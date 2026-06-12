Giá bạc trong nước ngày 12/6/2026

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/6, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,42-2,495 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá này giảm nhẹ 15.000 đồng/lượng ở cả hai chiều sau chuỗi ngày dài lao dốc.

Giá bạc thỏi loại 1 kg của Phú Quý đóng cửa được niêm yết ở ngưỡng 64,53-66,53 triệu đồng/kg (mua - bán). So với thời điểm mở cửa, giá bạc thỏi của thương hiệu này giảm 400.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng chốt phiên ở mức 2,407-2,482 triệu đồng/lượng (mua - bán), trong khi giá bạc thỏi loại 1kg là 64,19-66,19 triệu đồng/kg.

Theo đó, giá bạc miếng của Ancarat giảm 31.000-32.000 đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi giảm 820.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 850.000 đồng/kg ở chiều bán so với thời điểm mở cửa.

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết giá mua và bán bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,475-2,553 triệu đồng/lượng, tăng 33.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này sau 17 lần điều chỉnh cũng chốt phiên ở ngưỡng 66-68,08 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 880.000 đồng/kg ở cả hai chiều.

Giá bạc thỏi giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 11/6. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 12/6/2026

Lúc 20h40 (giờ Việt Nam) ngày 11/6, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới bất ngờ quay đầu tăng nhẹ gần 0,8 USD mỗi ounce so với chốt phiên trước đó, tiệm cận ngưỡng 63,49 USD/ounce.

Trái lại, nhà đầu tư tiếp tục bán tháo đã đẩy giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 giảm 1,2 USD mỗi ounce (-1,86%), xuống mức 63,54 USD/ounce.

Giá bạc thế giới điều chỉnh còn 63 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 11/6, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025. Theo Trading Economics, đà giảm diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính toàn cầu.

Theo số liệu công bố, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 5 tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 6,4% và là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2022. Diễn biến này cho thấy tác động ngày càng rõ của việc gián đoạn nguồn cung năng lượng do eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Trong khi lạm phát tiêu dùng tại Mỹ cũng lên mức cao nhất trong vòng 3 năm, làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và nâng lãi suất trong năm 2026.

Song song đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023, đồng thời điều chỉnh tăng dự báo lạm phát cho giai đoạn 2026-2027.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, thị trường kim loại quý này còn chịu áp lực từ những rủi ro địa chính trị gia tăng ở khu vực Trung Đông.

Trên thị trường bạc giao ngay, mục tiêu tiếp theo của phe mua là đưa giá quay trở lại vùng kháng cự 66-68,54 USD/ounce. Nếu chinh phục thành công vùng giá này, bạc có thể hướng tới các mốc cao hơn là 70,5 USD/ounce và 72 USD/ounce.

Ngược lại, phe bán đang hướng tới mục tiêu kéo giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 62,15 USD/ounce. Trong trường hợp mốc này bị xuyên thủng, giá bạc có thể tiếp tục giảm về các vùng hỗ trợ sâu hơn tại 61 USD/ounce và 60 USD/ounce.

Hiện vùng kháng cự gần nhất của bạc được xác định ở mức 66 USD/ounce, tiếp đến là 68,54 USD/ounce. Trong khi đó, các ngưỡng hỗ trợ quan trọng nằm tại 62,15 USD/ounce và 61 USD/ounce.