với mức 100 lần hồi tháng 4.

Đây là tỷ lệ mà giới đầu tư tham khảo để dịch chuyển dòng tiền giữa vàng và bạc và các loại tài sản khác.

Giá bạc tăng lên mức cao kỷ lục mới vào sáng 3/12. Ảnh: KC

Dù vậy, nhiều dự báo cho rằng xu hướng tăng của bạc vẫn chưa dừng lại. Coincodex nhận định giá có thể chạm 61 USD/ounce trong tuần tới, tiến lên 72,7 USD/ounce trong tháng tới và cán mốc 88,5 USD/ounce trong 3 tháng.

Sức nóng lan nhanh sang thị trường trong nước. Chỉ trong ba phiên, bạc đã tăng thêm 4,3-4,4 triệu đồng/kg, đưa giá mua lên 58,7 triệu đồng/kg và giá bán vượt 60,5 triệu đồng/lượng. So với một năm trước, giá bạc nội địa đã gần như tăng gấp đôi.

Điều giữ cho đà tăng của bạc không bị chặn đứng, bất chấp USD hồi phục và chứng khoán toàn cầu bứt phá, là sự khan hiếm nguồn cung. Dự trữ bạc tại London co hẹp, còn tồn kho tại Sở Giao dịch Thượng Hải rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm.

Bên cạnh nhu cầu đầu tư, lực đỡ lớn nhất của bạc nằm ở nhu cầu công nghiệp. Quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh, đặc biệt là sự bùng nổ của điện mặt trời, đang hút lượng bạc khổng lồ. Kim loại này là thành phần không thể thay thế trong tấm quang điện.

Giá bạc được dự báo tiếp tục tăng. Nguồn: CC

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho biết nền kinh tế năng lượng xanh hiện đạt giá trị hơn 5.000 tỷ USD và sẽ vượt 7.000 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030. Chi phí sản xuất pin mặt trời, pin lithium và điện gió liên tục giảm mạnh trong hơn một thập kỷ qua, mở đường cho sự mở rộng thần tốc của ngành.

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng thiếu hụt bạc có thể kéo dài. Matthew Piggott từ Metals Focus nhận định nguồn cung sẽ rơi vào trạng thái thiếu trong tương lai gần. Một số doanh nghiệp tìm cách thay thế bạc bằng vật liệu rẻ hơn như đồng, công nghệ hiện tại vẫn chưa chứng minh được hiệu quả thương mại.

Trong bối cảnh đó, bạc không chỉ là "ngôi sao sáng" của thị trường kim loại quý, mà còn được xem là nhân tố có thể ảnh hưởng tích cực vàng trong hành trình tăng giá của nhóm tài sản an toàn.